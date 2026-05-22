Un ancien de la Premier League, bien connu de Mourinho, serait-il sur le coup ? Le Real Madrid aurait trois options en vue pour succéder à Carvajal

Selon le journal Sport, Diogo Dalot, latéral de Manchester United, figurerait sur les tablettes du Real Madrid. José Mourinho souhaiterait en effet retrouver son compatriote portugais. Les deux hommes ont déjà collaboré chez les Red Devils : arrivé en provenance du FC Porto à l’été 2018 pour 22 millions d’euros, Dalot a été entraîné par « Special One » durant six mois.

Polyvalent, il peut aussi occuper le couloir gauche. Sous contrat à Manchester jusqu’en 2028, le joueur de 27 ans a été titulaire la saison passée, prenant part à 36 rencontres officielles (un but, trois passes décisives). Le club le plus titré d’Angleterre devrait toutefois vouloir le conserver et lui offrir une nouvelle prolongation.