Un ancien footballeur accusé de tentative de meurtre après avoir tiré sur un homme dans le Merseyside
La police du Merseyside a déclaré que Lacey, 32 ans, avait été inculpé de tentative de meurtre avec John Jones, 35 ans, John Hughes, 31 ans, et Bernard Flynn, 61 ans. Ils sont également accusés de complot en vue de commettre un meurtre, de possession d'un fusil de chasse et de munitions dans l'intention de mettre la vie d'autrui en danger, de lésions corporelles graves au sens de l'article 18 et de complot en vue de causer des lésions corporelles graves. Ils doivent comparaître plus tard devant le tribunal de première instance pour adultes de Liverpool, Knowsley, Sefton et St Helens.
Carrière compromise par une interdiction liée à la drogue
Lacey a joué pour Accrington Stanley, Barrow et Altrincham, entre autres clubs, après avoir également passé du temps dans les centres de formation de Liverpool et de Manchester United. Sa carrière a été interrompue lorsqu'il a échoué à un contrôle antidopage en 2017 alors qu'il jouait pour Accrington Stanley. Il a été suspendu pendant 14 mois par la FA, puis licencié par le club. Il a repris sa carrière à Southport et a joué pour la dernière fois pour Flint Town en 2023. Il est devenu boxeur professionnel en 2021, remportant ses 10 combats.
La police recherche davantage d'informations
Selon la BBC, les accusations sont liées à la fusillade au cours de laquelle un homme a été grièvement blessé à la jambe le 28 novembre. L'inspecteur Chris Clark, de l'équipe chargée des enquêtes sur les armes à feu, a déclaré : « Ces mandats coordonnés ont été exécutés dans le cadre d'une enquête en cours, et les quatre hommes comparaîtront devant le tribunal aujourd'hui.
Notre travail se poursuit, je demande donc aux personnes qui ne se sont pas encore manifestées de le faire. Ne présumez pas que nous disposons déjà de toutes les informations. Notre équipe procédera à une évaluation et prendra les mesures appropriées. Que vous disposiez d'un témoignage direct, d'une caméra embarquée, d'images de vidéosurveillance, d'une caméra de sonnette ou de toute autre vidéo, manifestez-vous. »
Les frères jouent pour Manchester United et Macclesfield.
Paddy est l'aîné de trois frères qui sont tous devenus footballeurs professionnels, même si Shea, 18 ans, semble promis à une carrière plus brillante. Il a fait ses débuts en équipe première avec Manchester United contre Aston Villa en décembre, en entrant en jeu à la 85e minute. Il a failli marquer son premier but lors du match nul 2-2 de Manchester United à Burnley en janvier, mais son tir a heurté la barre transversale. Son dernier match avec l'équipe première remonte au troisième tour de la FA Cup contre Brighton, où il a été expulsé pour deux cartons jaunes.
Le frère cadet, Luis, joue pour Macclesfield, un club qui n'évolue pas en championnat, et qui a créé la plus grande surprise de l'histoire de la FA Cup en éliminant le tenant du titre, Crystal Palace, lors du troisième tour en janvier.
