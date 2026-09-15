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Allianz ArenaGetty

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UEFA : Munich et Barcelone accueilleront les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029. Turin accueillera la finale de la Ligue Europa Conférence 2028

Ligue des Champions
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Le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni aujourd’hui à Thessalonique, en Grèce, et a désigné les villes qui accueilleront plusieurs finales de l’UEFA au cours des prochaines années. L’Italie sera également représentée avec Turin : le Stadium accueillera la finale de la Conference League 2028.


  • TOUTES LES FINALES AU PROGRAMME

    UEFA Champions League

    2028 : Munich Football Arena, Munich

    2029 : Camp Nou, Barcelone


    UEFA Women’s Champions League

    2028 : Parc Olympique Lyonnais, Lyon-Décines

    2029 : National Stadium of Wales, Cardiff


    UEFA Europa League

    2028 : National Arena, Bucarest

    2029 : National Stadium Serbia, Belgrade


    UEFA Conference League

    2028 : Juventus Stadium, Turin

    2029 : Puskás Aréna, Budapest


    Supercoupe de l'UEFA

    2027 : Johan Cruyff ArenA, Amsterdam

    2028 : Astana Arena, Astana


    UEFA Futsal Champions League

    2027 : Biel/Bienne, Suisse


    • Publicité

  • CHANGE LA LIGUE DES NATIONS

    Le Comité exécutif de l’UEFA a en outre approuvé certaines modifications du système de promotion et de relégation de l’UEFA Nations League 2026/27, afin de permettre une transition progressive vers le nouveau modèle approuvé en mai 2026, selon lequel, à partir de l’édition 2028/29, l’UEFA Nations League sera composée de trois ligues au lieu de quatre.

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