Selon ces informations, le salaire de la star offensive devrait être doublé pour atteindre la somme astronomique de 25 millions d'euros, afin de convaincre Olise de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2029, de deux années supplémentaires, soit jusqu'à l'été 2031.
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« Un accord ne pose aucun problème » : un indice concret laisserait présager une prolongation de contrat de Michael Olise au FC Bayern Munich
L’intérêt supposé des cadors européens — Paris Saint-Germain, Manchester City et surtout le Real Madrid — a poussé le club de la Säbener Straße à revoir immédiatement sa stratégie. Grâce à la revalorisation salariale annoncée, le Français de 24 ans intégrerait d’un coup l’élite des mieux payés du club.
« Michael Olise recevra une offre exceptionnelle dès son retour de la Coupe du monde. Il touchera très certainement un salaire supérieur à la moyenne du club », a annoncé Christian Falk, responsable football du journal Bild. « À moins de s’appeler Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Erling Haaland, peu de joueurs dans le monde gagnent davantage que les meilleurs éléments du FC Bayern. »
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Un accord avec le Bayern pour Olise ? « D’un point de vue financier, ce n’est pas un problème. »
Le point crucial des semaines à venir réside toutefois dans les projets d'avenir de l'ailier droit. « D'un point de vue financier, je pense qu'un accord ne posera aucun problème », a déclaré Falk.
Il s’agit plutôt des perspectives émotionnelles et sportives du joueur pour les prochaines années de sa carrière. Falk a précisé à ce sujet : « La grande question est de savoir si Olise se voit dans le maillot blanc prestigieux du Real Madrid ou s’il regarde le maillot rouge du FC Bayern Munich en se disant : “C’est le meilleur maillot que je puisse imaginer.” »
Le Real Madrid serait-il hors course pour recruter Michael Olise ?
Malgré les spéculations persistantes sur l’avenir de la superstar, un transfert est exclu lors du mercato actuel. « À l’heure actuelle, le Real Madrid sait qu’il n’y a aucune chance, même s’il proposait 300 millions d’euros. De plus, le club espagnol est prêt à faire preuve de retenue si le FC Bayern Munich n’est tout simplement pas disposé à vendre Michael Olise », a précisé Falk.
Falk anticipe donc un apaisement prochain du dossier, le Français ne disposant d’aucun levier pour forcer un départ anticipé : « Il a un contrat à long terme à Munich. Olise ne peut donc pas faire pression, même s’il le voulait. Mais nous ignorons même s’il souhaite réellement changer de club. »
Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur de 24 ans, arrivé de Crystal Palace à l’été 2024 pour 53 millions d’euros, s’est parfaitement intégré à Munich, où il a déjà disputé 107 matchs, marqué 42 buts et délivré 54 passes décisives.
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Michael Olise : statistiques au FC Bayern lors de la saison 2025/26
Jeux : 52 Minutes jouées : 4 015 Buts : 22 Passes décisives : 31