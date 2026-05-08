Un accord semble imminent ! Le FC Bayern pourrait bientôt finaliser un recrutement majeur

Selon ces informations, les rumeurs concernant les exigences salariales élevées du joueur de 28 ans, qui gagnerait actuellement environ neuf millions d'euros, seraient infondées. S'il prolonge son contrat à Munich, Laimer pourrait toucher à l'avenir un salaire annuel d'environ douze millions d'euros.

Sky avait récemment évoqué une demande de 15 millions d’euros, jugée excessive par Max Eberl et la direction, tandis que le président d’honneur Uli Hoeneß intervenait auprès de DAZN.

« Quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut relativiser : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », a déclaré le patron du club.

Et d’ajouter : « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max (Eberl, ndlr) et Christoph (Freund, ndlr) lui ont proposé précisément, mais cela n’était certainement pas ce que ses conseillers réclamaient au départ. »