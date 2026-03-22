Un ancien milieu de terrain de Chelsea et d'Arsenal dénonce la star de la pop Chappell Roan pour le traitement « totalement disproportionné » réservé à sa fille de 11 ans

Jorginho, qui évolue actuellement au sein du club brésilien du Flamengo, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour raconter une « situation très pénible » impliquant sa famille et la chanteuse de « HOT TO GO! ». L'épouse du milieu de terrain, Catherine Harding, se trouvait dans un hôtel de São Paulo pour le festival Lollapalooza avec sa fille, Ada, dont le père est l'acteur hollywoodien Jude Law. Selon le vainqueur de la Ligue des champions, la jeune fille était ravie de voir l'une de ses idoles pendant le petit-déjeuner, mais elle a été accueillie avec hostilité par l'entourage du chanteur.

La situation s'est envenimée lorsqu'un membre de l'équipe de sécurité de Roan aurait interpellé la famille à leur table. Jorginho a qualifié cette réaction de « totalement disproportionnée », affirmant que le garde s'était adressé de manière « extrêmement agressive » à sa femme et à leur fille de 11 ans. L'agent de sécurité aurait accusé la jeune fille de « harcèlement » et menacé de déposer une plainte officielle auprès de la direction de l'hôtel alors qu'elle était assise là en pleurs.