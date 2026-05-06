Un ancien président du FC Barcelone affirme qu’une offre de transfert record de 400 millions d’euros avait été préparée pour Lionel Messi – « ce n’était pas Manchester City » : alors, quel était ce club mystérieux ?

Dans une interview sans détour accordée à Cadena SER, Bartomeu revient sur l’une des périodes les plus tumultueuses de sa présidence. Après le départ surprise de Neymar vers le Paris Saint-Germain en 2017, le club est placé en état d’alerte maximale, redoutant de perdre une autre star. Le dirigeant catalan détaille alors comment les responsables du Camp Nou ont découvert une opération financière colossale destinée à arracher Messi à l’Espagne.

L’ancien président a raconté comment les rumeurs ont commencé à circuler, déclarant : « Quelques semaines après le départ de Neymar, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles un club préparait 400 millions d’euros (346 millions de livres sterling / 470 millions de dollars) pour Messi – le montant de sa clause libératoire. » Un montant qui aurait presque doublé le record des 222 millions d’euros (192 millions de livres / 261 millions de dollars) déboursés pour Neymar, et qui aurait profondément bouleversé le paysage du football européen.