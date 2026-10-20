Invité du podcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson a révélé qu’il avait proposé à Alli de revenir jouer en Angleterre cet été. Robinson, qui a entraîné le joueur lors de ses premières années au plus haut niveau à MK Dons, a récemment recroisé sa route.

Selon Robinson, il a tenté de recruter le milieu de terrain pour Salford City, mais Alli a écarté l’idée de descendre en League Two. Robinson a déclaré : « Je lui donnerais sa chance à 100 %. Je l’ai vu à la salle de sport en juin et je lui ai dit de venir à Salford. Mais il m’a probablement regardé en se disant : “Coach, voyons, je ne vais pas faire ça.” »