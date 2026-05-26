Selon les informations recueillies, le Bayern Munich était beaucoup plus proche de recruter cet attaquant polyvalent, finalement parti du VfB Stuttgart vers Newcastle United pour 75 millions d’euros, que ne le supposait le grand public. Pour Hoeneß, le dossier était même déjà bouclé : l’international allemand avait déjà donné son accord définitif pour rejoindre le club bavarois.

Toutefois, les déclarations publiques hâtives de Matthäus ont placé le VfB, club cédant, dans une position délicate lors de ce bras de fer. Comme l’explique Hoeneß sans détour, les Souabes se sont alors retrouvés confrontés à des attentes totalement différentes.

En raison des montants évoqués, les Stuttgartiens ne pouvaient plus « le vendre 55 millions, car ils auraient été sous une telle pression qu’ils auraient eu l’air bien bêtes de faire exactement ce que Matthäus, auto-proclamé expert, clame haut et fort », a tranché Hoeneß.