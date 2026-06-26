L’intérêt supposé des cadors européens — Paris Saint-Germain, Manchester City et surtout le Real Madrid — a poussé le club de la Säbener Straße à revoir immédiatement sa stratégie. Grâce à la revalorisation salariale annoncée, le Français de 24 ans intégrerait d’un coup l’élite des mieux payés du club.

« Michael Olise recevra une offre exceptionnelle dès son retour de la Coupe du monde. Il touchera très certainement un salaire supérieur à la moyenne du club », a annoncé Christian Falk, responsable football du journal Bild. « À moins de s’appeler Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Erling Haaland, peu de joueurs dans le monde gagnent davantage que les meilleurs éléments du FC Bayern. »