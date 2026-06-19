Selon le Telegraaf, plusieurs grands clubs espagnols et anglais s’intéresseraient de près au défenseur central Micky van de Ven, actuellement sous contrat avec Tottenham Hotspur.
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Un ancien joueur du VfL Wolfsburg est sous les projecteurs ! Le FC Barcelone et le FC Liverpool se prépareraient-ils à s’affronter pour le recruter ?
Le Barça et Liverpool chercheraient activement un défenseur central gaucher, et van de Ven correspond parfaitement à ce profil. Selon plusieurs sources, les deux clubs surveilleraient de très près la situation du joueur de 25 ans.
L’incertitude croissante concernant son avenir chez les Spurs alimente cet intérêt. D’après les informations disponibles, les Anglais tentent depuis des mois de prolonger prématurément le contrat du Néerlandais, qui court jusqu’en 2029, mais un accord semble encore loin : lors des dernières négociations, les positions sont restées éloignées.
S’ajoute à cela l’incertitude concernant les ambitions sportives des Spurs, qui ont frôlé la relégation la saison passée. D’après le Telegraaf, le Néerlandais se montrerait réceptif aux avances de formations où il pourrait briguer des titres. Autre élément à prendre en compte : en cas de départ, Tottenham aurait déjà son successeur désigné, le prometteur Luka Vuskovic. Le défenseur international croate, de retour de prêt au Hambourg SV où il a brillé en Bundesliga, est sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2030.
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Micky van de Ven : le successeur potentiel de Konaté à Liverpool ?
Liverpool doit se renforcer en défense centrale : Ibrahima Konaté, dont le contrat arrive à échéance, n’a pas prolongé et s’engage librement avec le Real Madrid. Les Reds avaient certes recruté l’été dernier le talentueux Giovanni Leoni, appelé à former une charnière avec Virgil van Dijk. Le jeune joueur de 19 ans a toutefois manqué la quasi-totalité de la saison dernière en raison d’une rupture des ligaments croisés, et son adaptation à son retour reste à évaluer.
Ces derniers mois, le nom de Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) a également été évoqué. L’international allemand possède une clause libératoire dans son contrat, prolongé en avril, et son profil de pied gauche correspond aux critères des Reds, tout comme celui de van de Ven.
À Barcelone, Hansi Flick dispose bien de cinq défenseurs centraux, mais seul Gerard Martin est gaucher. Âgé de 24 ans, ce dernier est avant tout un arrière gauche, mais il a souvent dépanné dans l’axe la saison dernière.
Micky van de Ven est un titulaire indiscutable au sein de l’équipe des Pays-Bas, l’un des favoris de la Coupe du monde.
Van de Ven a quitté le FC Volendam, son club formateur, en 2021 pour rejoindre le VfL Wolfsburg, où il s’est distingué sur la scène internationale en Bundesliga. Après deux saisons chez les « Loups », Tottenham a déboursé 40 millions d’euros en 2023 pour s’attacher les services du défenseur.
Depuis, il est devenu un titulaire indiscutable chez les Spurs et a même endossé le brassard de capitaine à plusieurs reprises la saison dernière. International néerlandais, il occupe cependant le poste d’arrière gauche avec les Oranje. Lors du match nul 2-2 contre le Japon pour le coup d’envoi de la Coupe du monde, il a disputé l’intégralité des 90 minutes. Les Oranje affronteront la Suède samedi pour leur deuxième rencontre de groupe.
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Le Barça et Liverpool s'intéresseraient-ils à Micky van de Ven ? Ses statistiques pour la saison 2025/26
Interventions
45
Buts
7 passes décisifs
Passes décisives
1
Cartons jaunes
12
Cartons rouges
1