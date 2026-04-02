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Un agent explique comment le transfert de Jesse Lingard aux Corinthians a été orchestré, l'ancienne star de Manchester United ayant écarté les New York Red Bulls pour retrouver Memphis Depay au Brésil
De la Corée du Sud à São Paulo
Les coulisses de l'arrivée surprise de Lingard au Corinthians ont été révélées, Paul Martins s'étant révélé être le principal artisan du transfert du joueur de 33 ans vers le Brasileirao après son passage au FC Séoul. Le projet avait initialement été proposé au Grêmio, mais après que le club de Porto Alegre eut refusé de donner suite à l'accord, Martins s'est tourné vers les dirigeants du Parque São Jorge. Malgré l'intérêt des New York Red Bulls, Lingard a finalement été séduit par le projet sportif et l'attrait culturel d'une expérience au Brésil.
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Présentation de l'agent et appel vidéo
Martins a détaillé les coulisses de ce transfert, soulignant que la période de mercato encore ouverte au Brésil offrait une opportunité unique pour ce joueur libre. « J’ai vu que Lingard était sur le marché, et la plupart des périodes de mercato étaient déjà closes. Le Brésil était l’un des rares marchés encore ouverts. J’ai donc demandé à Vini (son client) : que penses-tu de Lingard au Grêmio ? », a déclaré Martins à Globo Esporte.
« J’ai contacté Marcelo Paz et lui ai dit que Jesse était libre et voulait jouer au Brésil. Je lui ai expliqué les conditions et lui ai montré que ce n’était pas une idée farfelue : il rentrait dans le plafond salarial. Le lendemain, nous avions déjà un appel vidéo avec Lingard, et à partir de là, les discussions ont avancé très rapidement. »
Depay influence
La présence de Depay, son ancien coéquipier à Manchester United, a été un facteur déterminant dans le choix de l'Anglais. L'attaquant néerlandais a fait l'éloge des infrastructures du club et du mode de vie à São Paulo, ce qui a aidé Lingard à se sentir en confiance quant à ce transfert. « Il m'a dit : "C'est différent. Il y a une bonne ambiance, ça reflète la joie de vivre des Brésiliens" », a ajouté Martins.
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Les débuts se soldent par une défaite
Lingard a fait ses débuts en tant que remplaçant lors de la défaite 3-1 des Corinthians face à Fluminense mercredi. Il est entré en jeu à la 47e minute à la place de Breno Bidon, mais n'a pas réussi à aider sa nouvelle équipe à remporter des points au Maracanã. Cette défaite laisse les Corinthians à la 11e place du classement du Campeonato Brasileiro Série A, avec seulement 10 points récoltés en neuf matches. Après six matches de championnat sans victoire, le club cherchera à s'imposer dimanche face à l'Internacional.