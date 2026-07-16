« Si Louis van Gaal dispose de l’énergie nécessaire, alors oui, à 100 %. Ce serait un excellent choix. C’est un entraîneur capable de bâtir un projet et de structurer un groupe », a expliqué l’homme de 41 ans pour justifier sa proposition.

Schweinsteiger connaît bien le Néerlandais pour avoir évolué sous ses ordres au FC Bayern, avec lequel ils ont remporté, entre 2009 et 2011, le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne ainsi que la Supercoupe d’Allemagne.

Auparavant, le technicien néerlandais avait déjà dirigé l’Ajax Amsterdam, le FC Barcelone et l’AZ Alkmaar. Après deux années à Munich, il a pris les rênes de la sélection des Pays-Bas (en deux mandats) puis de Manchester United.