Les tensions entre Nicolò Zaniolo et l’Udinese persistent. Après son rachat à Galatasaray, ce qui semblait être un dossier clos s’est transformé en un nouveau contentieux financier. Le nœud du problème réside dans la structure même de l’accord économique. L’accord initial prévoyait une augmentation de salaire pouvant atteindre 1,8 million d’euros par saison, mais environ 300 000 euros de cette somme sont soumis à des objectifs sportifs. L’analyse détaillée de ces clauses aurait provoqué la colère de l’attaquant.
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Udinese : rencontre au sommet entre l'agent de Zaniolo et la famille Pozzo ; le Milan à l'affût
NOUVEAU SOMMET
Zaniolo ne s’entraîne toujours pas avec l’Udinese, officiellement en raison d’un certificat médical, et cette situation ne peut pas durer. Cette impasse n’est bénéfique ni pour le club, ni – surtout – pour le joueur. Vigorelli, l’agent du numéro 10 bianconero, espère une nouvelle revalorisation de la part fixe du salaire, soit un nouveau palier au-delà du million et demi d’euros proposé la semaine dernière par les Pozzo, après déjà une majoration de 200 000 euros portant le contrat, en vigueur jusqu’en 2029, à 1,3 million par an. Un nouveau contact est prévu dans les prochaines heures afin de trouver un accord. Une issue, quelle qu’elle soit, se rapproche.
PROPOSÉ AU MILAN
Ces dernières heures, l’entourage de Zaniolo, qui a aussi discuté avec la Juventus, a de nouveau proposé le joueur au Milan. La direction rossonera a pris bonne note des conditions d’un éventuel transfert : Nicolò possède en effet toutes les qualités pour évoluer en milieu offensif aux côtés d’Amorim. Aucune démarche officielle n’a encore été entreprise, mais le dossier Zaniolo-Milan pourrait rapidement prendre de l’épaisseur en cas d’échec définitif des négociations avec l’Udinese.
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