Un agent explique comment le transfert de Jesse Lingard aux Corinthians a été orchestré, l'ancienne star de Manchester United ayant écarté les New York Red Bulls pour retrouver Memphis Depay au Brésil

Martins a détaillé les coulisses de ce transfert, soulignant que la période de mercato encore ouverte au Brésil offrait une opportunité unique pour ce joueur libre. « J’ai vu que Lingard était sur le marché, et la plupart des périodes de mercato étaient déjà closes. Le Brésil était l’un des rares marchés encore ouverts. J’ai donc demandé à Vini (son client) : que penses-tu de Lingard au Grêmio ? », a déclaré Martins à Globo Esporte.

« J’ai contacté Marcelo Paz et lui ai dit que Jesse était libre et voulait jouer au Brésil. Je lui ai expliqué les conditions et lui ai montré que ce n’était pas une idée farfelue : il rentrait dans le plafond salarial. Le lendemain, nous avions déjà un appel vidéo avec Lingard, et à partir de là, les discussions ont avancé très rapidement. »