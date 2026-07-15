Udinese : rencontre au sommet entre l'agent de Zaniolo et la famille Pozzo ; le Milan à l'affût

Zaniolo ne s’entraîne toujours pas avec l’Udinese, officiellement en raison d’un certificat médical, et cette situation ne peut pas durer. Cette impasse n’est bénéfique ni pour le club, ni – surtout – pour le joueur. Vigorelli, l’agent du numéro 10 bianconero, espère une nouvelle revalorisation de la part fixe du salaire, soit un nouveau palier au-delà du million et demi d’euros proposé la semaine dernière par les Pozzo, après déjà une majoration de 200 000 euros portant le contrat, en vigueur jusqu’en 2029, à 1,3 million par an. Un nouveau contact est prévu dans les prochaines heures afin de trouver un accord. Une issue, quelle qu’elle soit, se rapproche.