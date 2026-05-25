Sous le feu des projecteurs après une phase d’adaptation au Real Madrid, Kylian Mbappé voit son niveau défendu avec fermeté par Jorge Valdano. Pour l’ancien entraîneur merengue, les performances actuelles en Espagne ne doivent pas occulter un palmarès international éclatant, preuve d’un statut d’élite.

S’adressant à Movistar, Valdano a répondu avec passion aux sceptiques en déclarant : « Il a remporté une Coupe du monde et a terminé deuxième d’une autre, marquant trois buts en finale. Nous ne parlons pas d’un imposteur ; nous parlons peut-être du meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. »