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UEFA : proposition des clubs de taille moyenne et petite pour la redistribution des fonds : une réduction drastique pour les clubs italiens en Ligue des champions

La révolution présentée par l'Union des clubs européens (UEC) : voici l'analyse du nouveau modèle

L'Union des clubs européens (UEC), une association qui représente principalement les clubs de petite et moyenne taille, a présenté une proposition visant à réformer la répartition des recettes des compétitions de l'UEFA.

Actuellement, environ 74 % des ressources totales sont allouées aux clubs participant à la Ligue des champions, tandis que 17 % vont à l'Europa League et seulement 9 % à la Ligue Europa Conférence.

Selon l'UEC, ce système favorise fortement les clubs qui se qualifient régulièrement pour les coupes européennes, leur permettant d'accumuler des revenus nettement supérieurs à ceux des autres. Il en résulte, selon l'association, un déséquilibre économique croissant dans les championnats nationaux, ce qui rend moins compétitives tant la course au titre que la lutte pour la qualification aux coupes.

  • L'IDÉE : PLUS D'ÉQUILIBRE ENTRE LES TROIS COUPES EUROPÉENNES

    La proposition de l'UEC, telle qu'elle ressort de l'analyse détaillée de Calcio e Finanza que nous reproduisons ici, vise à rééquilibrer le système en conservant une part liée aux résultats sportifs, mais en redistribuant différemment les ressources qui ne sont pas directement liées aux performances.

    L'un des points centraux est la suppression du « value pillar », le mécanisme qui attribue des primes en fonction de la valeur des marchés télévisuels et des classements historiques des clubs.

    Selon le nouveau modèle :

    62,5 % des recettes seraient destinées à la participation aux compétitions ;

    37,5 % seraient distribués en fonction des résultats sportifs.

    La répartition entre les trois compétitions de l’UEFA changerait également :

    50 % à la Ligue des champions

    30 % à l'Europa League

    20 % à la Ligue Europa Conférence

    Sur la base d'une cagnotte totale supérieure à 3,5 milliards d'euros, la simulation indique cette nouvelle répartition :

    Ligue des champions : 1,763 milliard (contre environ 2,467 milliards aujourd'hui)

    Ligue Europa : 1,058 milliard (contre 565 millions aujourd'hui)

    Ligue des conférences : 705 millions (contre 285 millions aujourd'hui)

    Le nouveau mécanisme de redistribution nationale.

    Une autre nouveauté importante concerne la répartition de la part liée à la participation.

    Selon le modèle proposé, ces ressources ne seraient pas versées directement aux clubs qualifiés pour les coupes européennes, mais seraient transférées aux ligues nationales, qui auraient pour mission de les redistribuer entre tous les clubs du championnat.

    Dans le cas de l'Italie, en prenant comme référence les primes de la saison 2024/25, la part de participation s'élèverait à environ 202 millions d'euros :

    85 % destinés aux clubs de Serie A

    15 % aux clubs de Serie B

    L'objectif est de réduire les disparités économiques entre les équipes participant aux coupes et celles qui en sont exclues.

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  • L'IMPACT SUR LES CLUBS ITALIENS

    La simulation basée sur les résultats de la saison 2024/25 montre que le nouveau système réduirait considérablement l'écart entre les clubs qui perçoivent le plus et ceux qui perçoivent le moins de revenus issus des compétitions de l'UEFA.

    Toutefois, les effets seraient très différents d'une équipe à l'autre.

    Parmi les clubs participant aux coupes européennes, les pertes les plus importantes concerneraient :

    Inter : environ -68 millions d'euros

    Juventus : environ -47 millions

    Atalanta : environ -43 millions

    La Fiorentina serait en revanche la grande gagnante de ce nouveau système, avec plus de 12 millions d'euros supplémentaires.

    Le gain serait encore plus significatif pour les clubs de Serie A qui ne participent pas aux coupes : leurs recettes passeraient des 800 000 euros actuels de solidarité de l'UEFA à environ 8,6 millions d'euros chacun.

  • LES MOTIVATIONS

    Selon l'UEC, le football européen est confronté à un problème structurel d'équilibre concurrentiel. Alors que les recettes de l'UEFA augmentent, celles issues des droits de retransmission nationaux ont tendance à diminuer, creusant encore davantage le fossé entre les clubs riches et les clubs plus modestes.

    Pour l'association, intervenir sur les recettes des compétitions européennes est le seul moyen réaliste de rééquilibrer le système, même si cela implique de retirer une partie des ressources aux plus grands clubs.

    La proposition a été présentée à l'UEFA, aux European Leagues et à la Commission européenne dans le but d'ouvrir un débat sur le cycle des droits télévisuels 2027-2031.

    Selon l'UEC, sans intervention, le risque est que les grands clubs continuent de s'éloigner économiquement du reste du système footballistique européen. Même ralentir cette dynamique, conclut l'association, constituerait déjà un premier pas vers une plus grande durabilité du football européen.

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