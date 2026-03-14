La proposition de l'UEC, telle qu'elle ressort de l'analyse détaillée de Calcio e Finanza que nous reproduisons ici, vise à rééquilibrer le système en conservant une part liée aux résultats sportifs, mais en redistribuant différemment les ressources qui ne sont pas directement liées aux performances.

L'un des points centraux est la suppression du « value pillar », le mécanisme qui attribue des primes en fonction de la valeur des marchés télévisuels et des classements historiques des clubs.

Selon le nouveau modèle :

62,5 % des recettes seraient destinées à la participation aux compétitions ;

37,5 % seraient distribués en fonction des résultats sportifs.

La répartition entre les trois compétitions de l’UEFA changerait également :

50 % à la Ligue des champions

30 % à l'Europa League

20 % à la Ligue Europa Conférence

Sur la base d'une cagnotte totale supérieure à 3,5 milliards d'euros, la simulation indique cette nouvelle répartition :

Ligue des champions : 1,763 milliard (contre environ 2,467 milliards aujourd'hui)

Ligue Europa : 1,058 milliard (contre 565 millions aujourd'hui)

Ligue des conférences : 705 millions (contre 285 millions aujourd'hui)

Le nouveau mécanisme de redistribution nationale.

Une autre nouveauté importante concerne la répartition de la part liée à la participation.

Selon le modèle proposé, ces ressources ne seraient pas versées directement aux clubs qualifiés pour les coupes européennes, mais seraient transférées aux ligues nationales, qui auraient pour mission de les redistribuer entre tous les clubs du championnat.

Dans le cas de l'Italie, en prenant comme référence les primes de la saison 2024/25, la part de participation s'élèverait à environ 202 millions d'euros :

85 % destinés aux clubs de Serie A

15 % aux clubs de Serie B

L'objectif est de réduire les disparités économiques entre les équipes participant aux coupes et celles qui en sont exclues.