Premiers du groupe 6 avec 7 points, les Pays-Bas défieront le Maroc, deuxième du groupe 3 avec le même total, lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre se tiendra au stade de Monterrey lundi prochain en soirée (heure locale au Mexique).

Le Maroc, deuxième du groupe 3 avec le même total de points, mais devancé par le Brésil à la différence de buts, sera donc son adversaire.

Cette affiche très attendue suscite déjà un vif intérêt dans les médias néerlandais, qui la présentent comme un test difficile et périlleux pour les « Moulins à vent », malgré la supériorité théorique de la sélection européenne.

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