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Un ancien milieu de terrain de Chelsea et d'Arsenal dénonce la star de la pop Chappell Roan pour le traitement « totalement disproportionné » réservé à sa fille de 11 ans
Allégations de comportement agressif de la part du personnel de sécurité
Jorginho, qui évolue actuellement au sein du club brésilien du Flamengo, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour raconter une « situation très pénible » impliquant sa famille et la chanteuse de « HOT TO GO! ». L'épouse du milieu de terrain, Catherine Harding, se trouvait dans un hôtel de São Paulo pour le festival Lollapalooza avec sa fille, Ada, dont le père est l'acteur hollywoodien Jude Law. Selon le vainqueur de la Ligue des champions, la jeune fille était ravie de voir l'une de ses idoles pendant le petit-déjeuner, mais elle a été accueillie avec hostilité par l'entourage du chanteur.
La situation s'est envenimée lorsqu'un membre de l'équipe de sécurité de Roan aurait interpellé la famille à leur table. Jorginho a qualifié cette réaction de « totalement disproportionnée », affirmant que le garde s'était adressé de manière « extrêmement agressive » à sa femme et à leur fille de 11 ans. L'agent de sécurité aurait accusé la jeune fille de « harcèlement » et menacé de déposer une plainte officielle auprès de la direction de l'hôtel alors qu'elle était assise là en pleurs.
Jorginho s'en prend à une star de la pop
Dans une longue déclaration, la jeune femme de 34 ans a expliqué : « Ma fille, comme n'importe quel enfant, l'a reconnue, s'est enthousiasmée et voulait juste s'assurer que c'était bien elle. Et le pire, c'est qu'elle ne s'est même pas approchée d'elle. Elle est simplement passée devant la table de la chanteuse, a regardé pour vérifier que c'était bien elle, a souri, puis est retournée s'asseoir avec sa maman. Elle n'a rien dit, n'a rien demandé.
Honnêtement, je ne sais pas à partir de quand le simple fait de passer devant une table et de regarder si quelqu’un s’y trouve peut être considéré comme du harcèlement. Il a même dit qu’il allait porter plainte contre elles auprès de l’hôtel, alors que ma fille de 11 ans était assise là, en larmes. Ma fille était extrêmement bouleversée et a beaucoup pleuré. »
Jorginho Instagram
Le milieu de terrain s'appuie sur sa carrière de footballeur pour critiquer
Le milieu de terrain, qui a connu une période couronnée de succès en Premier League avec Chelsea et Arsenal, a souligné le manque de recul dont a fait preuve l'entourage de la chanteuse. S'appuyant sur sa propre expérience de la célébrité et de ses interactions avec les supporters, il a qualifié cette réaction de « totalement disproportionnée » et a déploré un manque de compréhension élémentaire de l'admiration des fans.
« Je baigne dans le monde du football, de la notoriété et des personnalités connues depuis de nombreuses années, et je sais très bien ce que sont le respect et les limites », a-t-il expliqué. « Ce qui s’est passé là-bas n’avait rien à voir avec ça. C’était juste un enfant qui admirait quelqu’un. »
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Un avertissement sévère adressé aux supporters à la suite de cet incident
La dénonciation publique de la star du Flamengo a depuis déclenché un vif débat au Brésil sur les privilèges des célébrités et le traitement réservé aux jeunes fans par le personnel de sécurité. Jorginho n’a pas mâché ses mots dans son jugement final sur la pop star, laissant entendre que les artistes ont le devoir de traiter leurs fans avec plus de courtoisie. Dans un message adressé directement à la chanteuse, il a déclaré : « Sans tes fans, tu ne serais personne. Et à l’intention des fans, elle ne mérite pas votre affection. Personne ne devrait subir cela, encore moins un enfant. »
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