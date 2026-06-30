Selon BasketNews, évoluer dans la meilleure ligue de basket-ball au monde constitue la priorité absolue du héros allemand des Championnats du monde et d’Europe. Toutefois, Bonga attendra l’ouverture de la free agency, dans la nuit de mardi à mercredi, pour comparer sereinement les offres européennes et les éventuelles propositions de la NBA avant de prendre sa décision.
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Un accord aurait déjà été conclu avec les Pistons de Détroit. Le héros allemand de l’Euro vise désormais la NBA
Pour l’instant, aucun accord n’a été conclu concernant un contrat pluriannuel avec les Detroit Pistons, selon le site serbe Meridian Sport, qui rapportait l’information fin avril. Après sans doute la meilleure saison de sa carrière au Partizan Belgrade, Bonga est considéré comme l’une des « valeurs les plus en vue » (BasketNews) sur le marché européen. Tous les prétendants au titre de l’EuroLeague, notamment Barcelone, le Panathinaïkos et l’Olympiakos, suivent donc de près la situation du joueur de 26 ans.
En EuroLeague, il a compilé 10 points, 5,6 rebonds, 1,5 passe décisive et 0,9 interception en 28 minutes par match. Plusieurs franchises NBA l’auraient déjà surveillé en cours de saison, mais son contrat, valable jusqu’en 2027, ne prévoit aucune clause de sortie vers la ligue nord-américaine en cours d’exercice. La donne pourrait toutefois évoluer dès l’intersaison, puisque son contrat prévoit alors une clause de sortie vers la NBA, fixée à 875 000 dollars.
Le président du Partizan, Ostoja Mijailovic, avait d’ailleurs annoncé en février, lors d’une interview, qu’il ne ferait pas obstacle à son protégé si une offre appropriée se présentait : « Le Partizan respecte les ambitions de ses propres joueurs. »
- AFP
Franz Wagner encense Isaac Bonga : « C'est un défenseur d'élite. »
Depuis ses performances exceptionnelles lors du Championnat d'Europe de l'année dernière, Bonga est de nouveau dans le viseur des recruteurs de la NBA. Le joueur de 26 ans a réalisé un tournoi exceptionnel, qu'il a couronné par une prestation magistrale en finale contre la Turquie. C'est là que Bonga a assuré le titre à l'équipe de la DBB avec 20 points et un pourcentage parfait à trois points (4/4).
Avant même la finale, Franz Wagner s’était montré enthousiaste : « Je pense qu’il a démontré ces dernières années qu’il était un défenseur d’élite, qu’il réussissait très bien ses tirs à trois points et qu’il était capable de créer des actions de jeu avec le ballon en main. C’est pourquoi je suis convaincu que de nombreuses équipes de la NBA s’intéresseront à lui. »
En février, le sélectionneur Alex Mumbru avait lui aussi encouragé la star de la DBB à franchir le pas : « Il possède de nombreuses qualités indispensables en NBA. » Avant d’ajouter : « Sa place est en NBA. »
Drafté en 39e position par les Los Angeles Lakers en 2018, il avait été transféré l’année suivante aux Washington Wizards dans le cadre du trade impliquant Anthony Davis.
Après deux saisons et plus de 100 matchs sous les couleurs de la capitale américaine, il rejoint les Raptors de Toronto pour l’exercice 2021-2022. Il ne parvient toutefois pas à s’imposer et revient en Allemagne à l’été 2022 pour évoluer en Bundesliga. Après deux années et plusieurs titres conquis avec le FC Bayern Munich, il s’engage avec le Partizan Belgrade.
Isaac Bonga : statistiques en NBA
Saison Équipe Matchs Minutes Buts Rebonds Passes décisives 2021/2022 Raptors de Toronto 15 4,6 0,8 0,5 0,3 2020/2021 Washington Wizards 40 10,8 2,0 1,6 0,6 2019/2020 Washington Wizards 66 18,9 5,0 3,4 1,2 2018/2019 Los Angeles Lakers 22 5,5 0,9 1,1 0,7