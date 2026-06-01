Le sélectionneur Julian Nagelsmann, le capitaine Joshua Kimmich et le buteur Deniz Undav se sont tous dits satisfaits de la victoire 4-0 contre la Finlande, lors de l’avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde. Avec raison. « Nous avons appliqué ce que nous avions prévu », a confié Kimmich à la chaîne ZDF, avant d’expliquer : « Nous avons respecté notre plan de jeu : presser haut dès que possible, ce qui a débouché sur deux buts (les deuxième et quatrième réalisations). Ensuite, nous avons exploité une action de profondeur conclue par Lenny pour Deniz (le troisième but). Enfin, nous avons ouvert le score sur coup franc (le premier but). Nous avons marqué dans presque tous les types d’actions », résume Kimmich. Nagelsmann abonde dans ce sens : « Nous avons aussi inscrit un but en contre-attaque, ce qui fait du bien ; nous avons su souffrir quand il le fallait. Le clean sheet est bon pour la confiance. Poursuivons dans cette voie. »

Malgré ces éloges mérités sur la variété des actions offensives, Nagelsmann n’a pas occulté la période de la première mi-temps où ses joueurs, comme lors des précédents matchs internationaux, ont perdu patience, se sont précipités vers l’avant de manière irréfléchie et ont temporairement perdu le contrôle du match.

Après le 4-0, le sélectionneur a toutefois qualifié cette rupture avec la tactique de « positive », car « les garçons veulent montrer quelque chose », mais il rappelle qu’il n’est jamais dans l’intérêt d’un entraîneur de voir ses joueurs perdre régulièrement leur discipline tactique. « Nous devons avoir encore plus confiance en nos forces », a déclaré l’entraîneur. L’équipe manque toujours de coordination, d’automatismes et de discipline tactique.

Des ajustements qui pourront être peaufinés durant la préparation d’un tournoi, même si Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, n’a cessé de le répéter : il est urgent que Nagelsmann fixe enfin son onze type. Deux, voire trois postes demeurent ouverts : David Raum ou Nathaniel Brown à gauche, Leroy Sané, Lennart Karl ou même Maximilian Beier à droite. Enfin, malgré deux buts, une passe décisive et une prestation « qui ne te fait jamais sortir de l’équipe » (Nagelsmann), le sélectionneur pourrait, ne serait-ce que brièvement, rouvrir le débat – pourtant considéré comme clos – entre Havertz et Undav.