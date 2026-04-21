Getty Images
Traduit par
Un atout pour Barcelone ? Aitana Bonmati, triple lauréate du Ballon d’Or, effectue son retour à l’entraînement après cinq mois d’indisponibilité. La milieu de terrain espagnole pourrait ainsi être alignée pour la demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich
Bonne nouvelle pour le FC Barcelone : Aitana Bonmati retrouve l’entraînement.
En début de mois, Bonmati a repris partiellement les entraînements collectifs avec le Barça, signe que sa convalescence touche à son terme après la fracture de la jambe subie fin novembre lors d’une séance avec l’Espagne. Lundi soir, le club a officialisé son retour complet sur les réseaux sociaux en diffusant une vidéo où la milieu de terrain s’adresse à l’équipe.
« Je suis un peu nerveuse. C'est comme mon premier jour d'école après l'été », a-t-elle plaisanté. « Beaucoup d'entre vous ont déjà connu des blessures comme celle-ci. Vous savez ce que c'est. Ce n'est pas facile, mais je pense avoir réussi à en tirer des aspects positifs. Cette période m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, je suis prête à apporter ma pierre à l’édifice, à assumer ma part dans cette superbe saison et pour les objectifs restants. Il nous reste un mois et demi tout au plus, et je suis convaincue que nous y parviendrons. Alors, merci, et continuons sur notre lancée. »
- Getty Images
Une série de revers : les problèmes de blessures du Barça pour la saison 2025-2026
Le Barça a réalisé une saison remarquable, d'autant plus que l'une de ses meilleures joueuses a passé la majeure partie de celle-ci sur la touche. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne en janvier, puis décroché un septième titre de champion consécutif le mois dernier, les Catalanes sont également qualifiées pour la finale de la Copa de la Reina et les demi-finales de la Ligue des champions, où elles affronteront le Bayern Munich, avec un match aller prévu ce week-end.
Bonmati n’est d’ailleurs pas la seule joueuse dont le Barça a dû se passer pendant cette période. Mapi León, défenseure centrale de classe mondiale, Patri Guijarro, l’une des meilleures milieux défensives du circuit, et Laia Aleixandri, arrivée de Manchester City l’été dernier, figurent parmi les nombreuses autres joueuses ayant subi des blessures prolongées. Ces absences ont d’autant plus pesé que le club, contraint par des difficultés financières, n’a pas pu constituer un effectif aussi large que les saisons précédentes.
Comment le Barça a géré les absences de Bonmati et d'autres joueurs
Heureusement, le Barça a su bien gérer ces revers. Outre la forme exceptionnelle d’Alexia Putellas, Ewa Pajor et Claudia Pina, le club catalan peut compter sur l’émergence de jeunes talents issus de La Masia (Clara Serrajordi, Aicha Camara) ou arrivés très jeunes en provenance d’autres clubs (Sydney Schertenleib, Vicky Lopez).
« La perte d’Aitana a vraiment été un choc pour nous », a confié cette semaine Esmee Brugts, l’arrière latérale de 22 ans qui entame sa troisième saison au club après avoir été recrutée au PSV Eindhoven comme jeune talent prometteur. « J’ai été très triste d’apprendre sa blessure, car elle est essentielle pour nous. Elle répond toujours présente dans les grands rendez-vous. Je la connais, elle veut jouer tous les matchs, alors savoir qu’elle serait absente longtemps a été un moment très difficile.
« On peut aussi expliquer cela par le fait que nous avons plus de matchs et moins de joueuses, ce qui représente une charge importante pour le groupe. J’ai moi-même été blessée et il y a eu d’autres exemples similaires. Mais d’un autre côté, lorsque l’effectif est réduit, cela offre plus d’occasions aux jeunes de se montrer, et je pense qu’elles ont vraiment très bien joué.
Au final, nous sommes toujours plus fortes quand tout le monde est disponible. Je suis donc heureuse qu’Aitana ait repris l’entraînement et que nous abordions ces grands matchs avec tout le monde en forme, c’est ce que nous voulons. »
- Getty Images
Le retour de Bonmati relance les ambitions du Barça de conquérir le quadruplé
Le retour de Bonmati en fin de saison constitue un véritable atout pour le Barça, déjà doublement couronné mais toujours en lice sur deux tableaux. La présence de la triple lauréate du Ballon d’Or pourrait s’avérer décisive, surtout en Ligue des champions, compétition que les Blaugranas briguent après leur finale perdue 1-0 face à Arsenal l’an passé.
Pourra-t-elle être alignée dès les demi-finales, dont le coup d’envoi est prévu ce week-end ? Rien n’est moins sûr : la joueuse n’en est qu’aux premiers stades de sa reprise avec le groupe et doit encore valider son aptitude pour le match aller, samedi sur la pelouse du Bayern Munich.
Quoi qu’il en soit, la milieu de terrain estime pouvoir peser sur les prochaines sorties, alors que le Barça vise un deuxième quadruplé en trois ans.