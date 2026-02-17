Un ancien joueur des Blues a prévenu Liam Rosenior qu’il risquait d’être limogé de Chelsea malgré un bon début de saison

Malgré ce bon départ, l’ancien joueur de Chelsea Emmanuel Petit estime que la gestion imprévisible du club éloigne toute perspective de succès à long terme. « Liam Rosenior pourra-t-il un jour remporter la Premier League avec Chelsea ? Ils changent d’effectif chaque année. Or, pour gagner, il faut de la constance et de la stabilité.

Il faut conserver ses joueurs, avoir une vision et s’y tenir. Même dans les moments difficiles, il faut rester ferme. Il faut y croire. Il faut envoyer un message au vestiaire : quoi qu’il arrive sur le terrain, même en cas de mauvais résultats, nous restons fidèles à nos idées. Liverpool l’a fait et a remporté des trophées ; City aussi ; Arsenal le fait depuis des années et n’est pas loin du titre. Nous verrons bien à la fin de la saison. »