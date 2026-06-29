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Un ancien champion de Manchester United explique pourquoi la promotion de 2026 n'est pas encore en mesure de rivaliser, alors que Michael Carrick est salué pour avoir redonné à Old Trafford deux qualités essentielles
Manchester United n’a pas remporté la Premier League depuis l’ère Ferguson.
Sir Alex Ferguson a pris sa retraite il y a 13 ans, fort d’un 13e titre de champion à son actif. Il avait également offert des succès européens au « Théâtre des Rêves » et espérait avoir posé les bases sur lesquelles ses successeurs pourraient s’appuyer.
Ce ne fut pas le cas : David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag et Ruben Amorim n’ont pas réussi à rétablir la domination du club sur son propre terrain, tandis que les « voisins bruyants » de Manchester City prospéraient.
Le vent a toutefois commencé à tourner en 2025-2026 : l’ancien milieu de terrain Carrick – cinq titres sous Ferguson – a immédiatement inversé la tendance après sa nomination comme entraîneur par intérim. Il a depuis été récompensé par un contrat de deux ans.
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Manchester United figurera-t-il parmi les prétendants au titre de champion de Premier League lors de la saison 2026-2027 ?
L'espoir et l'optimisme renaissent chez les Red Devils, alors que de grands projets se dessinent sur et en dehors du terrain. Nombreux sont ceux qui estiment qu'un mercato estival judicieux pourrait permettre à Manchester United de viser le titre en Premier League 2026-2027.
Interrogé sur la faisabilité d’un tel scénario, l’ancien défenseur des Red Devils, Pallister, champion avec le club et s’exprimant en partenariat avec Spreadex Sports, a confié à GOAL : « Je pense que quelques recrues peuvent faire une énorme différence. Est-ce que je pense qu’ils sont en mesure de se battre pour le titre ? Honnêtement, pour l’instant, je dirais non. Il reste encore du travail.
« Tout le monde a été impressionné par ce que Michael a accompli. L’équipe n’a pas été brillante, mais on a eu deux ou trois matchs – notamment celui contre Man City à domicile – où on a vraiment bien joué. En fin de saison, on a aussi enchaîné quelques performances solides et des victoires confortables.
« Mais ce qu’il a apporté à l’équipe, à mon sens, c’est une résilience et cette volonté de se battre pour l’écusson et pour le club, et d’insuffler un peu plus de cet esprit, comme l’avait fait Ole [Gunnar Solskjaer] à son arrivée.
« Mais maintenant, il faut laisser à Michael la chance de recruter ses propres joueurs. Il a fait le tour de la situation. Donnons-lui l’occasion d’attirer des joueurs de qualité et voyons où cela nous mène. Il a redonné un élan positif à United. Les supporters le sentent, les joueurs aussi. Nous verrons bientôt s’il peut franchir l’étape suivante. »
Rashford, actuellement prêté, a-t-il encore un avenir à Manchester United ?
Les spéculations vont bon train concernant les départs et les arrivées, Marcus Rashford se trouvant dans la situation assez singulière d’être au cœur de ces deux débats. Après avoir passé la saison dernière en prêt à Barcelone, un transfert définitif a été évoqué. Aucun accord n’a toutefois été conclu, et ce produit du centre de formation des Red Devils pourrait bien être réintégré au sein de l’effectif d’Old Trafford.
Interrogé sur l’avenir de l’attaquant, actuellement avec l’Angleterre à la Coupe du monde, Pallister a tranché : « J’ai déjà dit publiquement que je ne le ferais pas revenir. La différence, aujourd’hui, c’est que Michael Carrick a travaillé avec lui. Il connaît sa personnalité et sait s’il peut tirer le meilleur de lui s’il revient.
« Veut-il vraiment revenir ? N’a-t-il pas déjà affirmé préférer rester à l’écart ? C’est un joueur de grande qualité, un vrai produit du club. Si l’on pouvait faire revenir le Marcus d’il y a deux ou trois ans, le choix serait évident. Mais au vu de la façon dont les choses se sont passées, je ne suis pas sûr qu’un retour soit possible.
« Chaque entraîneur, face à des joueurs différents, peut avoir son propre point de vue sur la question. Si Michael estime pouvoir transformer Marcus, tant au niveau de sa personnalité que de son langage corporel sur le terrain, et le faire jouer comme il le faisait à ses débuts à Manchester United, alors ce serait sans aucun doute un atout pour le club. Je pense qu’il faudrait de longues discussions entre les deux avant que cela ne se concrétise. »
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Mercato : Manchester United cible des renforts onéreux
Sous contrat à Manchester United jusqu’en 2024, Marcus Rashford n’est pas à vendre à n’importe quel prix. Les Red Devils peuvent donc se montrer patients et viser le chèque maximal en cas de départ.
Les fonds ainsi générés offriraient à Carrick une plus grande marge de manœuvre financière pour les recrutements estivaux. Un accord a d’ailleurs déjà été conclu pour le milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, tandis que les Red Devils sont fortement pressentis pour recruter des joueurs tels que Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Brian Brobbey.