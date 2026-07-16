En tant qu’expert de l’ARD pour la Coupe du monde, l’ancien international a créé la surprise en proposant une candidature inattendue pour le poste de sélectionneur national. Schweinsteiger a ainsi suggéré de confier le banc à son ancien mentor, Louis van Gaal.
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Un ancien coach du FC Bayern Munich à la tête de la Mannschaft ? Bastian Schweinsteiger suggère une option audacieuse pour succéder à Jürgen Klopp
« Si Louis van Gaal dispose de l’énergie nécessaire, alors oui, à 100 %. Ce serait un excellent choix. C’est un entraîneur capable de bâtir un projet et de structurer un groupe », a expliqué l’homme de 41 ans pour justifier sa proposition.
Schweinsteiger connaît bien le Néerlandais pour avoir évolué sous ses ordres au FC Bayern, avec lequel ils ont remporté, entre 2009 et 2011, le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne ainsi que la Supercoupe d’Allemagne.
Auparavant, le technicien néerlandais avait déjà dirigé l’Ajax Amsterdam, le FC Barcelone et l’AZ Alkmaar. Après deux années à Munich, il a pris les rênes de la sélection des Pays-Bas (en deux mandats) puis de Manchester United.
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Sous la conduite de Louis van Gaal, les Pays-Bas atteignent les demi-finales de la Coupe du monde 2014.
Schweinsteiger estime que van Gaal serait également un bon candidat pour la DFB en raison de son expérience : « Il a déjà prouvé avec les Néerlandais qu’il savait toujours les mener loin. Si Jürgen Klopp ne prenait pas le poste, il serait mon premier choix. »
Avec les Pays-Bas, il avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2014, avant de s’incliner aux tirs au but face à l’Argentine. Lors de l’édition 2022, le technicien de 74 ans était toujours à la tête de l’Elftal ; l’aventure s’est de nouveau arrêtée aux tirs au but contre l’Argentine, cette fois dès les quarts de finale.
Sa nomination constituerait toutefois une première pour la DFB, qui n’a jamais confié les rênes de la Mannschaft à un sélectionneur étranger.
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Jürgen Klopp devrait être nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale allemande.
Selon toute vraisemblance, cette situation ne devrait pas évoluer de sitôt. Après l'élimination humiliante de l'Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay, Julian Nagelsmann a dû démissionner, et Jürgen Klopp devrait désormais prendre les rênes de la sélection.
Selon un responsable de la DFB ayant souhaité rester anonyme, les discussions avec l’ex-coach du Borussia Dortmund et du FC Liverpool seraient « dans la dernière ligne droite ».
Une annonce pourrait intervenir en début de semaine prochaine. Le premier match international sous la houlette du nouveau sélectionneur national aura lieu le 24 septembre à Amsterdam, dans le cadre de la Ligue des Nations, contre les Pays-Bas.
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