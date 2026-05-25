« Un âne a l’esprit d’un lion » : Roy Keane rétorque à Bruno Fernandes après que le milieu de terrain de Manchester United a accusé le consultant de « mentir »

La polémique a enflé lorsque Fernandes s’est exprimé sur le podcast « Diary of a CEO » pour répondre aux récentes déclarations de Keane dans l’émission « The Overlap ». Le milieu de terrain a affirmé que l’ancien capitaine avait déformé ses propos après la rencontre face à Nottingham Forest, au cours de laquelle le commentateur l’avait accusé de privilégier ses records personnels d’assistances au détriment de la performance collective. Fernandes a accusé la légende du club de mentir, assurant n’avoir jamais tenu les propos que Keane lui attribuait.

S’adressant à l’animateur Steven Bartlett, le numéro 8 mancunien a martelé : « Je l’ai toujours dit : les critiques ne me gênent pas. J’accepte les remarques de tout le monde et je ne réponds jamais. Chacun a son avis, positif ou négatif. Ce que je n’aime pas, c’est quand on invente des mensonges.

Il a ajouté : « Dans le cas de Roy Keane dont vous parlez, ce qu’il a dit est tout simplement un mensonge, car soit il a vu une autre interview, soit il ne peut pas affirmer que j’ai dit quelque chose que je n’ai tout simplement pas dit. J’accepte ses critiques, qu’il m’apprécie ou non en tant que joueur, qu’il m’apprécie ou non en tant que personne. Mais ce que je n’aime pas, c’est qu’il me fasse dire des choses que je n’ai pas dites. »



