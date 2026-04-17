Un ancien recruteur du Real Madrid fustige Vinicius Junior, qu’il qualifie d’« irresponsable », après l’élimination en Ligue des champions

L’ancien recruteur a exprimé son exaspération face à des joueurs qu’il estime dépourvus de maturité tactique, alors qu’ils portent les couleurs du club le plus prestigieux de l’histoire du football. S’appuyant sur son expérience d’entraîneur des jeunes, il a souligné l’importance de la discipline et de l’engagement mental à l’entraînement.

Déplorant l’état actuel de l’attaque madrilène et l’absence de progrès dans certains domaines spécifiques du jeu, Romero a déclaré à Cadena SER : « Combien de fois ai-je répété qu’ils devaient travailler leur finition, qu’ils devaient travailler leur intelligence ? Je vois que son intelligence [celle de Vinicius] n’est pas au rendez-vous, mais sa finition, si. Travaillons-y. C’est la réalité. La première chose à faire, c’est de recruter des joueurs qui ont de la cervelle. J’en ai assez de voir des joueurs sans cervelle porter le maillot le plus glorieux de l’histoire du football. »