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Un ancien défenseur du PSG s'apprête à rejoindre, contre toute attente, un club de deuxième division au Moyen-Orient
Kimpembe à un pas de la deuxième division qatarie
Prévoir un long passage à vide pour Kimpembe serait un pari perdu d’avance : fraîchement libéré de tout contrat depuis le 1er juillet, le défenseur central serait, d’après Foot Mercato, tout proche de s’engager avec Al-Kharitiyath, formation de deuxième division qatarie.
Le club ambitieux, qui vise la montée cette saison, souhaite s’attacher ses services.
Le défenseur central avait initialement posé ses valises au Moyen-Orient lorsque le Qatar SC l’avait recruté au Paris Saint-Germain le 7 septembre dernier pour un montant de 5 millions d’euros. Son passage dans ce club de première division a toutefois été extrêmement bref, et il a quitté son ancien club avec une valeur marchande actuelle de 3 millions d’euros.
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Un bref passage au Moyen-Orient
Prêté au Qatar SC, Presnel Kimpembe n’a pas réussi à s’imposer : seulement 11 matchs toutes compétitions confondues, sans marquer ni faire marquer.
Un contraste net avec sa longue et brillante carrière au Paris Saint-Germain, où il a disputé 241 matches et inscrit trois buts. Si ce transfert se concrétise, Kimpembe retrouvera Kaïs Najeh à Al-Kharitiyath. Formé lui aussi au club parisien, le duo tentera de bâtir une association défensive solide dans son nouvel environnement.
Une carrière fulgurante forgée à Paris
Avant de s’engager au Moyen-Orient, Presnel Kimpembe s’est imposé comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football français. Passé des U19 au groupe professionnel du Paris Saint-Germain en juillet 2015, il a ensuite accumulé un palmarès impressionnant.
Il a contribué à la conquête de la Ligue des champions, ainsi que de huit titres de champion de France, six Coupes de France, quatre Coupes de la Ligue et cinq Supercoupes de France. Sur la scène internationale, il a joué un rôle clé au sein de l’équipe de France championne du monde 2018 et a ensuite enrichi son palmarès d’une médaille de vainqueur de la Ligue des Nations.
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Quelle sera la prochaine étape pour Kimpembe ?
Kimpembe doit désormais attendre qu'Al-Kharitiyath finalise les formalités administratives pour que son transfert gratuit soit définitif. Dès l'annonce officielle de l'accord, Kimpembe commencera immédiatement à s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers afin de retrouver sa condition physique de match. Al-Kharitiyath nourrit de grands projets pour décrocher la promotion en Qatar Stars League et comptera beaucoup sur sa grande expérience européenne.
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