La collection capsule « 17-3 » comprend un maillot de l'Irlande au style rétro, une veste de survêtement et des baskets Speciali d'un vert éclatant, pour composer la tenue idéale pour la Saint-Patrick, en hommage au saint patron du pays et dans l'esprit des festivités mondiales organisées le 17 mars.

Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne « Thread that Binds », qui célèbre l'héritage irlandais et « la manière dont la culture irlandaise évolue, migre et embrasse le changement », avec le danseur Morgan Bullock, basé à Los Angeles, le rappeur et auteur-compositeur Rejjie Snow, et son compatriote dublinois, l'artiste multidisciplinaire Sean Atmos, qui présentent la collection.