S’exprimant dans le podcast No Tippy Tappy Football aux côtés de Kevin Nolan et Natalie Pike, Allardyce a attribué à ce transfert une très flatteuse note de neuf sur dix. Il a souligné l’immense vécu du milieu de terrain au plus haut niveau comme un atout majeur pour le club.

« Oh, c’est une affaire en or, une aubaine absolue », a déclaré Allardyce. « Une expérience incroyable, aussi bien sur la scène internationale qu’en Premier League, à Leicester, Aston Villa, pour seulement 30 millions de livres sterling, je crois.

« C’est clairement un neuf si l’on prend en compte l’ensemble du package et toute l’expérience qu’il a. S’il lui manque quelque chose, c’est un peu de vitesse, mais son cerveau, son intelligence, sa qualité avec le ballon. »