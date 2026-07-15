Un adieu amer pour Deschamps, bien loin du Brésil de 1970 : les Bleus ont connu le même sort que la Seleção de 1982

Après la rencontre, Mbappé a analysé la défaite en ces termes : « Dès l'entame, nous nous sommes constamment retrouvés à trois contre deux au milieu de terrain. Face à l'Espagne, c'est délicat : Rodri et Fabián disposaient de trop de temps et d'espace pour jouer. Nous avons failli dans notre communication sur le pressing. À mon avis, nous aurions dû opter pour un marquage individuel afin de les contraindre à courir avec nous. »





De son côté, Didier Deschamps, au-delà de sa réserve sur l’arbitrage (« Est-il à la hauteur d’une demi-finale de Coupe du monde ? »), a reconnu : « La première raison de la défaite est d’ordre technique : ils ont été supérieurs. Nous avons commis des erreurs et, à ce niveau, on en paie le prix, même si cela fait mal de le dire. La déception est immense. Aujourd’hui, l’Espagne a montré qu’elle avait un petit plus. »





Une déclaration amère après une défaite des plus amères : en ce jour de fête nationale, le 14 juillet, la France des stars dit adieu à son rêve. Et Deschamps tire sa révérence, après avoir remporté deux trophées, certes, mais aussi perdu beaucoup, peut-être trop.



