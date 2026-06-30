Depuis ses performances exceptionnelles lors du Championnat d'Europe de l'année dernière, Bonga est de nouveau dans le viseur des recruteurs de la NBA. Le joueur de 26 ans a réalisé un tournoi exceptionnel, qu'il a couronné par une prestation magistrale en finale contre la Turquie. C'est là que Bonga a assuré le titre à l'équipe de la DBB avec 20 points et un pourcentage parfait à trois points (4/4).

Avant même la finale, Franz Wagner s’était montré enthousiaste : « Je pense qu’il a démontré ces dernières années qu’il était un défenseur d’élite, qu’il réussissait très bien ses tirs à trois points et qu’il était capable de créer des actions de jeu avec le ballon en main. C’est pourquoi je suis convaincu que de nombreuses équipes de la NBA s’intéresseront à lui. »

En février, le sélectionneur Alex Mumbru avait lui aussi encouragé la star de la DBB à franchir le pas : « Il possède de nombreuses qualités indispensables en NBA. » Avant d’ajouter : « Sa place est en NBA. »

Drafté en 39e position par les Los Angeles Lakers en 2018, il avait été transféré l’année suivante aux Washington Wizards dans le cadre du trade impliquant Anthony Davis.

Après deux saisons et plus de 100 matchs sous les couleurs de la capitale américaine, il rejoint les Raptors de Toronto pour l’exercice 2021-2022. Il ne parvient toutefois pas à s’imposer et revient en Allemagne à l’été 2022 pour évoluer en Bundesliga. Après deux années et plusieurs titres conquis avec le FC Bayern Munich, il s’engage avec le Partizan Belgrade.