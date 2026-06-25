Selon ESPN, le club madrilène s’intéresserait de près au défenseur Piero Hincapie, actuellement sous contrat avec Arsenal.
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Un ancien joueur de Leverkusen pour José Mourinho ? Le Real Madrid préparerait déjà son prochain coup de génie sur le marché des transferts
Selon ces informations, le Real Madrid s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts en recrutant un défenseur central gaucher. L’Équatorien correspondrait parfaitement au profil recherché.
Prêté la saison dernière par le Bayer 04 Leverkusen à Arsenal, le défenseur central gauche va voir son prêt se transformer cet été en transfert définitif. Le club de Bundesliga percevra 52 millions d’euros pour le joueur de 24 ans.
Précédemment sous contrat avec le club rhénan depuis quatre ans, il avait été l’un des piliers de l’équipe d’Xabi Alonso, qui a surpris en réalisant le doublé championnat-Coupe d’Allemagne en 2024.
- (C)Getty Images
Le FC Arsenal s’apprêterait-il déjà à se séparer de Hincapie ?
Reste à savoir dans quelle mesure Arsenal est disposé à laisser partir Hincapie après seulement une saison. L’exercice précédent, le défenseur était un titulaire indiscutable chez les Gunners : l’entraîneur Mikel Arteta l’alignait aussi bien en charnière centrale qu’au poste d’arrière gauche.
Toutes compétitions confondues, l’Équatorien a disputé 41 matchs officiels, marquant un but et délivrant deux passes décisives. Son contrat à Londres court jusqu’au 30 juin 2030.
Au Real, il faudrait d’abord libérer de la place pour l’accueillir : Raul Asencio pourrait être cédé, mais rien n’est encore acté. Après les arrivées de Marc Cucurella (Chelsea FC), Ibrahima Konaté (Liverpool FC) et Bernardo Silva (Manchester City), Hincapie pourrait devenir la prochaine grande recrue des Merengues cet été.
Âgé de 24 ans, le joueur se trouve actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l’Équateur. Jeudi soir, la Tri affrontera l’Allemagne dans un dernier match de groupe crucial : seule une victoire maintiendrait ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.