Longtemps dominateurs cette saison, les Gunners ont connu trois revers lors de leurs quatre dernières sorties officielles. Ils ont ainsi dit adieu à la FA Cup et vu leur avance en championnat fondre face à Manchester City. Selon Mundo Deportivo, Arteta devrait quitter ses fonctions cet été, après sept ans à la tête de l’équipe, si le club termine la saison sans titre en Premier League ni en Ligue des champions.
Traduit par
Un ancien connaisseur pourrait remplacer Mikel Arteta : un changement de coach à Arsenal semble se rapprocher
Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027, Mikel Arteta négocie depuis plusieurs semaines la prolongation de son bail. Selon Mundo Deportivo, un exercice sans trophée pourrait toutefois « changer radicalement » la donne.
Selon Mundo Deportivo, la direction d’Arsenal aurait déjà identifié le « successeur idéal » d’Arteta : son compatriote espagnol Cesc Fàbregas, 38 ans, actuellement au Como 1907, pourrait être rappelé à Londres. Le champion du monde 2010 jouit d’une grande estime auprès des décideurs, grâce à son travail fructueux en Italie et au style de jeu attractif déployé par Como.
- Getty Images Sport
Arsenal a trébuché face à Bournemouth : Mikel Arteta en a assez
Sous contrat avec Côme jusqu’en 2028, Cesc Fabregas avait été annoncé l’été dernier sur le banc du RB Leipzig, puis, plus récemment, celui de Chelsea, où il a déjà évolué comme joueur.
De son côté, Arsenal conserve six points d’avance sur City en tête du championnat anglais malgré sa défaite à domicile contre Bournemouth (1-2). Les Skyblues ont toutefois un match en retard, et le week-end prochain verra le choc très attendu entre les deux prétendants au titre à l’Etihad Stadium.
Après le revers à domicile face aux Cherries, Arteta a vivement critiqué son groupe sur TNT Sports : « C’était un véritable camouflet aujourd’hui. Il s’agit maintenant de voir quelle réaction nous allons montrer. (…) Nous avons fait beaucoup de choses étranges aujourd’hui, je dirais. Nous étions loin de notre niveau. »
Avant ce choc, les Gunners disputeront le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP. L’aller, à Lisbonne, s’était conclu par une victoire 1-0 grâce à un but tardif de l’attaquant allemand Kai Havertz. En cas de qualification, Arsenal défiera le vainqueur de l’affrontement entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone.
Le bilan de Mikel Arteta à la tête d’Arsenal
Jeux 342 Victoires 211 matches nuls Matchs nuls 58 défaites Défaites 73 Différence de buts 683 buts marqués, 348 encaissés Moyenne de points 2,02 Titre 3