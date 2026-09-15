Le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni aujourd’hui à Thessalonique, en Grèce, et a désigné les villes qui accueilleront plusieurs finales de l’UEFA au cours des prochaines années. L’Italie sera également représentée avec Turin : le Stadium accueillera la finale de la Conference League 2028.
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UEFA : Munich et Barcelone accueilleront les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029. Turin accueillera la finale de la Ligue Europa Conférence 2028
TOUTES LES FINALES AU PROGRAMME
UEFA Champions League
2028 : Munich Football Arena, Munich
2029 : Camp Nou, Barcelone
UEFA Women’s Champions League
2028 : Parc Olympique Lyonnais, Lyon-Décines
2029 : National Stadium of Wales, Cardiff
UEFA Europa League
2028 : National Arena, Bucarest
2029 : National Stadium Serbia, Belgrade
UEFA Conference League
2028 : Juventus Stadium, Turin
2029 : Puskás Aréna, Budapest
Supercoupe de l'UEFA
2027 : Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2028 : Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Champions League
2027 : Biel/Bienne, Suisse
CHANGE LA LIGUE DES NATIONS
Le Comité exécutif de l’UEFA a en outre approuvé certaines modifications du système de promotion et de relégation de l’UEFA Nations League 2026/27, afin de permettre une transition progressive vers le nouveau modèle approuvé en mai 2026, selon lequel, à partir de l’édition 2028/29, l’UEFA Nations League sera composée de trois ligues au lieu de quatre.
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