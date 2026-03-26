Uli Hoeness exclut un transfert de Michael Olise à Liverpool pour 200 millions d'euros, tandis que le président du Bayern Munich critique la politique de transfert des Reds

Fidèle à son franc-parler, Uli Hoeness n’a pas mâché ses mots pour évaluer les performances récentes de Liverpool et ses investissements massifs sur le marché des transferts. Les Reds ont connu une saison difficile malgré des dépenses considérables, et le président du Bayern a rappelé avec autorité que dépenser plus d’argent ne garantissait pas toujours de meilleurs résultats.

« Liverpool a déjà dépensé 500 millions d’euros cette année et connaît une saison très médiocre. Nous ne contribuerons pas à ce qu’ils jouent mieux l’année prochaine », a déclaré Hoeness aux journalistes.