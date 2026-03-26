Uli Hoeness exclut un transfert de Michael Olise à Liverpool pour 200 millions d'euros, le dirigeant du Bayern Munich critiquant la politique de transfert des Reds

Fidèle à son franc-parler habituel, Hoeness n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évalué la forme récente de Liverpool et ses investissements massifs sur le marché des transferts. Les Reds ont connu une saison difficile malgré des dépenses considérables, et le président du Bayern n’a pas manqué de souligner que dépenser plus d’argent ne garantissait pas toujours de meilleurs résultats.

« Liverpool a déjà dépensé 500 millions d'euros cette année et connaît une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons pas à ce qu'ils jouent mieux l'année prochaine », a déclaré Hoeness aux journalistes.