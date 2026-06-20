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Un animateur télé démissionne après avoir annoncé par erreur le décès du père de Lionel Messi en direct
Une bourde en direct
Florencia Pena a tenu des propos sensationnalistes et inexacts lors d’une émission diffusée en direct sur la chaîne argentine Luzu TV. L'émission était diffusée peu après la victoire de l'Argentine sur l'Algérie lors de son premier match de groupe, une rencontre au cours de laquelle Lionel Messi s'était illustré. La polémique a éclaté après le triplé de la star argentine lors du succès 3-0 face à la sélection africaine. Le joueur de 38 ans, visiblement ému durant la rencontre, avait ensuite confié avoir traversé des « jours difficiles » pour des raisons personnelles sans lien avec le football.
S’adressant à l’audience pendant l’émission, Peña a déclaré : « Je ne veux pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, mais le père de Messi vient de décéder. C’était soudain. En plein milieu de la Coupe du monde. » Cette déclaration, immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux, a semé la panique et la confusion parmi les supporters de la star de l’Inter Miami et de l’équipe nationale argentine.
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La famille Messi réagit
Alors que l’information circulait, la famille Messi a dû clarifier la situation pour mettre fin aux rumeurs infondées. Elle a confirmé que Jorge Messi, 68 ans, est toujours en vie mais suit un traitement médical pour un problème de santé non divulgué, sous surveillance constante.
Dans un communiqué officiel, la famille a confirmé que Jorge se remettait, tout en dénonçant des spéculations irresponsables. Elle a demandé le respect de son intimité en cette période difficile, insistant sur le fait que l’attention doit se porter sur la santé plutôt que sur des informations non vérifiées.
Pena assume ses responsabilités et démissionne
Sous le feu des critiques, Pena a présenté des excuses publiques et annoncé sa démission de Luzu TV. Elle affirme que l’équipe de production lui a présenté ces informations comme des faits avérés alors qu’elle était en direct.
Jeudi, elle a publié sur les réseaux sociaux : « Je présente mes excuses à la famille Messi. J’ai profondément honte d’avoir été impliquée dans cette erreur. Je tiens à préciser que cette fausse information m’a été communiquée en direct comme si elle avait été vérifiée par l’équipe de production de l’émission, et je m’y suis fiée. Malgré tout, j’assume ma part de responsabilité dans cette erreur et c’est pourquoi j’ai décidé de me retirer et de mettre fin à ma participation à Luzu. Je présente à nouveau mes excuses du fond du cœur ; j’ai eu tort. »
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La chaîne de télévision a décidé d’infliger des sanctions disciplinaires.
Selon les informations recueillies, la chaîne n’a pas seulement accepté la démission de Pena : le présentateur et producteur Nicolas Occhiato a confirmé le licenciement de plusieurs membres de l’équipe à la suite de cet incident. Dans un communiqué, la direction a souligné que la diffusion d’informations aussi sensibles sans vérification rigoureuse était totalement contraire à ses normes éditoriales.
Nicolas Occhiato a déclaré : « Chez Luzu TV, nous regrettons profondément ce qui s’est passé à l’antenne pendant l’émission *El Show de Verano*. Pour notre chaîne, la diffusion d’informations sensibles sans vérification préalable adéquate est inacceptable. C’est pourquoi la direction de Luzu TV a décidé de mettre fin au contrat de travail de toutes les personnes responsables, et Florencia Pena a décidé de démissionner. Nous réaffirmons notre engagement en faveur d’un journalisme responsable, respectueux et rigoureux. »