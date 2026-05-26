Hoeneß a déclaré au Spiegel : « À propos de la déclaration de Matthäus concernant Woltemade : je vais vous dire une chose. Nous l'aurions acheté pour 50 millions. Je suis presque sûr que nous aurions pu y arriver, mais ensuite Matthäus a déclaré dans le journal qu'il valait certainement entre 60 et 80 millions. »
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Uli Hoeneß décoche un tacle appuyé : selon lui, Lothar Matthäus aurait fait capoter le transfert de Nick Woltemade au FC Bayern Munich
Selon les informations recueillies, le Bayern Munich était beaucoup plus proche de recruter cet attaquant polyvalent, finalement parti du VfB Stuttgart vers Newcastle United pour 75 millions d’euros, que ne le supposait le grand public. Pour Hoeneß, le dossier était même déjà bouclé : l’international allemand avait déjà donné son accord définitif pour rejoindre le club bavarois.
Toutefois, les déclarations publiques hâtives de Matthäus ont placé le VfB, club cédant, dans une position délicate lors de ce bras de fer. Comme l’explique Hoeneß sans détour, les Souabes se sont alors retrouvés confrontés à des attentes totalement différentes.
En raison des montants évoqués, les Stuttgartiens ne pouvaient plus « le vendre 55 millions, car ils auraient été sous une telle pression qu’ils auraient eu l’air bien bêtes de faire exactement ce que Matthäus, auto-proclamé expert, clame haut et fort », a tranché Hoeneß.
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FC Bayern : Hoeneß critique Matthäus
Au cours de l’entretien, le président du Bayern a de nouveau insisté avec véhémence. Hoeneß a précisé qu’il ne s’agissait en aucun cas pour lui de restreindre la liberté d’expression.
Il s’inquiète surtout de la dynamique négative et de l’effet immédiat sur les négociations en cours sur le marché des transferts. « Il ne doit pas non plus abuser de sa position pour nuire constamment au FC Bayern », a-t-il tonné à l’encontre de son ancien joueur.
Après un début de saison prometteur en Angleterre, Woltemade a finalement connu un exercice 2023-2024 plutôt difficile à Newcastle. Récemment, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un mécontentement grandissant chez le joueur, et des tensions avec l’entraîneur Eddie Howe ont été évoquées. Tout au long de la saison, Howe l’a progressivement repositionné plus bas sur le terrain, au point qu’il s’est retrouvé rarement en position de frappe. En fin d’exercice, son temps de jeu a encore diminué.
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Le FC Bayern va-t-il tenter à nouveau de recruter Woltemade ?
Un départ prématuré de Woltemade de la Premier League se profile déjà à l'horizon. « Si son temps de jeu ne change pas, un transfert cet été n'est pas à exclure », a-t-on récemment déclaré sur Sky.
Pour le Bayern Munich, cela pourrait représenter une opportunité inattendue de recruter l’attaquant plus tôt que prévu. Le club bavarois cherche toujours une solution offensive polyvalente pour épauler le buteur vedette Harry Kane.
À la Säbener Straße, on cherche un élément capable d’alterner entre le rôle de neuf classique et celui de faux neuf, évoluant entre les lignes adverses. Un profil que Woltemade incarne presque à la perfection. Toutefois, la priorité des transferts se porterait désormais plutôt sur son coéquipier Anthony Gordon, capable de remplacer Kane dans l’axe et de concurrencer Luis Díaz sur l’aile gauche.
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FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB
Date du match Match Compétition 25 juillet Wehen Wiesbaden - FC Bayern Match amical 4 août Jeju SK FC – FC Bayern Match amical 7 août FC Bayern - Aston Villa Match amical 15 août FC Bayern - RB Leipzig Match amical