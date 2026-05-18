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Un ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City révèle avoir évolué sous un faux nom pendant deux ans
Un double jeu sur la pelouse
Invité de l’ancien rappeur K-Mel dans un podcast, Samir Nasri est revenu sur ses débuts insolites. L’ex-milieu de terrain de Marseille et de la Premier League a révélé avoir commencé le football avec une licence falsifiée.
« J’ai commencé avec une fausse licence, j’ai joué sous le nom de quelqu’un d’autre », a avoué le natif de Marseille. La raison de cette supercherie était simple : Nasri n’avait que quatre ans à l’époque, mais les directives de la Fédération française de football (FFF) stipulent que les enfants doivent avoir au moins cinq ou six ans pour s’inscrire dans la catégorie U6. Pour le faire jouer plus tôt, son club local a pris des mesures radicales.
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Voici Alexandre Maras
Nasri a expliqué comment le club avait réussi à dissimuler sa véritable identité aux instances dirigeantes durant ses débuts dans le football. « Ils ont pris un gars de mon quartier qui avait l'âge requis pour obtenir sa licence et, pendant deux saisons, j'ai joué sous le nom d'Alexandre Maras », a révélé l'ancien international français lors de l'interview.
Cette supercherie a exigé un effort constant de son entourage, afin que le jeune prodige ne commette pas d’impair. Nasri a expliqué : « Ils m’ont dit : “Tu as l’air d’un Français” et j’ai joué sous ce faux nom jusqu’à ce que j’aie l’âge d’avoir une licence. Lors des matchs, ils me faisaient un lavage de cerveau en me disant : “N’oublie pas, tu t’appelles Alexandre.” »
De simples matchs de quartier ont mené jusqu’aux terrains de Marseille.
Autrefois connu des responsables sous le nom d’Alexandre Maras, le jeune joueur ne tarda pas à sortir de l’anonymat. Son immense talent attira rapidement l’attention des plus grands clubs du pays.
Après deux saisons à Pennes-Mirabeau, le jeune meneur de jeu rejoint le grand club méditerranéen. « J’ai signé à Marseille à l’âge de neuf ans et, à 13 ans, j’ai intégré le centre de formation », explique-t-il.
Bien qu’il ait évolué sous un pseudonyme durant ses premières années, Nasri affichait déjà une confiance affirmée en ses capacités. Il raconte : « Dès l’âge de sept ans, je voulais faire carrière dans le football, mais c’est à 13 ans que j’ai pris conscience qu’il y avait peut-être quelque chose à faire, et encore plus lorsque j’ai intégré l’équipe de France des moins de 16 ans. »
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Les récompenses financières dès le plus jeune âge
L’ascension de Samir Nasri au sein de l’Olympique de Marseille s’est accompagnée d’un soutien financier exceptionnel pour un joueur de son âge. Le milieu offensif a admis avoir bénéficié d’un traitement de faveur afin de s’assurer qu’il reste au club. Il a révélé toucher 5 000 francs par mois (environ 1 153 euros actuels) dès l’âge de 13 ans.
Sa famille a également touché une somme forfaitaire « pour acheter une voiture », précise-t-il, évoquant un chèque de 150 000 francs (environ 34 605 €) remis à ses parents. Avant cet achat, le club, soucieux de faciliter son entraînement, lui avait même fourni un chauffeur privé pour l’emmener aux séances et le ramener chez lui.