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Un ancien entraîneur de Premier League « intéressé » par le poste d’entraîneur de Manchester United alors que la pression s’accentue sur Michael Carrick à Old Trafford
La pression monte à Old Trafford
United garde ses options ouvertes après un début de saison difficile en Premier League. Howe serait intéressé par le poste à Old Trafford si le club décidait de se séparer de Carrick.
Selon Football Insider, l’entraîneur de 48 ans serait disposé à discuter avec les dirigeants de United si le poste venait à se libérer. Howe est actuellement sans club après avoir quitté Newcastle durant l’été.
Carrick connaît jusqu’ici une saison frustrante à la tête de son équipe, qui occupe la 13e place du classement. United n’a récolté que six points lors de ses six premiers matches de championnat, le dernier s’étant soldé par un match nul 1-1 contre Tottenham.
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Howe considère United comme une option attrayante
Malgré une pression croissante, Manchester United ne prévoit pas de changer immédiatement d’entraîneur. La direction du club souhaite donner à Carrick la possibilité de redresser la situation et éviter de le limoger dans la précipitation si tôt dans la saison.
Howe apparaît toutefois comme une solide solution de repli. L’entraîneur anglais considérerait le poste à Manchester United comme une occasion très attrayante, alors qu’il réfléchit à la suite de sa carrière.
Selon certaines informations, les dirigeants de Manchester United apprécient beaucoup le profil de Howe pour prendre la succession de Carrick. Ils accordent de l’importance à sa grande expérience en Premier League et à celle qu’il a acquise en Ligue des champions lors de son passage dans le nord-est.
Des références solides en Premier League
Howe jouit d’une solide réputation après avoir transformé le club durant son passage à St James' Park. Il en a pris les rênes en 2021, alors que la menace d’une relégation pesait lourdement sur lui, et a complètement inversé la tendance.
Durant son mandat, Howe a conduit son ancienne équipe en Ligue des champions et lui a offert son premier trophée national majeur depuis 70 ans. Il a finalement quitté le club cet été, Matthias Jaissle lui succédant.
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Carrick doit rapidement inverser la tendance
Pour l'heure, Carrick conserve le soutien de la direction. Il a obtenu le poste d'entraîneur permanent après avoir ramené United en Ligue des champions la saison dernière, ce qui lui a permis d'acquérir un précieux crédit.
Les dirigeants estiment qu'il mérite du temps pour redresser la situation et retrouver le niveau de la saison dernière. Le limoger après seulement six matches de championnat est, pour l'instant, jugé prématuré.
Néanmoins, si les performances ne s'améliorent pas nettement dans les semaines à venir, les dirigeants d'INEOS pourraient se retrouver face à une décision très compliquée, avec un entraîneur confirmé comme Howe prêt à prendre la relève.
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