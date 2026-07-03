Il y a dix ans, Julian Nagelsmann faisait ses débuts sur le banc du TSG 1899 Hoffenheim comme entraîneur principal. À seulement 28 ans, le club de Bundesliga propulsait cet inconnu, alors responsable de l’équipe junior A, sous les feux des projecteurs. Son ascension, aussi fulgurante que vertigineuse, le conduisit du RB Leipzig au FC Bayern Munich en 2021. Là, il ne remporta que les titres attendus, sans plus. En mars 2023, le Bayern se sépara de lui ; son départ de la DFB devint inévitable après la prestation embarrassante en Coupe du monde. Celui qui était encore récemment la valeur sûre du marché allemand des entraîneurs a perdu beaucoup de son éclat sur la scène internationale, et il porte l’essentiel de la responsabilité de ce déclin.
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Uli Hoeneß avait raison : Julian Nagelsmann a marché droit vers son déclin en connaissance de cause et doit désormais changer
« Tout a été mal géré lors de cette Coupe du monde », a tranché Lothar Matthäus dans Bild. Le joueur allemand détenteur du record de sélections fait partie des nombreux anciens internationaux qui, d’une voix unie, ont réclamé le départ rapide de Nagelsmann de son poste de sélectionneur. « Il n’a pas fait progresser l’équipe, il a créé beaucoup de problèmes », argue Matthäus pour justifier son hostilité à l’égard du sélectionneur. Selon lui, le groupe possède bien plus de qualités qu’il n’en a montré en Amérique du Nord face à la Côte d’Ivoire, l’Équateur et le Paraguay. Certes, pas assez pour viser le titre suprême, mais suffisamment pour dominer une sélection sud-américaine de sept millions d’habitants. Nagelsmann, conclut Matthäus, doit assumer la responsabilité de cet échec.
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Pour Uli Hoeneß, cette humiliation en Coupe du monde n’est pas une surprise.
Cette débâcle en Coupe du monde n’a toutefois pas été une surprise pour tout le monde – et certainement pas pour Uli Hoeneß. L’ancien président du Bayern, qui continue d’avoir son mot à dire au sein du club le plus titré d’Allemagne, avait déjà tiré la sonnette d’alarme près de six semaines avant le tournoi : « Si l’Allemagne parvient à former une équipe, même si l’entraîneur n’a pas réussi à aligner deux fois de suite le même onze, alors nous avons une chance », avait-il déclaré au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. « Former une équipe » : c’est précisément ce que l’équipe de la DFB n’a pas réussi à faire au final. Et c’est à Julian Nagelsmann qu’il faut en imputer la responsabilité.
Au printemps, il avait pourtant mené des « discussions sur les rôles » avec ses joueurs en vue de la Coupe du monde : Oliver Baumann devait être le gardien titulaire, Deniz Undav le joker, et Joshua Kimmich, une fois encore, l’arrière droit. Lors du match éliminatoire de la Coupe du monde 2026, Manuel Neuer était finalement aligné dans les buts, Deniz Undav figurait dans le onze de départ et Joshua Kimmich, positionné au milieu de terrain, n’a pas réussi à changer la donne. De telles décisions du sélectionneur ont forcément généré des discussions, des interrogations et des déceptions au sein du groupe. Dans ces conditions, il est illusoire de vouloir forger un groupe soudé capable de briguer un titre.
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Julian Nagelsmann se modèle clairement sur son mentor Pep Guardiola.
La composition de l’équipe était un sujet controversé, tout comme son orientation tactique, qui ont suscité de nombreuses interrogations lors de la Coupe du monde. Face à des défenses regroupées, le ballon était acheminé vers les ailes sans grande pression ni effet de surprise, où Florian Wirtz et Leroy Sané devaient presque toujours dribbler face à deux adversaires – et échouaient les uns après les autres dans cette tâche. Une intervention extérieure, un changement de stratégie ? Non. « Notre jeu était trop lent », a reconnu Nagelsmann après l’élimination en Coupe du monde, ajoutant : « Il n’y avait pas assez de rythme ».
En s’obstinant à suivre sa propre idée, même quand elle ne fonctionne pas, et en complexifiant le discours tactique, Julian Nagelsmann rappelle fortement son mentor, Pep Guardiola. L’Espagnol a certes accumulé les titres avec Manchester City, mais il s’est aussi souvent fait remarquer pour avoir tenté de surprendre l’adversaire avec des choix atypiques dans les grands rendez-vous, à l’image de la finale de la Ligue des champions 2021, perdue 0-1 contre Chelsea, qui s’est retournée contre lui. Dès novembre 2023, il avait surpris en alignant Kai Havertz, pourtant attaquant titulaire et auteur de trois buts en Coupe du monde, au poste d’arrière gauche. Pendant le tournoi, l’Allemagne est soudain passée à un 5-4-1 face à l’Équateur, contraignant Leroy Sané à épauler la défense sur le flanc droit. « Notre sélectionneur pense qu’il va gagner le match. Non, c’est l’équipe qui gagne le match », avait prédit Hoeneß avant même le début du tournoi – et il allait avoir raison. « Ce n’est pas lui qui a inventé le football », a renchéri Matthäus dans le même esprit.
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Julian Nagelsmann doit tirer les enseignements de ses erreurs.
Lors de la Coupe du monde, l’Allemagne n’avait pas besoin d’un entraîneur prodige aux idées novatrices en matière de composition d’équipe ou de système de jeu, mais d’un groupe soudé. Or, ce collectif n’a pas existé, et c’est pourquoi l’aventure a tourné court. « C’était tout simplement trop tôt pour occuper ce poste », a jugé Matthäus après coup à propos de Nagelsmann. « Peut-être pourra-t-il le faire dans 10 ou 15 ans, lorsqu’il aura acquis davantage d’expérience », a-t-il ajouté, même s’il ne semble pas convaincu qu’une nouvelle chance soit vraiment justifiée.
Beaucoup l’oublient : le Bayern Munich voulait même lui offrir une seconde chance. Quand le club bavarois a cherché un successeur à Thomas Tuchel en 2024, il a négocié avec le sélectionneur, mais celui-ci a préféré honorer son contrat avec la DFB. Le Bayern a alors recruté Vincent Kompany, un choix jusqu’ici payant. Le Belge se présente comme une sorte d’« anti-Nagelsmann » : il ne dévoile pas ses choix tactiques, ne provoque pas les journalistes et évite de critiquer publiquement ses joueurs.
Hansi Flick a toutefois démontré qu’un revers en Coupe du monde n’enterre pas une carrière d’entraîneur couronnée de succès. Lors du tournoi 2022, il avait lui aussi connu un échec aussi cuisant que celui de l’équipe actuelle de la DFB. Un an et demi plus tard, il a surpris en prenant les rênes du FC Barcelone, où il a imposé un jeu offensif et spectaculaire, ponctué de plusieurs titres nationaux. Âgé de seulement 38 ans, Nagelsmann a donc encore le temps de mener un grand club vers les sommets – à condition d’apprendre de ses erreurs en équipe nationale.
La carrière d'entraîneur de Julian Nagelsmann :
2013-2016 TSG 1899 Hoffenheim U19 2016 – 2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019-2021 RB Leipzig 2021 - 2023 Bayern Munich Depuis 2023 Allemagne
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