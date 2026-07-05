Un appel des plus hautes instances, une rencontre à New York : la DFB met le paquet pour Jürgen Klopp – mais un détail semble avoir suscité la colère chez Red Bull

La première rencontre entre les dirigeants de la DFB, Jürgen Klopp et son conseiller Marc Kosicke devrait se tenir la semaine prochaine à New York. L’éventuel futur sélectionneur de l’équipe d’Allemagne y restera jusqu’à la fin de la Coupe du monde, mi-juillet, puisqu’il assure, comme on le sait, le suivi du tournoi en tant que consultant pour MagentaTV.

C’est d’ailleurs sur cette chaîne payante que Klopp a récemment confirmé son intérêt pour le poste de sélectionneur et l’existence de premiers entretiens avec la DFB. Selon Sky, l’annonce publique de la fédération, dès le communiqué de presse actant le départ de Nagelsmann, n’aurait « pas plu à tout le monde » chez l’actuel employeur de l’entraîneur de 59 ans. Sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2029, l’ancien coach du BVB et de Liverpool est donc toujours lié au club autrichien.

Klopp s’est récemment dit confiant : Red Bull ne devrait pas s’opposer à son départ pour le poste de sélectionneur. Il doit encore en parler avec Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig. « C’est mon employeur. Nous avons déjà échangé quelques SMS. Je pars du principe qu’il ne fera pas obstacle. J’ai passé 19 mois là-bas. Ce fut une période intense. Dans l’idéal, il n’y aura que des gagnants au final. Red Bull doit s’en sortir sans encombre », a déclaré Klopp.