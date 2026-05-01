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Un ancien jeune prodige du FC Barcelone s’est illustré dans une « farce » embarrassante visant Lionel Messi, et a fini par mettre Neymar, Luis Suárez et d’autres cadres de l’équipe dans l’embarras
Piégé par l’élite
À 18 ans, Munir ressentait toute la pression en pénétrant dans un vestiaire dominé par le trio offensif légendaire Messi-Suarez-Neymar. En stage de préparation, le jeune attaquant cherchait simplement une place où s’asseoir à l’hôtel et a sollicité ses coéquipiers plus expérimentés. Sans qu’il s’en doute, ces derniers ont profité de la situation pour lui jouer un petit tour, l’orientant vers une chaise précise, apparemment libre.
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Le piège est tendu
Dans un entretien accordé à DAZNau sujet de sa transition du centre de formation vers l’équipe première, Munir a expliqué s’être laissé tromper avec une facilité déconcertante par les superstars du groupe. Pensant simplement trouver un endroit où se reposer, le jeune attaquant a suivi les indications de ses coéquipiers, qui n’attendaient que de le voir trébucher. Il se souvient : « Ils m’ont dit : “Par là, par là, il n’y a personne” », croyant qu’il s’agissait d’un espace vide.
Une confrontation silencieuse
La supercherie a été révélée lorsque la légende du club est arrivée et a trouvé sa place habituelle occupée par un jeune joueur visiblement nerveux. Munir se souvient parfaitement du moment où l’icône argentine s’est dressée face à lui, tandis que le reste de l’équipe assistait à la scène avec malice, au paroxysme de la farce. Il raconte : « Imaginez un peu… à 18 ans, assis à votre place, et Leo s’approche et vous fixe du regard. On m’a fait une blague, je n’en reviens pas. »
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De nouveaux horizons s’ouvrent en Asie
À 30 ans, Munir entame un nouveau chapitre de sa carrière après avoir disputé 56 matches et inscrit 12 buts sous les couleurs du grand club catalan. Depuis septembre 2025, l’attaquant évolue en Iran sous les couleurs d’Esteghlal, mettant ainsi fin à son aventure espagnole et à sa longue collaboration avec la Liga. Alors qu’il s’adapte à la Ligue professionnelle du Golfe Persique, il conserve les précieux enseignements tirés auprès de quelques-uns des plus grands mentors du football.