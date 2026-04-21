Un atout pour Barcelone ? Aitana Bonmati, triple lauréate du Ballon d’Or, effectue son retour à l’entraînement après cinq mois d’indisponibilité. La milieu de terrain espagnole pourrait ainsi être alignée pour la demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich

Heureusement, le Barça a su bien gérer ces revers. Outre la forme exceptionnelle d’Alexia Putellas, Ewa Pajor et Claudia Pina, le club catalan peut compter sur l’émergence de jeunes talents issus de La Masia (Clara Serrajordi, Aicha Camara) ou arrivés très jeunes en provenance d’autres clubs (Sydney Schertenleib, Vicky Lopez).

« La perte d’Aitana a vraiment été un choc pour nous », a confié cette semaine Esmee Brugts, l’arrière latérale de 22 ans qui entame sa troisième saison au club après avoir été recrutée au PSV Eindhoven comme jeune talent prometteur. « J’ai été très triste d’apprendre sa blessure, car elle est essentielle pour nous. Elle répond toujours présente dans les grands rendez-vous. Je la connais, elle veut jouer tous les matchs, alors savoir qu’elle serait absente longtemps a été un moment très difficile.

« On peut aussi expliquer cela par le fait que nous avons plus de matchs et moins de joueuses, ce qui représente une charge importante pour le groupe. J’ai moi-même été blessée et il y a eu d’autres exemples similaires. Mais d’un autre côté, lorsque l’effectif est réduit, cela offre plus d’occasions aux jeunes de se montrer, et je pense qu’elles ont vraiment très bien joué.

Au final, nous sommes toujours plus fortes quand tout le monde est disponible. Je suis donc heureuse qu’Aitana ait repris l’entraînement et que nous abordions ces grands matchs avec tout le monde en forme, c’est ce que nous voulons. »