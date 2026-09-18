Kosta Runjaic, l’entraîneur de l’Udinese, s’est exprimé en conférence de presse à l’approche du match contre Cagliari.
SUR ZANIOLO
« Zaniolo sera là, nous n’avons pas encore pris de décision définitive sur son utilisation, nous devons encore y réfléchir cette nuit pour savoir s’il jouera d’entrée ou débutera sur le banc - rapporte fantacalcio.it -. Demain, nous prendrons tous ensemble une décision. Il nous a dit se sentir très bien, il a effectué quelques entraînements complets. Dans ces cas-là, il faut toutefois aussi prendre en compte un certain risque au vu de la période durant laquelle il est resté à l’arrêt ».