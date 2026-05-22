Plusieurs pistes mènent d’ailleurs vers la Premier League, où José Mourinho (63 ans), le nouvel entraîneur désigné du Real Madrid, a travaillé pendant de nombreuses années.
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Un ancien de la Premier League, bien connu de Mourinho, serait-il sur le coup ? Le Real Madrid aurait trois options en vue pour succéder à Carvajal
Selon le journal Sport, Diogo Dalot, latéral de Manchester United, figurerait sur les tablettes du Real Madrid. José Mourinho souhaiterait en effet retrouver son compatriote portugais. Les deux hommes ont déjà collaboré chez les Red Devils : arrivé en provenance du FC Porto à l’été 2018 pour 22 millions d’euros, Dalot a été entraîné par « Special One » durant six mois.
Polyvalent, il peut aussi occuper le couloir gauche. Sous contrat à Manchester jusqu’en 2028, le joueur de 27 ans a été titulaire la saison passée, prenant part à 36 rencontres officielles (un but, trois passes décisives). Le club le plus titré d’Angleterre devrait toutefois vouloir le conserver et lui offrir une nouvelle prolongation.
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Selon les dernières informations, le transfert de Pedro Porro serait trop onéreux pour le Real Madrid.
Selon le journal As, la deuxième option en provenance de la Premier League se nomme Pedro Porro, actuellement à Tottenham Hotspur. Âgé de 26 ans, le latéral droit serait toutefois jugé trop onéreux. Comme Dalot, il est sous contrat jusqu’en 2028. Les Spurs, toujours engagés dans la course au maintien, avaient déboursé 40 millions d’euros auprès du Sporting CP en 2023 pour s’attacher ses services.
La troisième option serait nettement moins coûteuse pour le Real : puiser dans son vivier. Le club dispose des internationaux espoirs Jesús Fortea (19 ans) et David Jiménez (22 ans), deux talents prometteurs capables d’occuper le poste derrière le titulaire indiscutable Trent Alexander-Arnold.
Fortea, considéré comme un grand talent, pourrait toutefois rejoindre le Como 1907 cet été. Jimenez, lui, a déjà goûté à l’équipe première du Real au printemps, disputant quatre matchs.
Les transferts record du Real Madrid :
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Jude Bellingham Milieu de terrain Borussia Dortmund 2023 127 millions d’euros Eden Hazard Milieu de terrain FC Chelsea 2019 120,8 millions d’euros Gareth Bale Attaquant Tottenham Hotspur 2013 101 millions d'euros Cristiano Ronaldo Attaque Manchester United 2009 94 millions d’euros Aurélien Tchouaméni Milieu de terrain AS Monaco 2022 80 millions d'euros Zinedine Zidane Milieu de terrain Juventus 2001 77,5 millions d'euros James Rodríguez Milieu de terrain AS Monaco 2014 75 millions d'euros Kaká Milieu de terrain AC Milan 2009 67 millions d'euros Luka Jovic Attaquant Eintracht Francfort 2019 63 millions d’euros Dean Huijsen Défense AFC Bournemouth 2024 62,5 millions d’euros