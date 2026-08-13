Un ancien recruteur soutient Everton pour recruter un milieu de terrain de Premier League « intéressant »

L’ancien recruteur senior d’Everton, King, estime que Tavernier entre dans ses meilleures années et possède la polyvalence positionnelle dont le club de la Mersey a désespérément besoin.

S’exprimant auprès de Football Insider, King a livré son évaluation des qualités du joueur : « Il est en pleine progression à 25, 26, 27 ans, n’est-ce pas ? Donc, vous savez, quand on le regarde, encore une fois, c’est un bon âge. Il a bien fait.

« Il peut jouer au milieu, il peut jouer sur un côté. Vous savez, il pourrait être un joueur intéressant à faire venir avec Johnson. Il pourrait clairement rehausser le milieu, n’est-ce pas ?

« Il a bien fait à Bournemouth. Vous savez, quand on regarde le recrutement de Bournemouth, il a été très bon, n’est-ce pas ? Je veux dire, bon sang, ils ont gagné beaucoup d’argent sur les ventes de joueurs. En les faisant venir pour pas trop cher et en les revendant très cher. »