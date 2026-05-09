Bednarek et sa famille ont été profondément choqués après avoir surpris un cambrioleur chez eux vendredi soir. Le défenseur central de 30 ans, qui évolue au sein du club portugais de Porto, est rentré à son domicile vers 21 h 30 et a découvert le vol en cours.

Selon le journal portugais Record, le défenseur central a été menacé au couteau par l’intrus avant que celui-ci ne prenne la fuite avec un butin estimé à environ 150 000 € (129 000 £).