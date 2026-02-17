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Un ancien joueur des Blues a prévenu Liam Rosenior qu’il risquait d’être limogé de Chelsea malgré un début de saison prometteur
Rosenior a pris un excellent départ.
Malgré un manque de références au plus haut niveau, le technicien de 41 ans a assuré une transition en douceur après le départ d’Enzo Maresca : 13 points glanés sur 15 en Premier League et une victoire surprise sur la pelouse de Naples en Ligue des champions, synonyme de qualification parmi les huit premiers à l’issue de la phase de groupes. La seule ombre au tableau reste une courte défaite en demi-finale de la Carabao Cup contre un Arsenal largement favori sur l’ensemble des deux matchs, puis un match nul concédé après avoir mené de deux buts face à Leeds lors de la dernière sortie en championnat. Les Blues ont toutefois rebondi vendredi soir en dominant Hull, l’ancien club de Rosenior, et ont ainsi validé leur billet pour le cinquième tour de la FA Cup.
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Un ancien joueur des Blues réclame plus de constance
Malgré un début de saison prometteur, l’ancien Bleu Emmanuel Petit met en garde : la gestion erratique de Chelsea compromet toute perspective de succès durable. « Liam Rosenior pourra-t-il un jour remporter la Premier League avec les Blues ? Ils changent de joueurs chaque année. Or, pour soulever des trophées, il faut de la constance et de la stabilité.
Il faut conserver ses joueurs, posséder une vision et s’y tenir. Même dans les moments difficiles, il faut rester ferme. Il faut y croire. Il faut envoyer un message au vestiaire : quoi qu’il arrive sur le terrain, même en cas de mauvais résultats, on reste fidèles à nos idées. Liverpool l’a fait et a remporté des trophées ; City aussi ; Arsenal le fait depuis des années et se rapproche du titre. On verra à la fin de la saison. »
Rosenior a reçu un avertissement de licenciement
L’ancien milieu de terrain, champion du monde et ex-gunner, a prévenu Rosenior qu’il lui suffirait de « trois ou quatre » mauvais résultats pour être limogé, tant la pression est constante à Chelsea.
« Regardez Manchester United, les Spurs ou Chelsea : ces clubs ont multiplié les changements d’entraîneurs et de joueurs. Et soudain, on veut qu’ils remportent le titre. Vous me demandez si Liam Rosenior peut y parvenir avec Chelsea ? Je ne suis pas sûr qu’il sera encore entraîneur dans dix mois. S’il enchaîne trois ou quatre mauvais résultats d’affilée, je ne serai pas surpris que le conseil d’administration le limoge. »
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Une méthode pour préserver la sérénité
Au vu de la facilité avec laquelle les propriétaires de Chelsea, BlueCo, ont pris des mesures radicales, il est difficile de contester l'argument de Petit. Rosenior est déjà le cinquième entraîneur principal permanent du club depuis son rachat en 2022 ; deux trophées n'ont pas suffi à maintenir son prédécesseur, Maresca, à son poste, même si bien d'autres facteurs ont joué en coulisses.
Conscient que seule la victoire éloigne le spectre du licenciement, l’Anglais a récemment commenté cette pression : « Ma motivation est simplement de mener ce club au plus haut niveau possible et de gagner le prochain match. Je consacre toute mon énergie et tout mon temps à mes joueurs, à l’équipe, à la façon dont nous menons les réunions d’équipe et dont nous nous entraînons. Le reste n’est que du bruit, et je ne peux de toute façon pas y changer quoi que ce soit – si ce n’est en remportant des matchs de football. » Rosenior espère poursuivre sur sa bonne lancée lorsque les Blues recevront Burnley, en difficulté, samedi.