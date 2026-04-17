Getty Images Sport
Traduit par
Un ancien recruteur du Real Madrid fustige Vinicius Junior, qu’il qualifie d’« irresponsable », après l’élimination en Ligue des champions
La frustration atteint son paroxysme à Munich
Le Real Madrid a été éliminé en quarts de finale après les buts tardifs de Michael Olise et Luis Diaz, qui ont offert au Bayern une victoire 4-3 lors du match retour. Les Madrilènes, 15 fois lauréats de la C1, ont pourtant mené au score à trois reprises grâce à Arda Güler et Kylian Mbappé, avant de subir le coup du sort : l’exclusion d’Eduardo Camavinga en fin de rencontre. Pour Romero, le manque de réalisme de Vinicius, dont les mauvaises finitions ont pesé lourd, constitue la principale raison de cet échec.
- Getty Images
Romero réclame davantage de renseignements
L’ancien recruteur a exprimé son exaspération face à des joueurs qu’il estime dépourvus de maturité tactique, alors qu’ils portent les couleurs du club le plus prestigieux de l’histoire du football. S’appuyant sur son expérience d’entraîneur des jeunes, il a souligné l’importance de la discipline et de l’engagement mental à l’entraînement.
Déplorant l’état actuel de l’attaque madrilène et l’absence de progrès dans certains domaines spécifiques du jeu, Romero a déclaré à Cadena SER : « Combien de fois ai-je répété qu’ils devaient travailler leur finition, qu’ils devaient travailler leur intelligence ? Je vois que son intelligence [celle de Vinicius] n’est pas au rendez-vous, mais sa finition, si. Travaillons-y. C’est la réalité. La première chose à faire, c’est de recruter des joueurs qui ont de la cervelle. J’en ai assez de voir des joueurs sans cervelle porter le maillot le plus glorieux de l’histoire du football. »
Un manque d’humilité
Romero estime que le Brésilien souffre d’un manque d’éthique de travail perçu, qu’il contraste avec l’engagement de légendes comme Hugo Sánchez. Il affirme que l’attaque actuelle du Real Madrid reste bien en deçà du trio légendaire Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo.
Insistant sur la nécessité d’une remise en question et d’un entraînement supplémentaire pour combler le fossé avec l’élite européenne, Romero a ajouté : « J’aimerais voir les bulletins scolaires de cette équipe du Real Madrid. Je veux voir les notes de Vinicius en histoire et en géographie… celles de Camavinga en maths.
« Vinicius manque d'humilité pour admettre ses lacunes en finition. Lors de ma lune de miel à Madrid, j'ai assisté à l'entraînement du Real : Hugo Sánchez consacrait une heure à peaufiner son geste devant le but. Vinicius, qui en aurait bien besoin, ne le fait pas. »
- Getty Images Sport
Priorité au marché national après l'effondrement européen
Après l’élimination en Bavière, Madrid doit se recentrer sur la Liga pour sauver sa saison. Relégué à neuf points de Barcelone à sept journées de la fin, le groupe d’Álvaro Arbeloa reçoit le Deportivo Alavés mardi prochain.
Les Madrilènes doivent désormais faire preuve de résilience mentale pour rester dans la course aux titres nationaux, tout en corrigeant leurs problèmes flagrants de finition, mis en évidence par leur récente élimination européenne.