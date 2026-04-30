Selon plusieurs sources, les propriétaires de la MLS se sont réunis pour évoquer un possible déménagement du club, déclenchant une vaste mobilisation sur les réseaux sociaux afin de préserver l’équipe à Vancouver. Dans un communiqué publié lundi, la franchise a confirmé ces discussions, précisant que des pourparlers se poursuivent avec la ligue et les autorités locales.

« Le club a été confronté à des difficultés structurelles bien documentées concernant la rentabilité du stade, l’accès au site et les limites de revenus, qui ont rendu difficile l’attraction d’acheteurs déterminés à maintenir l’équipe à Vancouver », a déclaré le club dans ce communiqué lundi. « Au cours des 16 derniers mois, nous avons eu des discussions sérieuses avec plus de 100 parties prenantes, et à ce jour, aucune offre viable permettant de maintenir le club ici n’a été formulée. … S’il existe un groupe d’actionnaires locaux disposant de la vision et des ressources nécessaires pour tracer la voie à suivre, nous les invitons vivement à se manifester. »

La MLS a également publié un communiqué à l’intention de GOAL en début de semaine :

« Le groupe de propriétaires des Whitecaps a joué un rôle significatif dans le développement du football à Vancouver et à travers le Canada. Cependant, les contraintes économiques liées au stade, les restrictions de calendrier et le manque de soutien de la part du gouvernement et des entreprises ont créé des défis structurels persistants qui rendent difficile l’établissement d’une voie viable pour l’avenir du club », a écrit Dan Courtemanche, porte-parole de la MLS.

« Nous restons déterminés à aider le club à trouver une solution durable, et notre préférence va à un scénario qui permette aux Whitecaps de continuer à se développer et à prospérer à Vancouver. Dans le même temps, nous avons la responsabilité d’assurer la santé à long terme de la ligue et de ses clubs, et nous évaluerons toutes les options, y compris l’intérêt manifesté pour le club par d’autres marchés et groupes d’investisseurs. »



