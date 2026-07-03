Cette débâcle en Coupe du monde n’a toutefois pas été une surprise totale pour tout le monde – et certainement pas pour Uli Hoeneß. L’ancien président du Bayern, qui continue d’avoir son mot à dire au sein du club le plus titré d’Allemagne, avait déjà tiré la sonnette d’alarme près de six semaines avant le tournoi : « Si l’Allemagne parvient à former une équipe, même si l’entraîneur n’a pas réussi à aligner deux fois de suite le même onze, alors nous avons une chance », avait-il déclaré au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. « Former une équipe » : c’est précisément ce que la sélection allemande n’a pas réussi à faire au final. Et c’est à Julian Nagelsmann qu’il faut en imputer la responsabilité.

Au printemps, selon ses propres termes, il a mené des « discussions sur les rôles » avec ses joueurs en vue de la Coupe du monde. Oliver Baumann était alors désigné comme gardien titulaire, Deniz Undav comme joker et Joshua Kimmich, une fois de plus, comme arrière droit. Lors du match éliminatoire de la Coupe du monde 2026, Manuel Neuer était finalement aligné dans les buts, Deniz Undav était titulaire et Joshua Kimmich, positionné au milieu de terrain, n’a pas réussi à changer la donne. De telles décisions ont forcément généré des discussions, des interrogations et des déceptions au sein du groupe. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que l’équipe n’ait pas trouvé la cohésion nécessaire pour lutter pour le titre.