Une commission disciplinaire indépendante a déclaré Dwomoh coupable d’une infraction « très grave » et « totalement inacceptable ». Elle a enquêté sur des incidents impliquant un joueur de moins de 21 ans d’origine indienne. La victime, identifiée comme le « Joueur A » dans les motifs écrits officiels de la FA, a subi des propos discriminatoires à deux reprises durant les derniers mois de l’année 2025.

Selon le Watford Observer, le rapport de la commission précise que Dwomoh a tenu des propos tels que « le marron n’est pas une couleur » et « comment va ton épicerie de quartier ? ». Ces faits se sont déroulés au centre d’entraînement du club, à London Colney, lors des échauffements précédant les rencontres des moins de 21 ans contre Swansea City, le 27 octobre, et Colchester United, le 4 novembre.