SUR ZANOLI

« Nous alignerons un joueur seulement si nous sommes assez sûrs de son état, cela vaut pour Zaniolo comme pour Zanoli, qui a travaillé dur après sa blessure au ligament croisé. Avant l’Inter, nous avons décidé de les laisser à la maison pour leur donner plus de temps. Zaniolo sera avec nous, pour Zanoli nous verrons, mais il est certain que nous arrivons au match avec une situation des blessés meilleure que la semaine dernière ».





Runjaic ajoute : « Chakvetadze est bien entré contre l’Inter et il a déjà démontré qu’il avait de l’expérience. J’aimerais le voir sur le terrain avec un temps de jeu plus important. Nous avons plusieurs solutions au poste de meneur de jeu et il en fait assurément partie ».