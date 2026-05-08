Le dossier Konrad Laimer pourrait enfin accélérer au Bayern Munich. Après des négociations prolongées sur la prolongation de son contrat, qui expire en 2027, le milieu autrichien et le champion d’Allemagne seraient proches d’un accord, selon les informations de la tz et du Münchner Merkur.
Traduit par
Un accord semble imminent ! Le FC Bayern pourrait bientôt finaliser un recrutement majeur
Selon ces informations, les rumeurs concernant les exigences salariales élevées du joueur de 28 ans, qui gagnerait actuellement environ neuf millions d'euros, seraient infondées. S'il prolonge son contrat à Munich, Laimer pourrait toucher à l'avenir un salaire annuel d'environ douze millions d'euros.
Sky avait récemment évoqué une demande de 15 millions d’euros, jugée excessive par Max Eberl et la direction, tandis que le président d’honneur Uli Hoeneß intervenait auprès de DAZN.
« Quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut relativiser : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », a déclaré le patron du club.
Et d’ajouter : « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max (Eberl, ndlr) et Christoph (Freund, ndlr) lui ont proposé précisément, mais cela n’était certainement pas ce que ses conseillers réclamaient au départ. »
Laimer veut prolonger son contrat : « Je m'éclate au Bayern ! »
Début avril, Laimer déclarait sur Servus TV qu’il était « très agréable de jouer au football au Bayern », mais il insistait surtout sur la « reconnaissance » de ses performances des dernières années.
Il y a quelques jours, Max Eberl a réitéré qu’il existait « deux points de vue » et qu’il fallait « trouver un moyen de jeter un pont, d’une manière ou d’une autre ». Interrogé sur la possibilité de devoir vendre le joueur, faute de quoi il partirait libre en 2027, Eberl a répondu avec un calme surprenant : « Il est arrivé sans indemnité de transfert, nous n’aurions donc pas grand-chose à perdre. »
« Il serait temps qu’il mette la main à la poche ! » estime Kroos, qui recommande de prolonger le contrat de Laimer.
Concernant Toni Kroos, un ancien joueur du Bayern a une vision différente de celle d’Eberl et exhorte donc le club champion à prolonger sans tarder le contrat de ce défenseur polyvalent. « Il est important pour l’équipe. Il a prouvé son importance », a déclaré Kroos dans le podcast « Einfach mal Luppen ». « Il ne faut pas sous-estimer ces joueurs qui ne marquent pas 40 buts : il faut aussi leur verser un euro ! »