« Je n’ai pas encore réservé de vacances », a déclaré Andrich à Sky, avant d’ajouter : « Je veux être de la partie et je pense avoir quelque chose à apporter à l’équipe. » Toutefois, ses chances de figurer parmi les sélectionnés pour la Coupe du monde semblent actuellement faibles.

Pourtant, ce milieu défensif polyvalent a été l’un des grands bénéficiaires de l’arrivée de Nagelsmann au poste de sélectionneur. Sous les ordres de l’ancien mentor du Werkself, Xabi Alonso, il avait encore franchi un cap et occupé, aux côtés de Granit Xhaka dans l’entrejeu, le profil exactement correspondant aux besoins de Nagelsmann pour épauler Toni Kroos et Ilkay Gündogan lors de l’Euro à domicile.

De novembre 2023 à fin 2024, il a participé à toutes les sorties de l’équipe nationale et été aligné d’entrée dans l’écrasante majorité des rencontres. Depuis le quart de finale de la Ligue des Nations contre l’Italie, il n’a disputé que 17 minutes supplémentaires sous le maillot de la DFB. De plus en plus souvent cantonné au banc sous Nagelsmann, il n’a même pas été retenu pour les deux derniers rassemblements, en novembre 2025 et mars 2026.