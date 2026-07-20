L'Autrichien aurait réclamé un salaire d'environ 15 millions d'euros par an. Lorsque ces chiffres, que le joueur a ensuite qualifiés de « fables », ont été rendus publics, Hoeneß s'est emporté en conférence de presse, à la veille du match retour de demi-finale de Ligue des champions contre le PSG.

« Quand on lit ce qui est prétendument rapporté au sujet de son salaire et de ses exigences, il faut relativiser les choses : Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tout comme pour l’image du club. Il travaille énormément pour l’équipe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona », avait alors déclaré Hoeneß sur DAZN. « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max (Eberl, ndlr) et Christoph (Freund, ndlr) lui ont concrètement proposé, mais ce n’était certainement pas ce que ses conseillers réclamaient au départ. »

Arrivé libre à Munich en 2023 en provenance de Leipzig, l’Autrichien devait initialement renforcer le milieu de terrain, mais s’est rapidement imposé comme titulaire à droite de la défense, voire à gauche en cas de besoin. Son volume de jeu et sa combativité en ont fait un élément clé aux yeux de l’entraîneur Vincent Kompany.

Pourtant, Hoeneß a tenu à relativiser : « Cela n’a rien à voir avec notre politique générale, mais relève d’une évaluation réaliste de sa valeur sportive et économique. Celle-ci est élevée – mais il n’est tout simplement pas un Harry Kane. » De son côté, Laimer aurait mis l’accent sur la « reconnaissance » lors des négociations, comme il l’a souligné début avril.

Fin mai, selon Sport1, Hoeneß serait à nouveau intervenu personnellement dans les négociations contractuelles – avec succès. Lors des discussions avec les conseillers de Laimer, le patron du club aurait clairement exposé à l’entourage de l’Autrichien les limites financières du champion en titre concernant un nouveau contrat.

Les discussions se sont conclues : Laimer reste à Munich, avec une légère revalorisation salariale selon le magazine *kicker*.