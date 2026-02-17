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Un ancien joueur des Blues a prévenu Liam Rosenior qu’il risquait d’être limogé de Chelsea malgré un bon début de saison
Rosenior a pris un excellent départ.
Malgré un manque de références au plus haut niveau, le technicien de 41 ans a assuré une transition en douceur après le départ d’Enzo Maresca : 13 points glanés sur 15 en Premier League et une victoire surprise à Naples en Ligue des champions, synonyme de qualification parmi les huit premiers à l’issue de la phase de groupes. La seule ombre au tableau reste la courte défaite en demi-finale de la Carabao Cup face à une équipe d’Arsenal largement favorite sur l’ensemble des deux matchs. En championnat, les Blues ont également dilapidé une avance de deux buts pour finalement concéder le nul contre Leeds. Mais les Londoniens de l’ouest ont rapidement rebondi en s’imposant vendredi soir face à l’ancien club de Rosenior, Hull, et ont ainsi validé leur billet pour le cinquième tour de la FA Cup.
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Un ancien joueur des Blues réclame plus de constance
Malgré ce bon départ, l’ancien joueur de Chelsea Emmanuel Petit estime que la gestion imprévisible du club éloigne toute perspective de succès à long terme. « Liam Rosenior pourra-t-il un jour remporter la Premier League avec Chelsea ? Ils changent d’effectif chaque année. Or, pour gagner, il faut de la constance et de la stabilité.
Il faut conserver ses joueurs, avoir une vision et s’y tenir. Même dans les moments difficiles, il faut rester ferme. Il faut y croire. Il faut envoyer un message au vestiaire : quoi qu’il arrive sur le terrain, même en cas de mauvais résultats, nous restons fidèles à nos idées. Liverpool l’a fait et a remporté des trophées ; City aussi ; Arsenal le fait depuis des années et n’est pas loin du titre. Nous verrons bien à la fin de la saison. »
Rosenior a reçu un avertissement de licenciement
L’ancien milieu de terrain, champion du monde et ex-joueur d’Arsenal, a prévenu Rosenior : « Trois ou quatre » mauvais résultats, et il risque d’être limogé, telle est la loi implacable de Chelsea.
« Regardez Manchester United, les Spurs ou Chelsea : ces clubs ont multiplié les changements d’entraîneurs et de joueurs. Et soudain, on veut qu’ils gagnent le titre. Vous me demandez si Liam Rosenior peut le remporter avec Chelsea ? Je ne suis pas sûr qu’il sera encore entraîneur dans dix mois. S’il enchaîne trois ou quatre mauvais résultats, je ne serai pas surpris que le conseil d’administration le limoge. »
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Une méthode pour préserver la sérénité
Au vu de la facilité déconcertante avec laquelle les propriétaires de BlueCo ont déjà opéré des coupes radicales chez Chelsea, il est difficile de ne pas donner raison à Petit. Rosenior est déjà le cinquième entraîneur permanent du club depuis le rachat de 2022 ; deux trophées n’ont pas suffi à sauver son prédécesseur, Maresca, d’autres paramètres ayant également joué en coulisses.
Conscient que seule la victoire éloigne le couperet, l’Anglais a récemment répondu à la pression médiatique : « Ma motivation est simplement de mener ce club au plus haut niveau possible et de gagner le prochain match. Je consacre toute mon énergie et tout mon temps à mes joueurs, à l’équipe, à la manière dont nous menons nos réunions et dont nous nous entraînons. Le reste n’est que bruit, et je ne peux de toute façon pas y changer grand-chose – si ce n’est en gagnant des matchs de football. » Rosenior espère donc poursuivre sur sa lancée lorsque les Blues accueilleront Burnley, en difficulté, samedi.