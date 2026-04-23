Robert Andrich nourrit toujours l’espoir d’être sélectionné pour la Coupe du monde de cet été. Après la défaite 0-2 en demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre le FC Bayern, le capitaine du Bayer Leverkusen s’est à nouveau mis à la disposition du sélectionneur national Julian Nagelsmann.
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Un atout majeur sous Nagelsmann joue en sa faveur : un nouvel espoir pour la Coupe du monde pour cette star de la DFB écartée ?
« Je n’ai pas encore réservé de vacances », a déclaré Andrich à Sky, avant d’ajouter : « Je veux être de la partie et je pense avoir quelque chose à apporter à l’équipe. » Toutefois, ses chances de figurer parmi les sélectionnés pour la Coupe du monde semblent actuellement faibles.
Pourtant, ce milieu défensif polyvalent a été l’un des grands bénéficiaires de l’arrivée de Nagelsmann au poste de sélectionneur. Sous les ordres de l’ancien mentor du Werkself, Xabi Alonso, il avait encore franchi un cap et occupé, aux côtés de Granit Xhaka dans l’entrejeu, le profil exactement correspondant aux besoins de Nagelsmann pour épauler Toni Kroos et Ilkay Gündogan lors de l’Euro à domicile.
De novembre 2023 à fin 2024, il a participé à toutes les sorties de l’équipe nationale et été aligné d’entrée dans l’écrasante majorité des rencontres. Depuis le quart de finale de la Ligue des Nations contre l’Italie, il n’a disputé que 17 minutes supplémentaires sous le maillot de la DFB. De plus en plus souvent cantonné au banc sous Nagelsmann, il n’a même pas été retenu pour les deux derniers rassemblements, en novembre 2025 et mars 2026.
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Andrich est aligné dans la défense à trois du Bayer Leverkusen, mais les places dans l’équipe nationale allemande semblent déjà toutes attribués.
Son absence du groupe allemand s’explique en partie par l’évolution de son rôle à Leverkusen. Sous les ordres de Kasper Hjulmand, Andrich est désormais principalement aligné comme défenseur central dans une défense à trois, et Nagelsmann dispose déjà d’un contingent complet dans ce secteur à l’approche de la Coupe du monde. Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton ont ainsi déjà leur billet pour le Mondial.
Au milieu de terrain, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß et Felix Nmecha, actuellement blessé, sont également bien installés. Si Nmecha ne se rétablit pas à temps, Angelo Stiller ou Anton Stach auraient davantage de chances qu’Andrich, lequel demeure toutefois un joueur clé de la saison en cours pour le Bayer 04, et même un buteur décisif.
Lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, il a ouvert le score d’une tête. Puis, lors de la 29^e journée contre le BVB, il a inscrit le but de la victoire d’une frappe lointaine. Mi-mars, après son coup de tête contre les Gunners, il a révélé avoir eu son dernier entretien avec le sélectionneur en début d’année. Nagelsmann lui aurait alors redonné espoir pour une éventuelle participation au Mondial. « Je conserve mes chances, a-t-il déclaré. Tout se joue sur le temps de jeu et les performances. De ce point de vue, je n’ai rien à me reprocher : je suis sur le terrain à chaque match. »
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Robert Andrich, élément clé du groupe, pourrait-il être le moteur de l’ambiance de l’équipe lors de la Coupe du monde ?
Selon Bild, Andrich reste un candidat crédible pour la Coupe du monde et pourrait même décrocher l’une des dernières places dans le groupe de Nagelsmann. Son atout ? être un véritable joueur d’équipe, capable de maintenir un impact positif même depuis le banc. Une qualité essentielle en sélection, comme le répète souvent le sélectionneur :
« En club, on rentre généralement chez soi l’après-midi et on n’est pas constamment ensemble. En équipe nationale, c’est différent. Lors de la Coupe du monde, nous sommes ensemble, dans le meilleur des cas, pendant huit à neuf semaines – il faut donc que le courant passe sur le plan humain. Tout le monde doit bien s’entendre, nous devons fonctionner sur le terrain, mais aussi en dehors », avait récemment expliqué le sélectionneur national dans une interview accordée à MagentaTV. « Il faut déterminer si un joueur qui est titulaire dans son club est également capable d’endosser un rôle de joker au sein de la DFB. »
Une qualité qui pourrait, au final, offrir à Andrich son billet pour les États-Unis.
Robert Andrich : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Bayer Leverkusen 195 21 14 46 Wehen Wiesbaden 67 8 8 24 Union Berlin 66 9 6 18 Heidenheim 27 4 3 4 Dynamo Dresde 25 1 1 6