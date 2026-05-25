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Un ancien entraîneur du Real Madrid affirme que Kylian Mbappé subit un « abus » et l’assure : il est « le meilleur joueur du monde »
Mbappé demeure le meilleur joueur du monde.
Sous le feu des projecteurs après une phase d’adaptation au Real Madrid, Kylian Mbappé voit son niveau défendu avec fermeté par Jorge Valdano. Pour l’ancien entraîneur merengue, les performances actuelles en Espagne ne doivent pas occulter un palmarès international éclatant, preuve d’un statut d’élite.
S’adressant à Movistar, Valdano a répondu avec passion aux sceptiques en déclarant : « Il a remporté une Coupe du monde et a terminé deuxième d’une autre, marquant trois buts en finale. Nous ne parlons pas d’un imposteur ; nous parlons peut-être du meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. »
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Il est essentiel de prendre la défense du joueur français lorsqu’il est victime d’insultes.
Le débat autour de Mbappé s’intensifie : le Paris Saint-Germain continue de briller en Ligue des champions sans lui, tandis que Madrid traverse une saison irrégulière. Valdano estime que le joueur porte une part démesurée de responsabilité dans les maux collectifs de son équipe et dans les fortunes contrastées de son ancien et de son actuel club.
Valdano est allé jusqu’à parler de « forme de maltraitance », au regard des statistiques de l’attaquant dans la capitale espagnole, ajoutant : « Faire porter à cet homme, qui est le meilleur buteur du championnat, la responsabilité de tout ce qui va bien au Paris Saint-Germain et de tout ce qui va mal au Real Madrid me semble être un abus. »
Madrid continue d’apporter un soutien indéfectible à Mbappé.
Auparavant, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait vigoureusement défendu le Français, le qualifiant de « meilleur joueur » du club malgré une saison agitée au Bernabéu. Le dirigeant a évoqué les conséquences d’un exercice au cours duquel les Blancos sont restés bredouilles, imputant cet échec à un calendrier surchargé plutôt qu’à sa recrue vedette.
Malgré la deuxième place derrière le Barça et l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, le dirigeant a refusé de blâmer Mbappé : « Kylian est actuellement le meilleur joueur du Real », a-t-il affirmé à La Sexta.
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Briller malgré une période sans trophées
Malgré une saison sans titre pour le Real Madrid, Mbappé a officiellement remporté le trophée Pichichi 2025-2026 en inscrivant un but lors de la victoire 4-2 contre l'Athletic Club à la dernière journée. Ce coup d'envoi lui a permis d'atteindre 25 réalisations en Liga, devançant ainsi l'attaquant de Majorque Vedat Muriqi, auteur de 23 buts.
L’attaquant a par ailleurs dominé le classement des tirs en Liga avec 63 tentatives, confirmant son impact offensif constant tout au long de l’exercice. Il devient ainsi le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo (2014 et 2015) à obtenir ce titre lors de deux saisons consécutives sous le maillot merengue.