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« Un âne qui se prend pour un lion » : Roy Keane répond à Bruno Fernandes après que le milieu de terrain de Manchester United a accusé le commentateur de « mentir »
Keane réplique sur les réseaux sociaux
Les tensions de longue date entre l’ancien capitaine de Manchester United et l’actuel capitaine ont atteint un nouveau point bas. Après que Bruno Fernandes a publiquement remis en cause l’intégrité de l’Irlandais, Roy Keane a répondu par une story Instagram énigmatique et acerbe : une image d’âne accompagnée de la citation « Trop d’attention fait croire à un âne qu’il est un lion. »
Timing is significant: the post arrived only a few hours after Fernandes’s accusations, suggesting a direct rebuttal to the playmaker. Keane has long criticised Fernandes’s leadership style and body language on the pitch, but this latest exchange has moved beyond tactical analysis and turned into a personal dispute about character.
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Fernandes accuse son adversaire de « mensonge »
La polémique a enflé lorsque Fernandes a contre-attaqué sur le podcast « Diary of a CEO » pour répondre aux récentes déclarations de Keane dans l’émission « The Overlap ». Le milieu de terrain accuse l’ancien capitaine d’avoir déformé ses propos après la rencontre face à Nottingham Forest, au cours de laquelle le commentateur l’avait critiqué pour, selon lui, privilégier ses statistiques personnelles de passes décisives au détriment des intérêts collectifs. Fernandes a accusé la légende du club de mentir, affirmant n’avoir jamais tenu les propos que Keane lui prête.
Fernandes a déclaré à l’animateur Steven Bartlett : « Je l’ai toujours dit : les critiques ne me gênent pas. J’accepte les remarques de tout le monde et je ne réponds jamais. Chacun a son avis, il le trouve bon, mauvais ou autre. Ce que je n’aime pas, c’est quand on ment.
Il a ajouté : « Dans le cas de Roy Keane dont vous parlez, ce qu’il a dit est tout simplement un mensonge, car soit il a vu une autre interview, soit il ne peut pas prétendre que j’ai dit quelque chose que je n’ai tout simplement pas dit. J’accepte ses critiques, qu’il m’apprécie ou non en tant que joueur, qu’il m’apprécie ou non en tant que personne. Mais ce que je n’aime pas, c’est qu’il me fasse dire des choses que je n’ai pas dites. »
La polémique autour du record d'assistances
Au cœur de la polémique, la saison record de Fernandes, qui a dépassé Thierry Henry et Kevin De Bruyne pour établir un nouveau record de la Premier League avec 21 passes décisives en une seule saison. Keane avait déjà admis qu’il était « furieux » de la façon dont l’équipe avait célébré l’égalisation du record par Fernandes lors des dernières semaines de la saison, estimant que l’attention était trop étroite.
Keane avait initialement déclaré : « Après le match, il a été interviewé et le capitaine de Manchester United a dit : “Oui, j’aurais probablement dû tirer à quelques reprises, mais je leur ai fait ces passes.” Wahou. Comment un footballeur peut-il aborder un match en pensant à un record individuel ? »
Fernandes a depuis affirmé qu’il avait en réalité dit le contraire – qu’il aurait dû faire plus de passes – et a même contacté Ole Gunnar Solskjaer pour essayer d’obtenir les coordonnées de Keane afin de régler cette affaire en privé.
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Carrick réaffirme son soutien à son capitaine
Malgré les critiques acerbes formulées depuis le studio de Sky Sports, Bruno Fernandes conserve le soutien indéfectible de son entraîneur, Michael Carrick. Le technicien de Manchester United, qui vient d’assurer son avenir à long terme à Old Trafford, reste convaincu que le milieu portugais est l’homme de la situation pour ramener le club en Ligue des champions.
Réagissant aux rumeurs concernant son joueur vedette, Carrick a déclaré : « Il a une telle influence sur nous, il a été capitaine et a montré l’exemple de différentes manières. Je n’ai aucune raison de penser le contraire. Nous apprécions ce qu’il a accompli et il adore être ici, je pense que cela se voit. »