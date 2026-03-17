Un ancien espoir de Tottenham joue dans la Baller League UK sans l'autorisation de son club actuel, alors qu'un communiqué virulent a été publié

Le club de National League a été pris au dépourvu lundi soir lorsque Sak Hassan a été aperçu en train de disputer un match dans le cadre de la Baller League UK. Le joueur de 24 ans, qui a fait ses classes au sein du centre de formation de Tottenham Hotspur, a joué pour le Prime FC – une équipe dirigée par la star de YouTube KSI – lors d’une victoire 7-3 contre le N5 FC.

Cette apparition a rapidement fait le buzz sur Internet, enregistrant des millions de vues et laissant les dirigeants de Wealdstone dans un état d'incrédulité. Le club a été contraint de s'exprimer publiquement après que des images de son joueur sous contrat participant à cette compétition de football à effectifs réduits très médiatisée ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.