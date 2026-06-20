Un animateur télé démissionne après avoir annoncé par erreur le décès du père de Lionel Messi en direct

Florencia Pena a tenu des propos sensationnalistes et inexacts lors d’une émission diffusée en direct sur la chaîne argentine Luzu TV. L'émission était diffusée peu après la victoire de l'Argentine sur l'Algérie lors de son premier match de groupe, une rencontre au cours de laquelle Lionel Messi s'était illustré. La polémique a éclaté après le triplé de la star argentine lors du succès 3-0 face à la sélection africaine. Le joueur de 38 ans, visiblement ému durant la rencontre, avait ensuite confié avoir traversé des « jours difficiles » pour des raisons personnelles sans lien avec le football.

S’adressant à l’audience pendant l’émission, Peña a déclaré : « Je ne veux pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, mais le père de Messi vient de décéder. C’était soudain. En plein milieu de la Coupe du monde. » Cette déclaration, immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux, a semé la panique et la confusion parmi les supporters de la star de l’Inter Miami et de l’équipe nationale argentine.