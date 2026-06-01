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Uli Hoeneß avait raison, et il y a pourtant lieu d’espérer : le coup de génie tactique de Julian Nagelsmann doit désormais s’exporter sur la scène de la Coupe du monde
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Uli Hoeneß a raison : l'équipe nationale allemande doit encore trouver ses marques
Le sélectionneur Julian Nagelsmann, le capitaine Joshua Kimmich et le buteur Deniz Undav se sont tous dits satisfaits de la victoire 4-0 contre la Finlande, lors de l’avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde. Avec raison. « Nous avons appliqué ce que nous avions prévu », a confié Kimmich à la chaîne ZDF, avant d’expliquer : « Nous avons respecté notre plan de jeu : presser haut dès que possible, ce qui a débouché sur deux buts (les deuxième et quatrième réalisations). Ensuite, nous avons exploité une action de profondeur conclue par Lenny pour Deniz (le troisième but). Enfin, nous avons ouvert le score sur coup franc (le premier but). Nous avons marqué dans presque tous les types d’actions », résume Kimmich. Nagelsmann abonde dans ce sens : « Nous avons aussi inscrit un but en contre-attaque, ce qui fait du bien ; nous avons su souffrir quand il le fallait. Le clean sheet est bon pour la confiance. Poursuivons dans cette voie. »
Malgré ces éloges mérités sur la variété des actions offensives, Nagelsmann n’a pas occulté la période de la première mi-temps où ses joueurs, comme lors des précédents matchs internationaux, ont perdu patience, se sont précipités vers l’avant de manière irréfléchie et ont temporairement perdu le contrôle du match.
Après le 4-0, le sélectionneur a toutefois qualifié cette rupture avec la tactique de « positive », car « les garçons veulent montrer quelque chose », mais il rappelle qu’il n’est jamais dans l’intérêt d’un entraîneur de voir ses joueurs perdre régulièrement leur discipline tactique. « Nous devons avoir encore plus confiance en nos forces », a déclaré l’entraîneur. L’équipe manque toujours de coordination, d’automatismes et de discipline tactique.
Des ajustements qui pourront être peaufinés durant la préparation d’un tournoi, même si Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, n’a cessé de le répéter : il est urgent que Nagelsmann fixe enfin son onze type. Deux, voire trois postes demeurent ouverts : David Raum ou Nathaniel Brown à gauche, Leroy Sané, Lennart Karl ou même Maximilian Beier à droite. Enfin, malgré deux buts, une passe décisive et une prestation « qui ne te fait jamais sortir de l’équipe » (Nagelsmann), le sélectionneur pourrait, ne serait-ce que brièvement, rouvrir le débat – pourtant considéré comme clos – entre Havertz et Undav.
Équipe nationale allemande : le jeu jeune doit devenir une habitude
Julian Nagelsmann n’avait jamais aligné une équipe aussi jeune que lors du match d’ouverture contre la Finlande. L’âge moyen des onze titulaires s’établissait à 26,29 ans, soit 0,58 an de moins que lors de la victoire 1-0 face aux Pays-Bas en Ligue des Nations en octobre 2024. Ce rajeunissement ne s’explique pas seulement par les débuts de Lennart Karl dans le onze de départ. À 18 ans et 98 jours, la jeune pépite du Bayern, dont le style audacieux et insouciant a immédiatement marqué les esprits, est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la DFB à débuter un match, derrière Youssoufa Moukoko et Uwe Seeler. Les deux joueurs de 22 ans, Nathaniel Brown et Aleksandar Pavlovic, ainsi que Jamal Musiala et Florian Wirtz, d’un an leurs aînés, ont également tiré la moyenne vers le bas.
Au-delà des statistiques flatteuses, chacun d’entre eux a convaincu sur le terrain. Malgré quelques pertes de patience et de repères face à des Finlandais inoffensifs, Karl s’est distingué.
Aleksandar Pavlovic, jamais inquiété pour son statut de titulaire, a assumé le rôle de « boss » ; Wirtz, tout comme Musiala, a inscrit un but pour reconquérir une confiance peut-être encore un peu ébranlée après une saison difficile en Angleterre et un long chemin de retour vers l’élite mondiale après une longue blessure. Nathaniel Brown a de nouveau démontré qu’il pouvait se montrer plus créatif que David Raum et qu’il aimait, à l’instar de Joshua Kimmich, se replier dans l’axe. Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, il pourrait offrir davantage de polyvalence que Raum, spécialiste des coups de pied arrêtés et joueur de couloir. Dans cette forme, tous ces jeunes méritent une place de titulaire pour le Mondial.
Autre point positif : le retour de Manuel Neuer (40 ans) n’élèverait pas brutalement la moyenne d’âge de la Mannschaft.
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Le plan de Nagelsmann et de son adjoint produit l’effet escompté : Mads Butgereit et le groupe répondent présent.
La victoire 4-0 contre la Finlande constitue le huitième succès consécutif de l’équipe d’Allemagne, qui a inscrit 26 buts (en encaissant six). Huit de ces réalisations, œuvre des joueurs de Nagelsmann, sont intervenues sur coups de pied arrêtés, dont quatre lors des quatre dernières sorties.
En mars, le sélectionneur a recruté son ancien adjoint à Hoffenheim, Alfred Schreuder, pour libérer Mads Butgereit, spécialiste des coups de pied arrêtés, afin qu’il se consacre exclusivement à sa spécialité. Le pari est réussi : Butgereit et ses joueurs tiennent leurs promesses.
Si la variante utilisée sur corner pour l’ouverture du score contre la Finlande n’avait rien d’une combinaison travaillée à l’entraînement – Lennart Karl punissant l’organisation déficiente des Finlandais d’une remise rapide et courte vers Joshua Kimmich, dont le centre enroulé trouvait la tête de Deniz Undav –, la capacité à repérer puis à exploiter ces situations ne tient pas seulement à la classe individuelle ou à l’intelligence de jeu : elle est aussi le fruit d’un travail spécifique.
Depuis son arrivée à la DFB en 2021, l’équipe a effectivement marqué plusieurs buts sur coups de pied arrêtés, parfois de manière très originale. Reste que son bilan en tournoi est jusqu’ici famélique : zéro but sur phase arrêtée lors des deux dernières compétitions. Il est donc grand temps d’inverser la tendance.
Fédération allemande de football (DFB) : les plus jeunes joueurs à avoir fait leurs débuts dans le onze de départ
Poste
Nom
Date de la première titularisation
Âge lors de sa première titularisation
1
Youssoufa Moukoko
16/11/2022
17 ans et 361 jours
2
Uwe Seeler
2 avril 1956
18 ans et 26 jours
3
Lennart Karl
31 mai 2026
18 ans et 98 jours