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Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Udinese, Runjaic : « Zaniolo sera là, voyons s’il sera titulaire ou sur le banc. Sur Zanoli et Chakvetadze... »

Udinese
N. Zaniolo
K. Runjaic

L’entraîneur de l’Udinese s’exprime avant le match contre Cagliari

Kosta Runjaic, l’entraîneur de l’Udinese, s’est exprimé en conférence de presse à l’approche du match contre Cagliari.


SUR ZANIOLO

« Zaniolo sera là, nous n’avons pas encore pris de décision définitive sur son utilisation, nous devons encore y réfléchir cette nuit pour savoir s’il jouera d’entrée ou s’il commencera sur le banc », rapporte fantacalcio.it. « Demain, nous prendrons une décision tous ensemble. Il nous a dit qu’il se sentait très bien, il a effectué deux entraînements complets. Dans ces cas-là, il faut toutefois aussi prendre un peu de risque en compte vu la période pendant laquelle il est resté à l’arrêt. »



  • SUR ZANOLI

    « Nous alignerons un joueur seulement si nous sommes assez sûrs de son état, cela vaut pour Zaniolo comme pour Zanoli, qui a travaillé dur après sa blessure au ligament croisé. Avant l’Inter, nous avons décidé de les laisser à la maison pour leur donner plus de temps. Zaniolo sera avec nous, pour Zanoli nous verrons, mais il est certain que nous arrivons au match avec une situation des blessés meilleure que la semaine dernière ».


    Runjaic ajoute : « Chakvetadze est bien entré contre l’Inter et il a déjà démontré qu’il avait de l’expérience. J’aimerais le voir sur le terrain avec un temps de jeu plus important. Nous avons plusieurs solutions au poste de meneur de jeu et il en fait assurément partie ».

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