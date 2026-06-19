Un ancien joueur du VfL Wolfsburg est sous les projecteurs ! Le FC Barcelone et le FC Liverpool se prépareraient-ils à s’affronter pour le recruter ?

Le Barça et Liverpool chercheraient activement un défenseur central gaucher, et van de Ven correspond parfaitement à ce profil. Selon plusieurs sources, les deux clubs surveilleraient de très près la situation du joueur de 25 ans.

L’incertitude croissante concernant son avenir chez les Spurs alimente cet intérêt. D’après les informations disponibles, les Anglais tentent depuis des mois de prolonger prématurément le contrat du Néerlandais, qui court jusqu’en 2029, mais un accord semble encore loin : lors des dernières négociations, les positions sont restées éloignées.

S’ajoute à cela l’incertitude concernant les ambitions sportives des Spurs, qui ont frôlé la relégation la saison passée. D’après le Telegraaf, le Néerlandais se montrerait réceptif aux avances de formations où il pourrait briguer des titres. Autre élément à prendre en compte : en cas de départ, Tottenham aurait déjà son successeur désigné, le prometteur Luka Vuskovic. Le défenseur international croate, de retour de prêt au Hambourg SV où il a brillé en Bundesliga, est sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2030.