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Un acheteur potentiel a déposé une offre pour acquérir les Whitecaps de Vancouver, avec l’intention de déménager le club à Las Vegas
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Que s'est-il passé ?
Selon plusieurs sources, les propriétaires de la MLS se sont réunis pour évoquer un possible déménagement du club, déclenchant une vaste mobilisation sur les réseaux sociaux afin de préserver l’équipe à Vancouver. Dans un communiqué publié lundi, la franchise a confirmé ces discussions, précisant que des pourparlers se poursuivent avec la ligue et les autorités locales.
« Le club a été confronté à des difficultés structurelles bien documentées concernant la rentabilité du stade, l’accès au site et les limites de revenus, qui ont rendu difficile l’attraction d’acheteurs déterminés à maintenir l’équipe à Vancouver », a déclaré le club dans ce communiqué lundi. « Au cours des 16 derniers mois, nous avons eu des discussions sérieuses avec plus de 100 parties prenantes, et à ce jour, aucune offre viable permettant de maintenir le club ici n’a été formulée. … S’il existe un groupe d’actionnaires locaux disposant de la vision et des ressources nécessaires pour tracer la voie à suivre, nous les invitons vivement à se manifester. »
La MLS a également publié un communiqué à l’intention de GOAL en début de semaine :
« Le groupe de propriétaires des Whitecaps a joué un rôle significatif dans le développement du football à Vancouver et à travers le Canada. Cependant, les contraintes économiques liées au stade, les restrictions de calendrier et le manque de soutien de la part du gouvernement et des entreprises ont créé des défis structurels persistants qui rendent difficile l’établissement d’une voie viable pour l’avenir du club », a écrit Dan Courtemanche, porte-parole de la MLS.
« Nous restons déterminés à aider le club à trouver une solution durable, et notre préférence va à un scénario qui permette aux Whitecaps de continuer à se développer et à prospérer à Vancouver. Dans le même temps, nous avons la responsabilité d’assurer la santé à long terme de la ligue et de ses clubs, et nous évaluerons toutes les options, y compris l’intérêt manifesté pour le club par d’autres marchés et groupes d’investisseurs. »
Qui est Gustavson ?
Âgé de 30 ans, Gustavson est le petit-fils de B. Wayne Hughes, fondateur de Public Storage. Selon Forbes, sa mère Tamara possède une fortune d’environ 8,5 milliards de dollars.
Selon The Athletic, Gustavson s’est engagé à construire un stade dédié au football à Las Vegas dans le cadre de cette candidature. Âgé de 30 ans, il réside dans cette même ville et participe au programme « Name, Image, and Likeness » (Nom, image et ressemblance) de son alma mater, l’Université de Californie du Sud.
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Les déclarations
« Las Vegas est connue dans le monde entier comme une destination accueillante pour des millions de personnes chaque année et compte une communauté de supporters de football passionnés et en pleine expansion », a déclaré le groupe Gustavson dans un communiqué. « Un groupe d’investisseurs mené par Grant Gustavson a déposé une candidature auprès du siège de la MLS.
« Ce projet sera financé intégralement par des fonds privés et n’est lié à aucun des projets de stade récemment annoncés à Las Vegas. Dans les semaines et les mois à venir, nous espérons partager davantage d’informations ; toutefois, par respect pour les délibérations de la ligue et les parties prenantes locales, nous nous abstenons pour l’instant de divulguer les détails de notre proposition. Nous sommes impatients de continuer à travailler pour un résultat positif au bénéfice du football, des supporters, de la ligue et de Las Vegas. »
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Et maintenant ?
Sur le terrain, les Whitecaps occupent actuellement la deuxième place de la Conférence Ouest après avoir atteint la finale de la MLS Cup l’année dernière. Ils affronteront le LA Galaxy en Californie du Sud samedi.