Il y a dix ans, Julian Nagelsmann s’asseyait pour la première fois sur le banc du TSG 1899 Hoffenheim. Le club de Bundesliga avait alors nommé cet homme de 28 ans au poste d’entraîneur principal, propulsant sous les feux des projecteurs ce responsable de l’équipe junior A jusqu’alors inconnu. Son ascension, aussi fulgurante que vertigineuse, le conduisit du RB Leipzig au FC Bayern Munich en 2021. Là, il ne remporta que les titres attendus, sans plus. En mars 2023, le Bayern se sépara de lui ; son départ de la DFB devint inévitable après la prestation embarrassante en Coupe du monde. Celui qui était encore récemment la valeur sûre du marché allemand des entraîneurs a perdu beaucoup de son éclat sur la scène internationale, et il porte l’essentiel de la responsabilité de ce déclin.
Traduit par
Uli Hoeneß avait raison : Julian Nagelsmann a foncé tête baissée vers son déclin – et doit désormais changer
« Tout a été mal géré lors de cette Coupe du monde », a tranché Lothar Matthäus dans Bild. Le joueur allemand détenteur du record de sélections fait partie des nombreux anciens internationaux qui, d’une voix étonnamment unanime, ont réclamé le départ rapide de Nagelsmann de son poste de sélectionneur. « Il n’a pas fait progresser l’équipe, il a créé beaucoup de problèmes », argue Matthäus pour justifier son verdict. Selon lui, le groupe possède bien plus de qualités qu’il n’en a montré en Amérique du Nord face à la Côte d’Ivoire, l’Équateur et le Paraguay. Certes, pas assez pour viser le titre suprême, mais suffisamment pour dominer, par exemple, une sélection sud-américaine de sept millions d’habitants. Nagelsmann, conclut Matthäus, doit assumer la responsabilité de cet échec.
- AFP
Pour Uli Hoeneß, cette humiliation en Coupe du monde n’est pas une surprise.
Cette débâcle en Coupe du monde n’a toutefois pas été une surprise totale pour tout le monde – et certainement pas pour Uli Hoeneß. L’ancien président du Bayern, qui continue d’avoir son mot à dire au sein du club le plus titré d’Allemagne, avait déjà tiré la sonnette d’alarme près de six semaines avant le tournoi : « Si l’Allemagne parvient à former une équipe, même si l’entraîneur n’a pas réussi à aligner deux fois de suite le même onze, alors nous avons une chance », avait-il déclaré au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. « Former une équipe » : c’est précisément ce que la sélection allemande n’a pas réussi à faire au final. Et c’est à Julian Nagelsmann qu’il faut en imputer la responsabilité.
Au printemps, selon ses propres termes, il a mené des « discussions sur les rôles » avec ses joueurs en vue de la Coupe du monde. Oliver Baumann était alors désigné comme gardien titulaire, Deniz Undav comme joker et Joshua Kimmich, une fois de plus, comme arrière droit. Lors du match éliminatoire de la Coupe du monde 2026, Manuel Neuer était finalement aligné dans les buts, Deniz Undav était titulaire et Joshua Kimmich, positionné au milieu de terrain, n’a pas réussi à changer la donne. De telles décisions ont forcément généré des discussions, des interrogations et des déceptions au sein du groupe. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que l’équipe n’ait pas trouvé la cohésion nécessaire pour lutter pour le titre.
- Getty Images News
Julian Nagelsmann se modèle clairement sur son mentor, Pep Guardiola.
La composition de l’équipe était un sujet controversé, tout comme son orientation tactique, qui ont suscité de nombreuses interrogations lors de la Coupe du monde. Face à des défenses regroupées, le ballon était acheminé vers les ailes sans grande pression ni effet de surprise. Florian Wirtz et Leroy Sané devaient alors presque toujours dribbler face à deux adversaires – et échouaient les uns après les autres dans cette tâche. Une intervention extérieure, un changement de stratégie ? Non. « Notre rythme de jeu était trop lent », a déclaré Nagelsmann après l’élimination de la Coupe du monde, ajoutant : « Il n’y avait pas assez de rythme ».
En s’obstinant à suivre sa propre idée, même quand elle ne fonctionne pas, et en complexifiant l’approche tactique, y compris dans le choix des mots, Julian Nagelsmann rappelle fortement son grand modèle, Pep Guardiola. L’Espagnol a certes accumulé les titres avec Manchester City, mais il s’est aussi souvent fait remarquer pour avoir tenté de surprendre l’adversaire avec des choix atypiques dans les grands rendez-vous, à l’image de la finale de la Ligue des champions 2021, perdue 0-1 contre Chelsea, qui s’est retournée contre lui. Dès novembre 2023, il avait surpris en alignant Kai Havertz, pourtant attaquant titulaire et auteur de trois buts en Coupe du monde, au poste d’arrière gauche. Pendant le tournoi, l’Allemagne est soudain passée à un 5-4-1 face à l’Équateur, contraignant Leroy Sané à dépanner sur le flanc droit de la défense. « Notre sélectionneur pense qu’il va gagner le match. Non, c’est l’équipe qui gagne le match », avait prédit Hoeneß avant même le début du tournoi – et il allait avoir raison. « Ce n’est pas lui qui a inventé le football », a renchéri Matthäus dans le même esprit.
- Getty Images
Julian Nagelsmann doit tirer les enseignements de ses erreurs.
Lors de la Coupe du monde, l’Allemagne n’avait pas besoin d’un entraîneur prodige aux idées novatrices en matière de composition ou de système, mais d’une équipe. Or, celle-ci n’était pas au rendez-vous – et c’est pourquoi cela a mal tourné. « C’était tout simplement trop tôt pour occuper ce poste », a jugé Matthäus après coup au sujet de Nagelsmann. « Peut-être pourra-t-il le faire dans 10 ou 15 ans, lorsqu’il aura acquis davantage d’expérience », a-t-il ajouté, même s’il ne semble pas convaincu qu’une nouvelle chance soit vraiment nécessaire.
Beaucoup l’ont déjà oublié, mais le FC Bayern avait envisagé de lui offrir une seconde chance. Quand le club bavarois a cherché un successeur à Thomas Tuchel en 2024, des discussions ont eu lieu avec le sélectionneur, lequel a préféré honorer son contrat avec la DFB. Le Bayern a alors recruté Vincent Kompany, un choix qui s’est révélé payant. Le Belge se présente comme une sorte d’« anti-Nagelsmann » : il ne dévoile pas ses subtilités tactiques, ne provoque pas les journalistes et épargne ses joueurs d’analyses individuelles dévastatrices.
Hansi Flick a toutefois démontré qu’un revers en Coupe du monde n’enterre pas une carrière d’entraîneur couronnée de succès. En 2022, il avait lui aussi connu une élimination aussi prématurée qu’humiliante avec la Mannschaft. Un an et demi plus tard, il a surpris en prenant la tête du FC Barcelone, où il a imposé un jeu offensif et spectaculaire, ponctué de plusieurs titres nationaux. Âgé de seulement 38 ans, Nagelsmann a donc encore le temps de mener un grand club vers les sommets – à condition d’apprendre de ses erreurs en sélection.
La carrière d'entraîneur de Julian Nagelsmann :
2013-2016 TSG 1899 Hoffenheim U19 2016 – 2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019-2021 RB Leipzig 2021 – 2023 Bayern Munich Depuis 2023 Allemagne
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles