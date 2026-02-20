Selon la BBC, les accusations sont liées à la fusillade au cours de laquelle un homme a été grièvement blessé à la jambe le 28 novembre. L'inspecteur Chris Clark, de l'équipe chargée des enquêtes sur les armes à feu, a déclaré : « Ces mandats coordonnés ont été exécutés dans le cadre d'une enquête en cours, et les quatre hommes comparaîtront devant le tribunal aujourd'hui.

Notre travail se poursuit, je demande donc aux personnes qui ne se sont pas encore manifestées de le faire. Ne présumez pas que nous disposons déjà de toutes les informations. Notre équipe procédera à une évaluation et prendra les mesures appropriées. Que vous disposiez d'un témoignage direct, d'une caméra embarquée, d'images de vidéosurveillance, d'une caméra de sonnette ou de toute autre vidéo, manifestez-vous. »