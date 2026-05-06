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Un ancien président du FC Barcelone affirme qu’une offre de transfert record de 400 millions d’euros avait été préparée pour Lionel Messi – « ce n’était pas Manchester City » : alors, quel était ce club mystérieux ?
Une révélation fracassante de Bartomeu
Dans une interview sans détour accordée à Cadena SER, Bartomeu revient sur l’une des périodes les plus tumultueuses de sa présidence. Après le départ surprise de Neymar vers le Paris Saint-Germain en 2017, le club est placé en état d’alerte maximale, redoutant de perdre une autre star. Le dirigeant catalan détaille alors comment les responsables du Camp Nou ont découvert une opération financière colossale destinée à arracher Messi à l’Espagne.
L’ancien président a raconté comment les rumeurs ont commencé à circuler, déclarant : « Quelques semaines après le départ de Neymar, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles un club préparait 400 millions d’euros (346 millions de livres sterling / 470 millions de dollars) pour Messi – le montant de sa clause libératoire. » Un montant qui aurait presque doublé le record des 222 millions d’euros (192 millions de livres / 261 millions de dollars) déboursés pour Neymar, et qui aurait profondément bouleversé le paysage du football européen.
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Des fonds mystérieux et des liens avec le Moyen-Orient
Bien que Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, ait souvent été présenté comme un prétendant crédible pour Messi, Bartomeu a rapidement écarté les Citizens comme initiateurs de l’opération. Il a suggéré que le financement de ce transfert provenait de fonds publics, ajoutant une zone d’ombre sur l’identité du véritable prétendant.
Il a par ailleurs souligné la gravité de la menace en précisant que les fonds étaient déjà en cours de transfert. « Des fonds provenant d’un pays arabe ont été transférés vers des comptes en Europe », a-t-il affirmé. Interrogé sur l’origine précise de ces capitaux, le dirigeant catalan a préféré clore le sujet : « Aujourd’hui, cela n’a plus d’importance… C’est de l’histoire ancienne ; cela remonte à plusieurs années. Très peu de clubs en Angleterre, ou de clubs détenus par un État, peuvent s’offrir de telles sommes. »
L’identité du prétendant mystérieux
Bien qu’aucun nom n’ait été officiellement cité, les propos de Bartomeu ont relancé le débat sur le club qui disposait à la fois des moyens financiers et de la volonté nécessaires pour mener à bien un tel coup de maître. Il a insisté sur le fait que ce n’était pas la moitié bleue de Manchester qui menait la danse à ce moment-là, même si beaucoup soupçonnaient le City Football Group d’être le seul capable d’une telle dépense.
« Il y avait un club prêt à payer 400 millions d’euros. Je ne citerai pas de nom, mais ce n’était pas City », a-t-il précisé. Restaient donc, selon lui, Chelsea, le PSG ou éventuellement un club du Moyen-Orient comme prétendants potentiels, même si l’ancien président a gardé le mystère sur l’identité de l’écurie qui a fait transpirer les dirigeants blaugranas au sujet de l’avenir de leur plus grand joueur de tous les temps.
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Assurer l'avenir de Messi au Camp Nou
Menacé de perdre le joueur huit fois lauréat du Ballon d’Or, le FC Barcelone a dû réagir dans l’urgence. Josep Maria Bartomeu a décrit la panique interne et la nécessité de renégocier le contrat de Lionel Messi pour le conserver en Catalogne à moyen terme. Le nouveau bail, l’un des plus lucratifs de l’histoire du sport, a rendu quasi impossible toute tentative de concurrence financière.
« Nous avons négocié avec Lionel Messi et son père : il fallait relever la clause libératoire », a expliqué Bartomeu. « À l’époque, la clause était de 400 millions, nous l’avons donc portée à 700 millions, un montant très élevé. Si vous augmentez la clause libératoire, vous devez également augmenter le salaire et les indemnités du joueur. » Cette décision a effectivement mis fin aux tentatives de recrutement, même si elle a contribué à la pression financière qui allait finalement conduire au départ de Messi en 2021.