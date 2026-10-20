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Un ancien entraîneur affirme que Dele Alli, libre de tout contrat, estime toujours avoir le niveau pour jouer à Manchester United
Une ancienne star de Tottenham refuse une offre de Salford City
Invité du podcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson a révélé qu’il avait proposé à Alli de revenir jouer en Angleterre cet été. Robinson, qui a entraîné le joueur lors de ses premières années au plus haut niveau à MK Dons, a récemment recroisé sa route.
Selon Robinson, il a tenté de recruter le milieu de terrain pour Salford City, mais Alli a écarté l’idée de descendre en League Two. Robinson a déclaré : « Je lui donnerais sa chance à 100 %. Je l’ai vu à la salle de sport en juin et je lui ai dit de venir à Salford. Mais il m’a probablement regardé en se disant : “Coach, voyons, je ne vais pas faire ça.” »
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Une confiance inébranlable et les ambitions de Manchester United
Malgré ses difficultés récentes, Robinson assure qu’Alli conserve une mentalité de joueur d’élite et estime qu’il se sentirait capable de changer la situation du club à Old Trafford. « Je vous garantis que si vous discutiez avec lui aujourd’hui, il vous dirait probablement qu’il pourrait changer la donne à Manchester United », a déclaré Robinson. L’entraîneur a également laissé la porte ouverte à des retrouvailles : « Si un poste se présente, Dele Alli sera toujours plus que bienvenu partout où j’irai. Je m’inquiète pour Dele en tant que jeune homme. Je serai toujours là pour répondre à ses appels. »
Un déclin brutal après avoir été une star à Tottenham
Âgé de 30 ans et né le 11 avril, Alli a longtemps affiché un bilan remarquable dans le football anglais. Durant ses meilleures années, il a disputé 269 matches avec Tottenham, inscrivant 67 buts et délivrant 59 passes décisives. Son bilan en Premier League s’élève à 51 buts et 35 passes décisives en 194 matches.
Sa carrière a toutefois pris une tout autre tournure depuis son départ de Tottenham pour Everton dans le cadre d’un transfert gratuit en janvier 2022. Après un prêt infructueux à Besiktas, il a été laissé libre en 2024. Il a ensuite effectué un bref passage en Italie, à Côme, début 2025, mais se trouve sans club depuis septembre 2025.
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Quel avenir pour le joueur libre ?
Alli continue de retrouver sa condition physique tout en échangeant avec les supporters lors de ses diffusions sur Twitch. Alors que les mois passent sans qu’il trouve un nouveau club, impossible de savoir s’il finira par accepter une offre d’un club de division inférieure ou s’il parviendra à retrouver le haut niveau, comme il semble toujours le souhaiter.
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