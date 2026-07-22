Prévoir un long passage à vide pour Kimpembe serait un pari perdu d’avance : fraîchement libéré de tout contrat depuis le 1er juillet, le défenseur central serait, d’après Foot Mercato, tout proche de s’engager avec Al-Kharitiyath, formation de deuxième division qatarie.

Le club ambitieux, qui vise la montée cette saison, souhaite s’attacher ses services.

Le défenseur central avait initialement posé ses valises au Moyen-Orient lorsque le Qatar SC l’avait recruté au Paris Saint-Germain le 7 septembre dernier pour un montant de 5 millions d’euros. Son passage dans ce club de première division a toutefois été extrêmement bref, et il a quitté son ancien club avec une valeur marchande actuelle de 3 millions d’euros.