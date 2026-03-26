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Michael OliseGetty
Ahmed Refaat

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Uli Hoeness exclut un transfert de Michael Olise à Liverpool pour 200 millions d'euros, tandis que le président du Bayern Munich critique la politique de transfert des Reds

M. Olise
Liverpool
Mercato
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Bayern Munich

Liverpool’s search for a high-profile attacking signing has hit a major stumbling block after Bayern Munich honorary president Uli Hoeness publicly ruled out any possibility of Michael Olise moving to Merseyside. Recent speculation had suggested the Premier League club was prepared to submit a staggering €200 million bid to bring the former Crystal Palace man back to England.

  • Le Bayern maintient sa position sur l'avenir d'Olise

    Cependant, Hoeness a clairement indiqué que les considérations financières ne dicteraient pas les décisions sportives du club. S'exprimant lors du festival KI « data:unplugged » à Munster, ce dirigeant de longue date du club a insisté sur le fait que le maintien de l'ailier de 24 ans au sein de l'équipe était essentiel pour le succès de celle-ci sur le terrain et pour la satisfaction de son immense communauté de supporters à travers le monde.



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  • ISPO Munich 2025Getty Images News

    Hoeness se moque des dépenses de Liverpool

    Fidèle à son franc-parler, Uli Hoeness n’a pas mâché ses mots pour évaluer les performances récentes de Liverpool et ses investissements massifs sur le marché des transferts. Les Reds ont connu une saison difficile malgré des dépenses considérables, et le président du Bayern a rappelé avec autorité que dépenser plus d’argent ne garantissait pas toujours de meilleurs résultats.

    « Liverpool a déjà dépensé 500 millions d’euros cette année et connaît une saison très médiocre. Nous ne contribuerons pas à ce qu’ils jouent mieux l’année prochaine », a déclaré Hoeness aux journalistes.

  • Privilégier les supporters plutôt que les aspects financiers

    Hoeness affirme que le club doit avant tout répondre à ses supporters, non à son compte en banque. Il rappelle que l’identité du club repose sur sa compétitivité et sur le plaisir qu’il offre aux millions de personnes qui suivent l’équipe bavaroise à travers le monde.

    « Nous jouons ce sport pour nos supporters. Nous comptons 430 000 membres, nous avons des millions de supporters à travers le monde, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions d’euros en banque mais que nous jouons un football de moins bonne qualité chaque samedi à cause de cela », a ajouté le président du Bayern.



  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    L'engagement à long terme d'Olise

    Depuis son arrivée en provenance de la Premier League, Olise s’est imposé comme un élément clé à Munich, justifiant l’engouement suscité par son transfert. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, le club bavarois détient donc un levier considérable pour écarter les avances de formations comme Liverpool.

    À moins d’un revirement spectaculaire de la direction bavaroise, Liverpool devra se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son attaque en vue de l’exercice 2026-2027.