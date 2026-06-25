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Un ancien milieu de terrain de Watford écope d’une suspension de 11 matchs pour des propos racistes « totalement inacceptables » tenus à l’encontre d’un joueur de l’équipe des moins de 21 ans
Allégations graves et conclusions de la FA
Une commission disciplinaire indépendante a déclaré Dwomoh coupable d’une infraction « très grave » et « totalement inacceptable ». Elle a enquêté sur des incidents impliquant un joueur de moins de 21 ans d’origine indienne. La victime, identifiée comme le « Joueur A » dans les motifs écrits officiels de la FA, a subi des propos discriminatoires à deux reprises durant les derniers mois de l’année 2025.
Selon le Watford Observer, le rapport de la commission précise que Dwomoh a tenu des propos tels que « le marron n’est pas une couleur » et « comment va ton épicerie de quartier ? ». Ces faits se sont déroulés au centre d’entraînement du club, à London Colney, lors des échauffements précédant les rencontres des moins de 21 ans contre Swansea City, le 27 octobre, et Colchester United, le 4 novembre.
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Watford frappe un grand coup
Dès que la gravité des faits a été confirmée, Watford a agi promptement : le milieu de terrain a été écarté de l’équipe première et contraint de s’entraîner en marge du groupe principal. Le club a ensuite officialisé la résiliation du contrat de Dwomoh, mettant fin à son aventure à Vicarage Road après des enquêtes internes et externes.
Dans un communiqué transmis au Watford Observer, le club a réaffirmé son soutien total à la procédure disciplinaire, validant les conclusions de l’enquête et confirmant la résiliation du contrat du joueur. Ce dernier avait d’ailleurs annoncé son départ sur les réseaux sociaux dès avril, date à laquelle sa suspension avait été appliquée avec effet rétroactif.
Détails des sanctions disciplinaires et procédure d’appel auprès de la FA
La Fédération anglaise de football avait initialement réclamé une sanction plus sévère à l’encontre du milieu de terrain, déposant un recours pour porter sa suspension de 11 à 16 matchs, afin de refléter le caractère distinct des deux infractions. Cependant, la Commission d’appel a rejeté cette demande, estimant que la suspension de 11 matchs constituait une sanction proportionnée « au regard de l’ensemble des faits constatés ».
La commission a notamment souligné que Dwomoh « n’avait pas immédiatement reconnu sa responsabilité ni manifesté de remords, mais avait cherché à faire pression sur le joueur A pour qu’il revienne sur ses accusations ». Bien que le milieu de terrain ait finalement reconnu les deux chefs d’accusation, présenté ses excuses et admis ses torts, sa réaction initiale face à ces allégations a constitué un élément pris en compte au cours de la procédure.
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Formation obligatoire et sanctions financières
Outre cette longue suspension, qui s’applique au football national et prend effet rétroactivement à compter du 9 avril, Dwomoh a également écopé d’une sanction financière. Le joueur a été condamné à une amende de 2 500 £ et doit suivre un programme de formation obligatoire en présentiel, que la FA lui a imposé de terminer avant le 9 août 2026.