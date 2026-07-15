Lors du premier tour de cette Coupe du monde, la France avait été comparée, de manière aussi évocatrice qu’irrévérencieuse, au Brésil de 1970, presque unanimement considéré comme la meilleure équipe nationale de l’histoire. Le quatuor de rêve Mbappé-Olise-Dembélé-Barcola (ou Doué) peut-il prétendre égaler Jairzinho, Pelé, Rivelino et Tostão ?Les faits, cruels, ont répondu non : la défaite nette en demi-finale contre l’Espagne a ramené les Bleus à leur vraie dimension. La comparaison la plus pertinente aujourd’hui renvoie plutôt aux éditions 1982 et 2006 du Brésil, elles aussi favorites avant de chuter lourdement face à l’Italie de Paolo Rossi puis la France de Zinédine Zidane.
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Un adieu amer pour Deschamps, bien loin du Brésil de 1970 : la France a connu le même sort que le Brésil de 1982
LE BILAN DE DESCHAMPS
Oui, Zidane. Il devrait logiquement succéder à Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Après quatorze ans à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur laisse un bilan solide : une Coupe du monde 2018 conquise face à la Croatie et une Ligue des Nations 2021 gagnée contre l’Espagne, une finale de Coupe du monde et une finale d’Euro perdues (en 2022 aux tirs au but contre l’Argentine et en 2016 à domicile contre le Portugal). Ce bilan est-il flatteur ou y a-t-il matière à regret ? Certes, remporter une Coupe du monde est un exploit qui reste à jamais gravé dans les mémoires, et Deschamps l’a fait à deux reprises, d’abord en tant que joueur (et capitaine), puis en tant que sélectionneur. Néanmoins, les Bleus ont aussi connu des revers retentissants : la défaite à domicile en finale de l’Euro contre un Portugal privé de Cristiano Ronaldo en fin de match, et, plus récemment, la défaite hier à Dallas face à l’Espagne de De la Fuente, deux contre-performances qui comptent lourd dans le bilan.
LA BÊTE NOIRE
L'Espagne est la bête noire de la France de Deschamps : trois demi-finales contre la Roja, trois défaites. En 2024 à Munich, un 2-1 en avant-dernière manche de l'Euro ; l'année dernière à Stuttgart, un 5-4 en demi-finale de la Ligue des Nations, l'Espagne ayant même mené 5-1. Hier encore, la même tendance s’est confirmée : un 2-0 qui, au vu de l’écart constaté sur la pelouse, paraît même étriqué. La leçon tactique de De la Fuente à Deschamps est flagrante : face au duo Rabiot-Tchouaméni et aux quatre stars offensives, l’Espagne de Rodri, Fabián Ruiz et Dani Olmo a facilement imposésaloi au milieu de terrain, et donc dans l’ensemble du match.
L'ADMISSION
À l'issue de la rencontre, Mbappé a analysé la défaite avec regret : « Dès l'entame, nous nous sommes constamment retrouvés à trois contre deux au milieu de terrain. Face à l'Espagne, c'est problématique : Rodri et Fabián disposaient de trop de temps et d'espace pour jouer. Nous avons failli dans notre communication sur le pressing. À mon avis, nous aurions dû opter pour un marquage individuel afin de les contraindre à courir avec nous. »
Quant à Deschamps, au-delà de sa remarque sur l’arbitre (« Est-il à la hauteur d’une demi-finale de Coupe du monde ? »), il a admis : « La première raison de la défaite est d’ordre technique : ils ont été supérieurs. Nous avons commis des erreurs et, à ce niveau, c’est ainsi, on en paie le prix, même si cela fait mal de le dire. La déception est immense. Aujourd’hui, l’Espagne a montré qu’elle avait un petit plus. »
Une déclaration amère après une défaite des plus amères : en ce jour de fête nationale, le 14 juillet, la France des stars dit adieu à son rêve. Et Deschamps fait ses adieux, après avoir remporté deux trophées, certes, mais aussi perdu beaucoup, peut-être trop.
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