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Un ancien espoir de Tottenham joue dans la Baller League UK sans l'autorisation de son club actuel, alors qu'un communiqué virulent a été publié
Un milieu de terrain pris dans une tempête virale
Le club de National League a été pris au dépourvu lundi soir lorsque Sak Hassan a été aperçu en train de disputer un match dans le cadre de la Baller League UK. Le joueur de 24 ans, qui a fait ses classes au sein du centre de formation de Tottenham Hotspur, a joué pour le Prime FC – une équipe dirigée par la star de YouTube KSI – lors d’une victoire 7-3 contre le N5 FC.
Cette apparition a rapidement fait le buzz sur Internet, enregistrant des millions de vues et laissant les dirigeants de Wealdstone dans un état d'incrédulité. Le club a été contraint de s'exprimer publiquement après que des images de son joueur sous contrat participant à cette compétition de football à effectifs réduits très médiatisée ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.
Le club exige des explications
Wealdstone n'a pas mâché ses mots dans un communiqué officiel publié sur X, qui a depuis été vu plus de 2,5 millions de fois. Le club a clairement indiqué qu'aucun dialogue n'avait eu lieu concernant la participation de Hassan à cette compétition, qui comporte un risque important de blessure en dehors des rencontres officielles du championnat.
« Nous avons appris que Sak Hassan, sous contrat avec le Wealdstone FC, a participé ce soir à la Baller League », a déclaré le club. « Le club n’a pas été sollicité pour autoriser la participation de Sak, et nous n’avons pas non plus été informés à l’avance de sa participation. Nous allons désormais prendre contact directement avec la Baller League et le joueur. »
L'ancien joueur des Spurs pourrait être sanctionné
Hassan a été un pilier du milieu de terrain des Stones cette saison, avec 27 apparitions à son actif depuis son transfert cet été en provenance de Hashtag United. Ses qualités techniques sont très appréciées dans le milieu du football amateur, ce qui rend sa décision de participer à un tournoi extérieur d'autant plus incompréhensible pour ses employeurs.
Si l'international somalien a réussi à marquer pour le Prime FC, son avenir à Grosvenor Vale est désormais incertain. Le milieu de terrain avait déjà joué pour les « 26ers » de John Terry dans le cadre de la Baller League UK, mais sa dernière apparition non autorisée a déclenché une enquête qui pourrait aboutir à une amende ou à une suspension.
- Getty Images Sport
Qu'est-ce que la Baller League ?
La Baller League est une compétition de football à effectifs réduits et au rythme effréné qui a connu un succès fulgurant grâce à la participation d’influenceurs de renom et d’anciennes stars du football professionnel. Si elle offre aux joueurs une vitrine pour se faire connaître, elle suscite souvent des tensions avec les clubs professionnels et semi-professionnels, qui craignent que leurs joueurs ne se blessent en dehors des rencontres officielles de championnat.
Avec 10 sélections et deux buts pour l'équipe nationale de Somalie, Hassan est une figure de proue du circuit hors ligue. Reste à voir si sa participation non autorisée à la Baller League UK entraînera une suspension.
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