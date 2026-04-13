Sous contrat avec Côme jusqu’en 2028, Cesc Fabregas avait été annoncé l’été dernier sur le banc du RB Leipzig, puis, plus récemment, celui de Chelsea, où il a déjà évolué comme joueur.

De son côté, Arsenal conserve six points d’avance sur City en tête du championnat anglais malgré sa défaite à domicile contre Bournemouth (1-2). Les Skyblues ont toutefois un match en retard, et le week-end prochain verra le choc très attendu entre les deux prétendants au titre à l’Etihad Stadium.

Après le revers à domicile face aux Cherries, Arteta a vivement critiqué son groupe sur TNT Sports : « C’était un véritable camouflet aujourd’hui. Il s’agit maintenant de voir quelle réaction nous allons montrer. (…) Nous avons fait beaucoup de choses étranges aujourd’hui, je dirais. Nous étions loin de notre niveau. »

Avant ce choc, les Gunners disputeront le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP. L’aller, à Lisbonne, s’était conclu par une victoire 1-0 grâce à un but tardif de l’attaquant allemand Kai Havertz. En cas de qualification, Arsenal défiera le vainqueur de l’affrontement entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone.