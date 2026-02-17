Malgré un début de saison prometteur, l’ancien Bleu Emmanuel Petit met en garde : la gestion erratique de Chelsea compromet toute perspective de succès durable. « Liam Rosenior pourra-t-il un jour remporter la Premier League avec les Blues ? Ils changent de joueurs chaque année. Or, pour soulever des trophées, il faut de la constance et de la stabilité.

Il faut conserver ses joueurs, posséder une vision et s’y tenir. Même dans les moments difficiles, il faut rester ferme. Il faut y croire. Il faut envoyer un message au vestiaire : quoi qu’il arrive sur le terrain, même en cas de mauvais résultats, on reste fidèles à nos idées. Liverpool l’a fait et a remporté des trophées ; City aussi ; Arsenal le fait depuis des années et se rapproche du titre. On verra à la fin de la saison. »