La supercherie a été révélée lorsque la légende du club est arrivée et a trouvé sa place habituelle occupée par un jeune joueur visiblement nerveux. Munir se souvient parfaitement du moment où l’icône argentine s’est dressée face à lui, tandis que le reste de l’équipe assistait à la scène avec malice, au paroxysme de la farce. Il raconte : « Imaginez un peu… à 18 ans, assis à votre place, et Leo s’approche et vous fixe du regard. On m’a fait une blague, je n’en reviens pas. »