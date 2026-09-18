Kosta Runjaic, l’entraîneur de l’Udinese, s’est exprimé en conférence de presse à l’approche du match contre Cagliari.
SUR ZANIOLO
« Zaniolo sera là, nous n’avons pas encore pris de décision définitive sur son utilisation, nous devons encore y réfléchir cette nuit pour savoir s’il jouera d’entrée ou s’il commencera sur le banc », rapporte fantacalcio.it. « Demain, nous prendrons une décision tous ensemble. Il nous a dit qu’il se sentait très bien, il a effectué deux entraînements complets. Dans ces cas-là, il faut toutefois aussi prendre un peu de risque en compte vu la période pendant laquelle il est resté à l’arrêt. »