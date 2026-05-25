La polémique a enflé lorsque Fernandes a contre-attaqué sur le podcast « Diary of a CEO » pour répondre aux récentes déclarations de Keane dans l’émission « The Overlap ». Le milieu de terrain accuse l’ancien capitaine d’avoir déformé ses propos après la rencontre face à Nottingham Forest, au cours de laquelle le commentateur l’avait critiqué pour, selon lui, privilégier ses statistiques personnelles de passes décisives au détriment des intérêts collectifs. Fernandes a accusé la légende du club de mentir, affirmant n’avoir jamais tenu les propos que Keane lui prête.

Fernandes a déclaré à l’animateur Steven Bartlett : « Je l’ai toujours dit : les critiques ne me gênent pas. J’accepte les remarques de tout le monde et je ne réponds jamais. Chacun a son avis, il le trouve bon, mauvais ou autre. Ce que je n’aime pas, c’est quand on ment.

Il a ajouté : « Dans le cas de Roy Keane dont vous parlez, ce qu’il a dit est tout simplement un mensonge, car soit il a vu une autre interview, soit il ne peut pas prétendre que j’ai dit quelque chose que je n’ai tout simplement pas dit. J’accepte ses critiques, qu’il m’apprécie ou non en tant que joueur, qu’il m’apprécie ou non en tant que personne. Mais ce que je n’aime pas, c’est qu’il me fasse dire des choses que je n’ai pas dites. »



