Un ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City révèle avoir évolué sous un faux nom pendant deux ans

Invité de l’ancien rappeur K-Mel dans un podcast, Samir Nasri est revenu sur ses débuts insolites. L’ex-milieu de terrain de Marseille et de la Premier League a révélé avoir commencé le football avec une licence falsifiée.

« J’ai commencé avec une fausse licence, j’ai joué sous le nom de quelqu’un d’autre », a avoué le natif de Marseille. La raison de cette supercherie était simple : Nasri n’avait que quatre ans à l’époque, mais les directives de la Fédération française de football (FFF) stipulent que les enfants doivent avoir au moins cinq ou six ans pour s’inscrire dans la catégorie U6. Pour le faire jouer plus tôt, son club local a pris des mesures radicales.