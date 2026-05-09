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Un ancien défenseur de Premier League aurait été « menacé au couteau » lors d’un cambriolage particulièrement effrayant à son domicile familial
Une nuit traumatisante pour l’ancienne star des Saints
Bednarek et sa famille ont été profondément choqués après avoir surpris un cambrioleur chez eux vendredi soir. Le défenseur central de 30 ans, qui évolue au sein du club portugais de Porto, est rentré à son domicile vers 21 h 30 et a découvert le vol en cours.
Selon le journal portugais Record, le défenseur central a été menacé au couteau par l’intrus avant que celui-ci ne prenne la fuite avec un butin estimé à environ 150 000 € (129 000 £).
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Un cambriolage éclate après le sacre
Cet incident a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être une semaine de célébrations pour l’international polonais. Pas plus tard que le week-end dernier, Bednarek était encore le héros de Porto, marquant le but de la victoire lors du match remporté 1-0 contre Alverca, qui a permis au club de décrocher son premier titre de champion depuis quatre ans.
Le défenseur, sa femme et leur jeune fille venaient d’assister à une exposition d’art lorsqu’ils ont été confrontés à cette situation traumatisante. Depuis, les supporters ont inondé les réseaux sociaux du joueur de messages de soutien, tandis que les autorités locales ont ouvert une enquête sur ce vol à main armée.
Succès sur le terrain au Portugal
Depuis son départ de Southampton, relégué l’été dernier, Bednarek s’est imposé comme un pilier de la défense de Porto. Il a disputé 48 matchs toutes compétitions confondues cette saison, formant avec son compatriote et ex-Gunner Jakub Kiwior une charnière redoutable.
Ce duo défensif, orchestré par l’entraîneur Francesco Farioli et supervisé par le président du club André Villas-Boas, s’est rapidement imposé comme une véritable révélation. Porto n’a concédé que 15 buts en 32 journées de championnat, ne s’inclinant qu’une seule fois sur la route du titre. Après la victoire décisive, Farioli a confié avec émotion : « C’est très émouvant, je suis très heureux pour tout le monde. Pour ce groupe, pour le staff, pour Jorge Costa, pour le président, pour tous ceux qui sont là… Tout le monde méritait un titre comme celui-ci après une si longue attente. »
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Cette défaite sur la scène internationale conclut une semaine déjà éprouvante pour le club.
Bien qu’il ait brillé en club, Bednarek manquera la Coupe du monde cet été. La Pologne n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi à 48 équipes, prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après une défaite en barrage particulièrement cruelle.
Les Polonais se sont inclinés 3-2 face à la Suède lors du match de barrage décisif, l’attaquant d’Arsenal Viktor Gyokeres scellant le sort de la rencontre d’une tête tardive et éteignant ainsi les derniers espoirs de Bednarek de prendre part à la grand-messe mondiale. Le défenseur devrait désormais profiter de l’intersaison pour récupérer, tant physiquement que mentalement, du choc subi vendredi à domicile.