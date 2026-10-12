United garde ses options ouvertes après un début de saison difficile en Premier League. Howe serait intéressé par le poste à Old Trafford si le club décidait de se séparer de Carrick.

Selon Football Insider, l’entraîneur de 48 ans serait disposé à discuter avec les dirigeants de United si le poste venait à se libérer. Howe est actuellement sans club après avoir quitté Newcastle durant l’été.

Carrick connaît jusqu’ici une saison frustrante à la tête de son équipe, qui occupe la 13e place du classement. United n’a récolté que six points lors de ses six premiers matches de championnat, le dernier s’étant soldé par un match nul 1-1 contre Tottenham.