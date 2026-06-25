Selon ces informations, le Real Madrid s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts en recrutant un défenseur central gaucher. L’Équatorien correspondrait parfaitement au profil recherché.

Prêté la saison dernière par le Bayer 04 Leverkusen à Arsenal, le défenseur central gauche va voir son prêt se transformer cet été en transfert définitif. Le club de Bundesliga percevra 52 millions d’euros pour le joueur de 24 ans.

Précédemment sous contrat avec le club rhénan depuis quatre ans, il avait été l’un des piliers de l’équipe d’Xabi Alonso, qui a surpris en réalisant le doublé championnat-Coupe d’Allemagne en 2024.