Selon Sky, le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a appelé samedi Red Bull, l’actuel employeur de Klopp, pour des discussions préliminaires. Un accord avec la Fédération allemande de football pourrait être finalisé d’ici « quelques jours », indique-t-on.
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Un appel des plus hautes instances, une rencontre à New York : la DFB met le paquet pour Jürgen Klopp – mais un détail semble avoir suscité la colère chez Red Bull
La première rencontre entre les dirigeants de la DFB, Jürgen Klopp et son conseiller Marc Kosicke devrait se tenir la semaine prochaine à New York. L’éventuel futur sélectionneur de l’équipe d’Allemagne y restera jusqu’à la fin de la Coupe du monde, mi-juillet, puisqu’il assure, comme on le sait, le suivi du tournoi en tant que consultant pour MagentaTV.
C’est d’ailleurs sur cette chaîne payante que Klopp a récemment confirmé son intérêt pour le poste de sélectionneur et l’existence de premiers entretiens avec la DFB. Selon Sky, l’annonce publique de la fédération, dès le communiqué de presse actant le départ de Nagelsmann, n’aurait « pas plu à tout le monde » chez l’actuel employeur de l’entraîneur de 59 ans. Sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2029, l’ancien coach du BVB et de Liverpool est donc toujours lié au club autrichien.
Klopp s’est récemment dit confiant : Red Bull ne devrait pas s’opposer à son départ pour le poste de sélectionneur. Il doit encore en parler avec Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig. « C’est mon employeur. Nous avons déjà échangé quelques SMS. Je pars du principe qu’il ne fera pas obstacle. J’ai passé 19 mois là-bas. Ce fut une période intense. Dans l’idéal, il n’y aura que des gagnants au final. Red Bull doit s’en sortir sans encombre », a déclaré Klopp.
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Jürgen Klopp devrait prendre les rênes : la DFB devra pour la première fois verser une indemnité de transfert pour le nouveau sélectionneur national
Pour négocier avec Jürgen Klopp, le président de la DFB, Neuendorf, sera accompagné avant tout par Hans-Joachim Watzke, président de la Bundesliga et vice-président de la DFB. Âgé de 67 ans, aujourd’hui président et ancien directeur général de longue date du Borussia Dortmund, Watzke connaît parfaitement Klopp pour avoir travaillé à ses côtés au BVB.
Selon Sky, des « hauts représentants de Red Bull » pourraient également prendre part à ces discussions. Le géant des boissons énergisantes devrait de nouveau évoquer officiellement son soutien à Klopp, comme annoncé dans le communiqué de presse concernant Nagelsmann.
Klopp avait pris ses fonctions de directeur du football mondial chez Red Bull au début de l’année 2025. Six mois plus tôt, il avait quitté son poste d’entraîneur principal à Anfield Road après près de neuf saisons passées à la tête du FC Liverpool. À l’époque, il avait souligné qu’il ne disposait plus de l’énergie nécessaire pour occuper un poste d’entraîneur aussi exigeant. « J’ai désormais fait le plein d’énergie. Je suis donc prêt », a déclaré le natif de Stuttgart sur MagentaTV, soulignant qu’il disposait à nouveau de l’énergie nécessaire pour revenir sur le banc des entraîneurs.
Son arrivée sur le banc de la Nationalmannschaft marquerait une première historique pour la DFB. Jamais auparavant la fédération n’avait versé d’indemnité de transfert pour un nouvel entraîneur ; dans le cas de Klopp, elle y serait contrainte compte tenu de son contrat en cours chez Red Bull. Il n’existe pas d’option de sortie pour le poste de sélectionneur national, contrairement aux spéculations initiales. Selon certaines informations, la DFB devrait débourser plusieurs millions d’euros.
Le premier grand tournoi de Jürgen Klopp se déroule dans un lieu chargé d’histoire.
Malgré les obstacles, l’opinion dominante est que Klopp prendra les rênes de la sélection allemande après cette troisième Coupe du monde manquée consécutivement. Dès la démission de Joachim Löw après l’Euro 2021, puis le licenciement de Hansi Flick en septembre 2023, Klopp était déjà présenté comme le grand favori. Son contrat à Liverpool l’avait alors empêché de prendre les commandes de la sélection, au grand dam du football allemand.
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Klopp aurait déjà donné son feu vert à la DFB. La durée du contrat, ses conditions et les discussions avec Red Bull sont toutefois encore en cours. Selon la même source, le RB aurait coché le nom d’Oliver Glasner pour remplacer Klopp, mais l’Autrichien devrait logiquement prendre la direction de Nottingham Forest.
Un détail qui n’échappe à personne : son premier grand tournoi à la tête de la Nationalmannschaft coïnciderait avec l’Euro 2028, partiellement organisé en Angleterre, sa terre d’adoption (ainsi qu’en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande), où il a brillé avec Liverpool et jouit d’une immense popularité. Son arrivée devrait déclencher une vague d’euphorie et remettre l’équipe allemande sur le chemin du succès.
Nagelsmann, qui avait succédé à Flick en septembre 2023, n’a pas réussi à redonner un nouvel élan à la Mannschaft. Après un Euro 2024 à domicile globalement positif, ponctué d’une élimination cruelle en quarts de finale contre l’Espagne, future championne d’Europe, le deuxième grand tournoi du sélectionneur s’est transformé en fiasco. Lors de la Coupe du monde nord-américaine, la Mannschaft, pourtant sortie en tête de son groupe (un bilan flatteur sur le papier mais inégal dans le jeu), a été éliminée dès les seizièmes de finale par le Paraguay. Partie grande favorite, la sélection allemande a finalement cédé aux tirs au but face aux Sud-Américains.
Quelques jours après cette élimination, la DFB a annoncé la mise à pied de Nagelsmann, et Klopp s’est rapidement imposé comme le successeur désigné. S’il venait à prendre la relève, il entamerait son mandat avec le match de Ligue des Nations aux Pays-Bas le 24 septembre. Trois jours plus tard, Klopp ferait ses débuts à domicile, lorsque l’Allemagne affrontera la Grèce à Augsbourg.
Jürgen Klopp à la tête de l’équipe nationale ? Les prochains matchs internationaux de l’Allemagne
Date
Compétition
Match
24 septembre
Ligue des Nations
Pays-Bas - Allemagne
27 septembre
Ligue des Nations
Allemagne - Grèce
1er octobre
Ligue des Nations
Allemagne - Serbie
4 octobre
Ligue des Nations
Grèce - Allemagne
13 novembre
Ligue des Nations
Serbie - Allemagne
16 novembre
Ligue des Nations
Allemagne - Pays-Bas
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