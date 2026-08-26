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Un ancien sélectionneur de l’Angleterre affirme que Manchester United a réalisé « le transfert au rabais absolu » de l’été
Allardyce salue la perspicacité de Manchester United sur le marché des transferts
Allardyce a salué Manchester United pour avoir obtenu la signature de Tielemans, qualifiant ce transfert de 35 millions de livres sterling d’« affaire en or ». L’ancien sélectionneur de l’Angleterre estime que l’international belge apporte une expérience précieuse de Premier League à l’effectif de Carrick.
Tielemans est l’une des quatre recrues estivales d’Old Trafford, rejoignant le milieu de terrain à 50 millions de livres sterling Andrey Santos, le gardien libre de tout contrat Karl Darlow et Carlos Baleba pour 70 millions de livres sterling. Cependant, c’est l’arrivée de l’ancien meneur de jeu d’Aston Villa qui a véritablement impressionné Allardyce.
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Une aubaine pour Manchester United
S’exprimant dans le podcast No Tippy Tappy Football aux côtés de Kevin Nolan et Natalie Pike, Allardyce a attribué à ce transfert une très flatteuse note de neuf sur dix. Il a souligné l’immense vécu du milieu de terrain au plus haut niveau comme un atout majeur pour le club.
« Oh, c’est une affaire en or, une aubaine absolue », a déclaré Allardyce. « Une expérience incroyable, aussi bien sur la scène internationale qu’en Premier League, à Leicester, Aston Villa, pour seulement 30 millions de livres sterling, je crois.
« C’est clairement un neuf si l’on prend en compte l’ensemble du package et toute l’expérience qu’il a. S’il lui manque quelque chose, c’est un peu de vitesse, mais son cerveau, son intelligence, sa qualité avec le ballon. »
Aston Villa profite d’une erreur de Leicester
Allardyce a également souligné l’excellent travail réalisé par Aston Villa, qui a généré un bénéfice de 35 millions de livres sterling après avoir recruté le joueur de 29 ans gratuitement en provenance de Leicester City.
« Il faut aussi se rappeler que cela représente 35 millions de livres sterling de bénéfice puisqu’il est arrivé gratuitement », a-t-il ajouté. Exprimant son incompréhension face à la gestion initiale du joueur par Leicester, Allardyce a déclaré : « Comment Leicester a-t-il pu le laisser partir gratuitement ? Ils l’ont simplement laissé aller jusqu’au bout de son contrat, l’ont laissé partir gratuitement. Franchement, c’est tout simplement incroyable. »
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Tielemans s’intègre dans le dispositif de Carrick
Le milieu de terrain belge travaille désormais à s’imposer durablement comme un rouage essentiel du système de Carrick. Tielemans a été régulièrement utilisé tout au long de la préparation estivale de United afin de retrouver du rythme aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.
Il a été titularisé d’entrée lors du match d’ouverture du club en Premier League, disputant 67 minutes face au promu Hull City. Malheureusement pour United, la rencontre s’est soldée par une surprenante défaite 2-0.
Tielemans et ses coéquipiers sont désormais déterminés à réagir rapidement et à décrocher leur première victoire officielle de la saison lorsqu’ils recevront Ipswich Town en Premier League ce week-end.
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