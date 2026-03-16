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Umbro célèbre la Saint-Patrick avec une collection capsule rétro aux accents irlandais qui respire le style
Umbro lance sa collection « 17-3 »
La collection capsule « 17-3 » comprend un maillot de l'Irlande au style rétro, une veste de survêtement et des baskets Speciali d'un vert éclatant, pour composer la tenue idéale pour la Saint-Patrick, en hommage au saint patron du pays et dans l'esprit des festivités mondiales organisées le 17 mars.
Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne « Thread that Binds », qui célèbre l'héritage irlandais et « la manière dont la culture irlandaise évolue, migre et embrasse le changement », avec le danseur Morgan Bullock, basé à Los Angeles, le rappeur et auteur-compositeur Rejjie Snow, et son compatriote dublinois, l'artiste multidisciplinaire Sean Atmos, qui présentent la collection.
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Le maillot de l'Irlande respire la nostalgie
Réalisée dans un jacquard vert qui respire l'esthétique des années 90, cette chemise arbore un motif en mosaïque saisissant sur toute sa surface, mêlant le double losange emblématique d'Umbro et un motif de nœud celtique. Un écusson texturé porte les insignes de Saint Patrick, en clin d'œil supplémentaire à l'Irlande, tandis que le col et les poignets en tricot plat reprennent les couleurs orange, blanc et vert du drapeau national.
Une veste et des baskets viennent compléter la collection
Une veste de survêtement et une paire de baskets Speciali font également partie de la collection. Présentée dans une coupe classique ample et carrée, la veste reprend le même motif et le même écusson que le t-shirt, tandis que les baskets se distinguent par leur daim vert foncé et leur large languette rabattable, un autre clin d'œil aux années 90.
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« Une lettre d'amour à la communauté irlandaise »
« Cette collection est une lettre d’amour adressée à la communauté irlandaise, une communauté et une culture avec lesquelles Umbro entretient une longue affinité », a déclaré Helene Hope, responsable du marketing mondial de la marque Umbro. « En utilisant le langage stylistique contemporain d’Umbro pour mêler des clins d’œil à nos archives à l’iconographie irlandaise, nous avons créé une collection capsule tournée vers l’avenir, tout en rendant hommage au passé. »
La collection capsule « 17-3 » est disponible dès maintenant sur umbro.co.uk et chez certains revendeurs.
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