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Netherlands vs Morocco
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

« Un adversaire redoutable »… La presse néerlandaise tire la sonnette d’alarme avant le match contre le Maroc

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
FEATURES
Pays-Bas
Maroc
Mexique

Les performances de l'équipe nationale néerlandaise suscitent des doutes dans la presse locale, malgré sa qualification en tête du groupe.

Premiers du groupe 6 avec 7 points, les Pays-Bas défieront le Maroc, deuxième du groupe 3 avec le même total, lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre se tiendra au stade de Monterrey lundi prochain en soirée (heure locale au Mexique).

Le Maroc, deuxième du groupe 3 avec le même total de points, mais devancé par le Brésil à la différence de buts, sera donc son adversaire.

Cette affiche très attendue suscite déjà un vif intérêt dans les médias néerlandais, qui la présentent comme un test difficile et périlleux pour les « Moulins à vent », malgré la supériorité théorique de la sélection européenne.

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  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Nous allons être éliminés de la compétition ! »

    Dans les colonnes du journal « De Telegraaf », l’analyste de renom Valentin Drissen a mis en garde contre la dangerosité de l’équipe du Maroc, estimant que les « Moulins » n’avaient pas encore révélé leur plein potentiel.

    Dreesen a déclaré : « On ne sait toujours pas où en est réellement l'équipe néerlandaise. Si nous jouons de la même manière que lors du premier quart d'heure contre la Tunisie, nous serons éliminés du tournoi. »

    Il a ajouté que le Maroc était « physiquement solide, bien organisé tactiquement et expérimenté en phases à élimination directe », mettant en garde contre la fragilité de la défense néerlandaise face aux contre-attaques rapides des Lions de l’Atlas.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    « Une défense difficile à percer »

    Les sites spécialisés « Voetbal Primeur » et « Voetbal International » qualifient la rencontre de « périlleuse et difficile », rappelant que le Maroc, après son exploit historique lors de la Coupe du monde 2022, compte désormais parmi les « grandes nations du football ».

    Ils soulignent que la sélection des Lions de l’Atlas aligne de nombreux professionnels européens et pratique un style de jeu difficile à percer pour les Pays-Bas, d’autant plus sous la chaleur de Monterrey.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Le Maroc appartient au gotha du football mondial. »

    La chaîne de télévision néerlandaise NOS affirme que « le Maroc fait partie de l’élite mondiale », rappelant sa qualification historique pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022.

    Elle souligne que les Néerlandais auraient préféré éviter une confrontation précoce face à une formation aussi bien organisée, puissante physiquement et solide mentalement.

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