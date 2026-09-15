Le Comité exécutif de l’UEFA a en outre approuvé certaines modifications du système de promotion et de relégation de l’UEFA Nations League 2026/27, afin de permettre une transition progressive vers le nouveau modèle approuvé en mai 2026, selon lequel, à partir de l’édition 2028/29, l’UEFA Nations League sera composée de trois ligues au lieu de quatre.