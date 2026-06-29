Un ancien champion de Manchester United explique pourquoi la promotion de 2026 n'est pas encore en mesure de rivaliser, alors que Michael Carrick est salué pour avoir redonné à Old Trafford deux qualités essentielles

L'espoir et l'optimisme renaissent chez les Red Devils, alors que de grands projets se dessinent sur et en dehors du terrain. Nombreux sont ceux qui estiment qu'un mercato estival judicieux pourrait permettre à Manchester United de viser le titre en Premier League 2026-2027.

Interrogé sur la faisabilité d’un tel scénario, l’ancien défenseur des Red Devils, Pallister, champion avec le club et s’exprimant en partenariat avec Spreadex Sports, a confié à GOAL : « Je pense que quelques recrues peuvent faire une énorme différence. Est-ce que je pense qu’ils sont en mesure de se battre pour le titre ? Honnêtement, pour l’instant, je dirais non. Il reste encore du travail.

« Tout le monde a été impressionné par ce que Michael a accompli. L’équipe n’a pas été brillante, mais on a eu deux ou trois matchs – notamment celui contre Man City à domicile – où on a vraiment bien joué. En fin de saison, on a aussi enchaîné quelques performances solides et des victoires confortables.

« Mais ce qu’il a apporté à l’équipe, à mon sens, c’est une résilience et cette volonté de se battre pour l’écusson et pour le club, et d’insuffler un peu plus de cet esprit, comme l’avait fait Ole [Gunnar Solskjaer] à son arrivée.

« Mais maintenant, il faut laisser à Michael la chance de recruter ses propres joueurs. Il a fait le tour de la situation. Donnons-lui l’occasion d’attirer des joueurs de qualité et voyons où cela nous mène. Il a redonné un élan positif à United. Les supporters le sentent, les joueurs aussi. Nous verrons bientôt s’il peut franchir l’étape suivante. »