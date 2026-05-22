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Un ancien de la Premier League, bien connu de Mourinho, serait-il sur le coup ? Le Real Madrid aurait trois options en vue pour succéder à Carvajal

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P. Porro
D. Dalot
J. Fortea
D. Jimenez

Selon plusieurs médias, le Real Madrid, vice-champion d'Espagne, explorerait trois options pour remplacer son capitaine sortant Dani Carvajal (34 ans) au poste d'arrière droit.

Plusieurs pistes mènent d’ailleurs vers la Premier League, où José Mourinho (63 ans), le nouvel entraîneur désigné du Real Madrid, a travaillé pendant de nombreuses années.

  • Selon le journal Sport, Diogo Dalot, latéral de Manchester United, figurerait sur les tablettes du Real Madrid. José Mourinho souhaiterait en effet retrouver son compatriote portugais. Les deux hommes ont déjà collaboré chez les Red Devils : arrivé en provenance du FC Porto à l’été 2018 pour 22 millions d’euros, Dalot a été entraîné par « Special One » durant six mois.

    Polyvalent, il peut aussi occuper le couloir gauche. Sous contrat à Manchester jusqu’en 2028, le joueur de 27 ans a été titulaire la saison passée, prenant part à 36 rencontres officielles (un but, trois passes décisives). Le club le plus titré d’Angleterre devrait toutefois vouloir le conserver et lui offrir une nouvelle prolongation.

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  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Selon les dernières informations, le transfert de Pedro Porro serait trop onéreux pour le Real Madrid.

    Selon le journal As, la deuxième option en provenance de la Premier League se nomme Pedro Porro, actuellement à Tottenham Hotspur. Âgé de 26 ans, le latéral droit serait toutefois jugé trop onéreux. Comme Dalot, il est sous contrat jusqu’en 2028. Les Spurs, toujours engagés dans la course au maintien, avaient déboursé 40 millions d’euros auprès du Sporting CP en 2023 pour s’attacher ses services.

    La troisième option serait nettement moins coûteuse pour le Real : puiser dans son vivier. Le club dispose des internationaux espoirs Jesús Fortea (19 ans) et David Jiménez (22 ans), deux talents prometteurs capables d’occuper le poste derrière le titulaire indiscutable Trent Alexander-Arnold.

    Fortea, considéré comme un grand talent, pourrait toutefois rejoindre le Como 1907 cet été. Jimenez, lui, a déjà goûté à l’équipe première du Real au printemps, disputant quatre matchs.

  • Les transferts record du Real Madrid :

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Jude BellinghamMilieu de terrainBorussia Dortmund2023127 millions d’euros
    Eden HazardMilieu de terrainFC Chelsea2019120,8 millions d’euros
    Gareth BaleAttaquantTottenham Hotspur2013101 millions d'euros
    Cristiano RonaldoAttaqueManchester United200994 millions d’euros
    Aurélien TchouaméniMilieu de terrainAS Monaco202280 millions d'euros
    Zinedine ZidaneMilieu de terrainJuventus200177,5 millions d'euros
    James RodríguezMilieu de terrainAS Monaco201475 millions d'euros
    KakáMilieu de terrainAC Milan200967 millions d'euros
    Luka JovicAttaquantEintracht Francfort201963 millions d’euros
    Dean HuijsenDéfenseAFC Bournemouth202462,5 millions d’euros