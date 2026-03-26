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Uli Hoeness exclut un transfert de Michael Olise à Liverpool pour 200 millions d'euros, le dirigeant du Bayern Munich critiquant la politique de transfert des Reds
Le Bayern reste inflexible quant à l'avenir d'Olise
Hoeness a toutefois clairement indiqué que les considérations financières ne dicteraient pas les décisions sportives du club. S'exprimant lors du festival KI « data:unplugged » à Münster, ce dirigeant de longue date a insisté sur le fait que le maintien de l'ailier de 24 ans était essentiel pour le succès de l'équipe sur le terrain et pour la satisfaction de son immense base de supporters à travers le monde.
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Hoeness se moque des dépenses de Liverpool
Fidèle à son franc-parler habituel, Hoeness n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évalué la forme récente de Liverpool et ses investissements massifs sur le marché des transferts. Les Reds ont connu une saison difficile malgré des dépenses considérables, et le président du Bayern n’a pas manqué de souligner que dépenser plus d’argent ne garantissait pas toujours de meilleurs résultats.
« Liverpool a déjà dépensé 500 millions d'euros cette année et connaît une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons pas à ce qu'ils jouent mieux l'année prochaine », a déclaré Hoeness aux journalistes.
Privilégier les supporters plutôt que les finances
Hoeness estime que la responsabilité du club incombe davantage à ses supporters qu’à son solde bancaire. Il a souligné que l’identité du club repose sur sa compétitivité et sur le plaisir qu’il procure aux millions de personnes qui suivent l’équipe bavaroise à travers le monde.
« Nous jouons ce match pour nos fans. Nous avons 430 000 membres, nous avons des millions de fans dans le monde entier, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions d’euros en banque mais que nous jouons moins bien au football chaque samedi à cause de cela », a ajouté le président du Bayern.
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L'engagement à long terme d'Olise
Depuis son arrivée en provenance de la Premier League, Olise est devenu un pilier du Bayern de Munich, confirmant ainsi l'engouement qui avait entouré son transfert initial. Son contrat actuel à l'Allianz Arena courant jusqu'en 2029, le Bayern se trouve en position de force pour négocier ou rejeter les avances de clubs comme Liverpool.
À moins d'un revirement spectaculaire de la part de la direction du Bayern, Liverpool devra se tourner vers d'autres options dans sa quête de nouveaux talents offensifs pour la saison 2026-2027.