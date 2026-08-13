Getty Images Sport
Traduit par
Un ancien recruteur soutient Everton pour recruter un milieu de terrain de Premier League « intéressant »
Everton envisage un transfert de Tavernier
Everton aurait effectué une première prise de renseignements concernant un éventuel transfert estival du milieu de terrain de Bournemouth, Tavernier. Moyes tient à renforcer les options d’Everton au milieu de terrain après l’arrivée de cinq recrues permanentes. Cependant, le joueur de 27 ans étant sous contrat au Vitality Stadium jusqu’en 2029, s’attacher ses services nécessiterait une indemnité de transfert conséquente, surtout après ses huit buts et quatre passes décisives la saison dernière.
- Getty Images Sport
Un recruteur fait l’éloge du milieu de terrain des Cherries
L’ancien recruteur senior d’Everton, King, estime que Tavernier entre dans ses meilleures années et possède la polyvalence positionnelle dont le club de la Mersey a désespérément besoin.
S’exprimant auprès de Football Insider, King a livré son évaluation des qualités du joueur : « Il est en pleine progression à 25, 26, 27 ans, n’est-ce pas ? Donc, vous savez, quand on le regarde, encore une fois, c’est un bon âge. Il a bien fait.
« Il peut jouer au milieu, il peut jouer sur un côté. Vous savez, il pourrait être un joueur intéressant à faire venir avec Johnson. Il pourrait clairement rehausser le milieu, n’est-ce pas ?
« Il a bien fait à Bournemouth. Vous savez, quand on regarde le recrutement de Bournemouth, il a été très bon, n’est-ce pas ? Je veux dire, bon sang, ils ont gagné beaucoup d’argent sur les ventes de joueurs. En les faisant venir pour pas trop cher et en les revendant très cher. »
Everton effectue une première prise de renseignements
Des informations autour de l’intérêt d’Everton avaient déjà été confirmées par le journaliste Ben Jacobs le 9 août, lui qui avait détaillé la situation en coulisses via une publication sur son compte personnel X . Jacobs a déclaré : « Understand Everton have made an enquiry on Marcus Tavernier. Initial talks on the player side. No approach to Bournemouth. »
Si un accord se concrétise, l’ancien joueur de Middlesbrough renforcerait encore davantage le remaniement de l’effectif d’Everton après les arrivées de Brennan Johnson, Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney et Christian Norgaard.
- Getty Images Sport
Moyes cherche la touche finale
Everton continue d’affiner son effectif avant la campagne de Premier League, dans l’espoir de gagner en régularité au milieu de tableau. L’arrivée de Tavernier offrirait à Moyes une précieuse flexibilité tactique grâce à sa capacité à évoluer aussi bien sur les côtés que dans l’axe. Toutefois, les négociations formelles avec Bournemouth s’annoncent difficiles compte tenu du rôle essentiel du milieu de terrain et de son long contrat avec Bournemouth.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles